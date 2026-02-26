Η αλλαγή στην εμφάνιση της Emma Stone που ανησύχησε τους θαυμαστές στα BAFTA 2026

Η Emma Stone προκάλεσε ανησυχία για την υγεία της μετά την εμφάνισή της στα BAFTA 2026, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν

Η Emma Stone προκάλεσε κύμα σχολίων στο διαδίκτυο μετά την εμφάνισή της στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, στα πλαίσια της 79ης τελετής απονομής των BAFTA Awards. Η 37χρονη ηθοποιός, υποψήφια στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, επέλεξε για την περίσταση μια κομψή μαύρη δημιουργία Louis Vuitton με halter λαιμόκοψη και διακριτικό άνοιγμα κάτω από το στήθος.

Παρά την εντυπωσιακή της εμφάνιση, πολλοί θαυμαστές στο Twitter και το Instagram εξέφρασαν ανησυχία για την αλλαγή στην εικόνα της. Σχόλια επικεντρώθηκαν στις έντονα ορατές κλείδες, τα βαθουλωμένα μάγουλα και την αδύνατη σιλουέτα της, με αρκετούς να εκφράζουν φόβο για την υγεία της.

«Τι συνέβη στην Emma Stone; Φαίνεται τόσο αδύνατη», έγραψε κάποιος χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Η υπερβολική λεπτότητα δεν πρέπει να είναι πρότυπο. Η Emma είναι υπέροχη, αλλά η εικόνα αυτή ανησυχεί». Πολλοί επισήμαναν επίσης τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τέτοιες εμφανίσεις στους νέους, προειδοποιώντας για τη δημιουργία μη ρεαλιστικών προτύπων ομορφιάς.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε δίπλα στον Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος για την ταινία «Βουγονία», σε μια στιγμή που θα μπορούσε να θεωρηθεί κορύφωση της βραδιάς για την ταινία.

Παρά τις αντιδράσεις, η Emma Stone συνέχισε τη βραδιά με επαγγελματισμό, χαρίζοντας χαμόγελα και φωτογραφίες στους θαυμαστές της, δείχνοντας πως η εστίαση στη δουλειά της και την υποψηφιότητά της δεν υπονομεύεται από τα σχόλια για την εμφάνισή της.

Η συζήτηση γύρω από την εικόνα της αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη λεπτή ισορροπία που αντιμετωπίζουν οι διασημότητες ανάμεσα στην προσωπική τους υγεία και τη δημόσια εικόνα, ενώ υπενθυμίζει τη σημασία της υπεύθυνης προβολής προτύπων ομορφιάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

