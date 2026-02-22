Food 22.02.2026

Crinkle cookies: Η συνταγή για τα πιο σοκολατένια μπισκότα που έχεις δοκιμάσει

sokolata_mpiskota
Ακαταμάχητα chocolate crinkle cookies με βαθιά σοκολατένια γεύση και χαρακτηριστική χιονισμένη όψη, που κάνουν κάθε στιγμή πιο γλυκιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα σοκολατένια crinkle cookies είναι γλυκά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν για να γίνουν ανάρπαστα. Η χαρακτηριστική τους λευκή επιφάνεια κρύβει έναν ζουμερό, πυκνό σοκολατένιο πυρήνα, συνδυάζοντας την αίσθηση ενός brownie με την τραγανή υφή ενός μπισκότου. Είναι ιδανικά για να συνοδεύσουν έναν καφέ ή ένα ποτήρι γάλα και εξαφανίζονται πιο γρήγορα απ’ ό,τι προλαβαίνεις να τα βάλεις στο πιάτο.

Παρά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, η παρασκευή τους είναι απλή, με υλικά που σχεδόν πάντα έχουμε στην κουζίνα. Το πραγματικό μυστικό είναι το σωστό πάγωμα της ζύμης, ώστε να σφίξει και να αποκτήσει την ιδανική υφή κατά το πλάσιμο και το ψήσιμο. Με λίγη υπομονή, μπορείς να πετύχεις μπισκότα που ραγίζουν τέλεια, παραμένουν fudgy στο κέντρο και έχουν την εμβληματική λευκή όψη που τα κάνει τόσο δελεαστικά.

sokolatenia_mpiskota
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων

Υλικά

  • Κακάο άγλυκο
  • Ζάχαρη κρυσταλλική
  • Λάδι φυτικό ή άλλο ουδέτερο
  • Αυγά
  • Εκχύλισμα βανίλιας
  • Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • Baking powder
  • Αλάτι
  • Άχνη ζάχαρη
mpiskota_sokolata
Pinterest

Εκτέλεση

Ξεκινάς αναμειγνύοντας το κακάο, τη ζάχαρη και το λάδι μέχρι να σχηματιστεί ένα λείο, ομοιόμορφο μείγμα. Προσθέτεις τα αυγά και τη βανίλια για να δώσουν υφή και άρωμα, ενώ σε δεύτερο μπολ ενώνεις τα στεγνά υλικά που θα σταθεροποιήσουν το αποτέλεσμα. Η ζύμη χρειάζεται μερικές ώρες στο ψυγείο ώστε να σφίξει σωστά, ένα στάδιο απαραίτητο για να κρατήσει το σχήμα της και να σχηματίσει τις χαρακτηριστικές «ρωγμές» στο ψήσιμο.

Όταν έρθει η ώρα, πλάθεις μικρά μπαλάκια, τα καλύπτεις γενναιόδωρα με άχνη και τα ψήνεις για 10-12 λεπτά στους 175°C μέχρι να δημιουργηθεί η λεπτή, τραγανή κρούστα, ενώ το εσωτερικό παραμένει μαλακό και σοκολατένιο. Το αποτέλεσμα είναι μπισκότα με έντονη γεύση, ευχάριστη υφή και πραγματικά υψηλό βαθμό εξαφάνισης. Είναι ιδανικά για κέρασμα, για γιορτινά τραπέζια ή απλώς για μια στιγμή απόλαυσης στο σπίτι.

Διάβασε επίσης: Butterbeer: Πώς θα φτιάξεις το τέλειο χριστουγεννιάτικο ρόφημα που θα ζεστάνει τις γιορτές σου

Δες κι αυτό…

Μπισκότα
