Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τους πρώτους παρουσιαστές για την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, που θα διεξαχθεί για στις 15 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή των Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña και Kieran Culkin στη σκηνή της διοργάνωσης. Οι τέσσερις ηθοποιοί, που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά με τις ερμηνείες τους, θα απονείμουν τα βραβεία στους φετινούς νικητές, συνεχίζοντας μια παράδοση που θέλει τους περσινούς κατόχους των ερμηνευτικών αγαλματιδίων να παραδίδουν τη σκυτάλη στους διαδόχους τους.

Ο Adrien Brody απέσπασε το δεύτερο Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου της καριέρας του για την ερμηνεία του στο «The Brutalist», μετά τη νίκη του στο «The Pianist» το 2002, ενώ η Mikey Madison τιμήθηκε με το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου για το «Anora». Στις κατηγορίες Β Ρόλων, ο Kieran Culkin διακρίθηκε για το «A Real Pain» και η Zoe Saldaña για το ισπανόφωνο μιούζικαλ «Emilia Pérez», έχοντας ήδη σαρώσει τα περισσότερα τηλεοπτικά βραβεία της σεζόν πριν από την τελική απονομή.

Η Ακαδημία συνηθίζει να επαναφέρει τους προηγούμενους νικητές στη σκηνή, άλλοτε διατηρώντας την κλασική μορφή παρουσίασης και άλλοτε πειραματιζόμενη με εναλλαγές στις κατηγορίες ή με τη συμμετοχή παλαιότερων βραβευμένων που τιμούν συλλογικά τους υποψήφιους. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιες κατηγορίες θα παρουσιάσουν οι Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña και Kieran Culkin, ενώ η Ακαδημία αναμένεται να ανακοινώσει επιπλέον παρουσιαστές τις επόμενες εβδομάδες.

Στην κούρσα των φετινών υποψηφιοτήτων ξεχωρίζει το «Sinners» του Ryan Coogler, το οποίο κατέγραψε 16 υποψηφιότητες, αριθμό ρεκόρ για τη διοργάνωση. Ακολουθεί το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson με 13 υποψηφιότητες, ενώ στη λίστα της καλύτερης ταινίας βρίσκονται επίσης τα «Bugonia», «F1», «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «The Secret Agent», «Sentimental Value» και «Train Dreams». Η πορεία προς την τελική απονομή περνά από σημαντικούς σταθμούς όπως τα βραβεία BAFTA και τα Producers Guild of America Awards, που θεωρούνται βασικοί δείκτες για τη δυναμική των φαβορί.

From winners to presenters, they’re back where it all happened. Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison and Zoe Saldaña are returning to the Dolby Theatre stage to present at the 98th Oscars. Watch the Oscars LIVE Sunday, March 15, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan… pic.twitter.com/7TaSYzZfLm — The Academy (@TheAcademy) February 19, 2026

Η τελική ψηφοφορία των Όσκαρ θα διεξαχθεί από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου, ενώ η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood με παρουσιαστή τον Conan O Brien στις 15 Μαρτίου.

