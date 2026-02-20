Fitness 20.02.2026

Απλές ασκήσεις για να αποβάλεις το stress της εβδομάδας

diataseis
Απλές ασκήσεις αποφόρτισης που μειώνουν το στρες και επαναφέρουν την ηρεμία σε λίγα λεπτά, στο σπίτι ή στο γραφείο
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι γρήγοροι ρυθμοί συχνά συσσωρεύουν ένταση μέσα στην εβδομάδα. Το άγχος δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας, αλλά και το σώμα μας, προκαλώντας μυϊκή κόπωση, πονοκεφάλους και δυσκολία στον ύπνο. Η αποφόρτιση δεν απαιτεί πολύ χρόνο ούτε ειδικό εξοπλισμό, μόνο λίγα λεπτά συνειδητής φροντίδας.

Με απλές ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι ή ακόμα και στο γραφείο, μπορείς να μειώσεις τα επίπεδα στρες, να ηρεμήσεις το νευρικό σου σύστημα και να επαναφέρεις την εσωτερική σου ισορροπία. Δες παρακάτω πρακτικές τεχνικές που βοηθούν άμεσα.

Διαφραγματικές αναπνοές

Κάθισε άνετα και τοποθέτησε το ένα χέρι στην κοιλιά σου. Πάρε βαθιά εισπνοή από τη μύτη για τέσσερα δευτερόλεπτα, νιώθοντας την κοιλιά να φουσκώνει, κράτησε για δύο και έπειτα κάνε αργή εκπνοή από το στόμα για έξι δευτερόλεπτα. Επανάλαβε για τρία έως πέντε λεπτά. Αυτή η τεχνική ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και βοηθά το σώμα να περάσει σε κατάσταση χαλάρωσης.

wellness
Ήπιες διατάσεις αυχένα και ώμων

Στάσου ή κάθισε με ίσια πλάτη και γείρε απαλά το κεφάλι προς τη μία πλευρά, κρατώντας τη θέση για δέκα δευτερόλεπτα πριν αλλάξεις πλευρά. Στη συνέχεια, κάνε αργές κυκλικές κινήσεις με τους ώμους προς τα μπροστά και προς τα πίσω για περίπου ένα λεπτό. Οι διατάσεις αυτές ανακουφίζουν από τη συσσωρευμένη ένταση που δημιουργείται από την πολύωρη εργασία σε υπολογιστή και βελτιώνουν τη στάση του σώματος.

diataseis
Περπάτημα 10-15 λεπτών

Μια σύντομη βόλτα, ιδανικά σε εξωτερικό χώρο ή σε ένα ήσυχο σημείο, μπορεί να λειτουργήσει αποσυμπιεστικά μετά από μια απαιτητική ημέρα. Το σταθερό, ήπιο περπάτημα αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύει την παραγωγή ενδορφινών, των ορμονών που συνδέονται με τη βελτίωση της διάθεσης. Ακόμα και λίγα λεπτά κίνησης μπορούν να καθαρίσουν το μυαλό και να μειώσουν την ψυχική ένταση.

Άσκηση γείωσης (grounding)

Όταν νιώθεις υπερένταση ή το μυαλό σου «τρέχει», δοκίμασε την τεχνική 5-4-3-2-1. Παρατήρησε πέντε πράγματα που βλέπεις γύρω σου, τέσσερα που ακούς, τρία που μπορείς να αγγίξεις, δύο που μυρίζεις και ένα που γεύεσαι. Η άσκηση αυτή σε βοηθά να επανέλθεις στο παρόν, μειώνοντας τις αγχωτικές σκέψεις και επαναφέροντας την αίσθηση ελέγχου.

wellness
Σύντομη ρουτίνα χαλαρωτικής γιόγκα

Αφιέρωσε λίγα λεπτά σε απλές στάσεις όπως η «στάση του παιδιού» ή ήπιες διατάσεις στο πάτωμα, εστιάζοντας παράλληλα στη βαθιά και σταθερή αναπνοή. Ο συνδυασμός κίνησης και αναπνοής μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, και βοηθά στη συνολική σωματική και ψυχική χαλάρωση, κλείνοντας την εβδομάδα με μεγαλύτερη ισορροπία.

