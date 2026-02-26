Μουσικά Νέα 26.02.2026

Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026

akylas
Το Ferto έχει ξεπεράσει ήδη το 1 εκ. streams στο Spotify και βρίσκεται στη λίστα Top 50 του Spotify Ελλάδας, στο Top 20 Shazam Ελλάδας, και στο Top 5 της Apple Music Ελλάδας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Akylas ετοιμάζεται για το πρώτο ταξίδι του στο πλαίσιο του promo του για το τραγούδι που θα συμμετέχει φέτος στον 70ο Διαγωνισμό της Eurovision.Το Ferto θα ταρακουνήσει τη Σερβία, αφού το Σάββατο 28/2/2026 θα τραγουδήσει στη σκηνή του εθνικού τελικού PZE 2026.

Μάλιστα, ο Akylas αναφέρει σε βίντεο: «Γειά σου Σερβία. Είμαι ο Akylas από την Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα σας ανακοινώσω κάποια τέλεια νέα. Θα σας δω το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου στον εθνικό τελικό PZE 2026. Ας τραγουδήσουμε μαζί το τραγούδι μου για την Eurovision “Ferto”. Ανυπομονώ». Το video του έχει κοινοποιήσει και η Universal Σερβίας, με εκατοντάδες σχόλια.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

Το βίντεο:

Παράλληλα, ο Akylas πρωταγωνιστεί και στο account της Universal Croatia όπου η ανακοίνωση τον χαρακτηρίζει ως ένα από τα φαβορί του Διαγωνισμού που θα λάβει χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας. «Ένα από τα δύο βασικά φαβορί για τη νίκη στη Βιέννη θα εμφανιστεί με το τραγούδι του “Ferto” στον τελικό του διαγωνισμού το Σάββατο στις 9:00 μ.μ., ζωντανά από την τηλεόραση RTS», σημειώνει.

Η ανάρτηση: 

Το Ferto έχει ξεπεράσει ήδη το 1 εκ. streams στο Spotify και βρίσκεται στη λίστα Top 50 του Spotify Ελλάδας, στο Top 20 Shazam Ελλάδας, και στο Top 5 της Apple Music Ελλάδας. Το τραγούδι του κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και έχει αγαπηθεί από το κοινό τόσο λόγω της ιδιαιτερότητάς του μουσικά αλλά και λόγω του μηνύματος που περνά, και είναι σε στίχους του ίδιου και του Ορφέα Νόνη και μουσική των Papatanice, Akylas, TEO.x3.

https://www.instagram.com/akylas__/

Το Ferto αναφέρεται στην απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, σε μια κοινωνία που καλλιεργεί την αίσθηση πως τίποτα δεν είναι αρκετό. Ο ήρωας προσπαθεί να ξεχωρίσει το όνειρο από την ανάγκη να καλύψει τα κενά της παιδικής στέρησης. Το τραγούδι, βιωματικό για τους δημιουργούς του, είναι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, πρόσφεραν αγάπη και ελπίδα, αλλά και στα παιδιά που παλεύουν να ανταποδώσουν. Τελικά, αποτελεί μια ιστορία για την απληστία και τον καταναλωτισμό, αλλά και για την ευγνωμοσύνη και την αξία όσων ήδη έχουμε.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://akylas.lnk.to/Ferto

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο Akylas φλερτάρει με την 1η θέση στα στοιχήματα – Μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κώστας Δόξας: Η πρώτη δήλωση όλο νόημα μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

Κώστας Δόξας: Η πρώτη δήλωση όλο νόημα μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

26.02.2026
Επόμενο
Η αλλαγή στην εμφάνιση της Emma Stone που ανησύχησε τους θαυμαστές στα BAFTA 2026

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Emma Stone που ανησύχησε τους θαυμαστές στα BAFTA 2026

26.02.2026

Δες επίσης

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube
Μουσικά Νέα

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

26.02.2026
Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media
Μουσικά Νέα

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

26.02.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

26.02.2026
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

26.02.2026
Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια
Μουσικά Νέα

Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

26.02.2026
Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε
Μουσικά Νέα

Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

25.02.2026
Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»

25.02.2026
Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»
Μουσικά Νέα

Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης