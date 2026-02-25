Fitness 25.02.2026

Πόσο περπάτημα χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα για να χάσεις 1 κιλό λίπους

Συνδύασε καθημερινά 8-12.000 βήματα με σωστή διατροφή και δες σταθερά, βιώσιμα αποτελέσματα χωρίς ακραίες δίαιτες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι θέλουμε να απαλλαγούμε από το περιττό λίπος με έναν τρόπο που να είναι ασφαλής, ρεαλιστικός και χωρίς υπερβολική κόπωση. Πολλοί πιστεύουν ότι για να δουν αποτελέσματα πρέπει να αφιερώσουν ώρες στο γυμναστήριο ή να ακολουθήσουν αυστηρές δίαιτες, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το περπάτημα, αν συνδυαστεί με σωστή διατροφή, μπορεί να κάνει θαύματα και μάλιστα χωρίς να αισθάνεσαι εξουθενωμένος. Το ερώτημα είναι: πόσο περπάτημα χρειάζεται για να χάσεις 1 κιλό λίπους; Η απάντηση δεν είναι τόσο τρομακτική όσο φαίνεται, αρκεί να κατανοήσεις τη βασική αρχή της θερμιδικής ισορροπίας.

Για να χάσουμε 1 κιλό πραγματικού λίπους, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα θερμιδικό έλλειμμα γύρω στις 7.700 θερμίδες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες απ’ όσες καίει το σώμα μας ή να καίμε περισσότερες μέσω φυσικής δραστηριότητας.

pexels.com

Διάβασε επίσης: Ο πιο γρήγορος τρόπος να τονώσεις τους γλουτούς σου μέσα σε 15 λεπτά

Το περπάτημα είναι ιδανικό σε αυτή την περίπτωση, καθώς καίει θερμίδες χωρίς να καταπονεί το σώμα. Ένας μέσος υπολογισμός δείχνει ότι για κάθε 1.000 βήματα καίμε περίπου 40–70 θερμίδες, ανάλογα με το βάρος και την ένταση. Αν θέλαμε να κάψουμε 1 κιλό λίπους μόνο με περπάτημα, θα χρειαζόμασταν 192.500 βήματα σε χαμηλή ένταση ή 110.000 σε υψηλή. Φυσικά, κανείς δεν περιμένει να γίνει αυτό σε μία μέρα, η ουσία είναι να μετατρέψουμε τη δραστηριότητα σε καθημερινή συνήθεια.

unsplash.com

Ένας πρακτικός στόχος είναι να επιδιώκουμε καθημερινά 8-12.000 βήματα. Με αυτόν τον τρόπο καίμε περίπου 320-600 θερμίδες ημερησίως, που μέσα σε μία εβδομάδα μεταφράζονται σε 2.200-4.000 θερμίδες. Στο πέρασμα μερικών εβδομάδων, η συσσωρευμένη καύση αρχίζει να φέρνει ορατά αποτελέσματα. Η συνέπεια και η τακτικότητα είναι σημαντικότερες από την ένταση, δεν χρειάζεται να τρέχεις ώρες ή να ακολουθείς ακραίες δίαιτες για να δεις διαφορά.

Τι να φοράς για να γυμνάζεσαι άνετα τον χειμώνα - 5 θαυματουργά tips
Pinterest.com

Το περπάτημα έχει πολλά πλεονεκτήματα: καίει θερμίδες χωρίς να εξαντλεί το νευρικό σύστημα, δεν αυξάνει σημαντικά την όρεξη όπως η έντονη άσκηση και μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα. Επιπλέον, συνδυάζοντας τα βήματα με ένα μικρό θερμιδικό έλλειμμα και υγιεινή διατροφή, τα αποτελέσματα είναι σταθερά και βιώσιμα. Δεν χρειάζεται να στερείσαι όλα τα αγαπημένα σου φαγητά ή να ζεις με ελάχιστες θερμίδες, οι μικρές, σταθερές αλλαγές είναι που πραγματικά φέρνουν αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.

Κεντρική φωτογραφία: Pexels.com

Διάβασε επίσης: 5+1 πρωτότυποι τρόποι να ενσωματώσεις γυμναστική στην καθημερινότητά σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

θερμίδες λίπος περπάτημα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Είσαι ιδιοκτήτης; Το νέο “app” για τα οικόπεδα φέρνει πρόστιμα-φωτιά αν το αμελήσεις!

Είσαι ιδιοκτήτης; Το νέο “app” για τα οικόπεδα φέρνει πρόστιμα-φωτιά αν το αμελήσεις!

25.02.2026

Δες επίσης

Γιατί βλέπουμε τους πρώην μας στα όνειρά μας; Η επιστήμη δίνει την απάντηση
Life

Γιατί βλέπουμε τους πρώην μας στα όνειρά μας; Η επιστήμη δίνει την απάντηση

25.02.2026
Οι πιο νόστιμες γλυκές μπουκιές με τον χαλβά που έχει περισσέψει
Food

Οι πιο νόστιμες γλυκές μπουκιές με τον χαλβά που έχει περισσέψει

25.02.2026
Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ
Life

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

25.02.2026
Θες πιο υγιή μαλλιά; Δες πώς θα κάνεις σωστά detox στο τριχωτό της κεφαλής
Beauty

Θες πιο υγιή μαλλιά; Δες πώς θα κάνεις σωστά detox στο τριχωτό της κεφαλής

25.02.2026
Βαρέθηκες τo oversized blazer; Αυτές είναι οι πιο up-to-date εναλλακτικές
Fashion

Βαρέθηκες τo oversized blazer; Αυτές είναι οι πιο up-to-date εναλλακτικές

25.02.2026
Burberry FW26: Όταν η νυχτερινή ζωή του Λονδίνου μετατρέπεται σε πασαρέλα
Fashion

Burberry FW26: Όταν η νυχτερινή ζωή του Λονδίνου μετατρέπεται σε πασαρέλα

25.02.2026
Βαρέθηκες το animal print μανικιούρ; 5 ιδέες για να το ανανεώσεις
Beauty

Βαρέθηκες το animal print μανικιούρ; 5 ιδέες για να το ανανεώσεις

25.02.2026
Σύμφωνα με το Pinterest, αυτή την απόχρωση θα φοράς για το υπόλοιπο του 2026
Fashion

Σύμφωνα με το Pinterest, αυτή την απόχρωση θα φοράς για το υπόλοιπο του 2026

25.02.2026
5 διακοσμητικά που δείχνουν ωραία στο Instagram αλλά όχι στην πραγματική ζωή
Life

5 διακοσμητικά που δείχνουν ωραία στο Instagram αλλά όχι στην πραγματική ζωή

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης