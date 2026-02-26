TV 26.02.2026

Οι Αθώοι: Η Γιούλη Τσαγκαράκη μπαίνει στη σειρά του MEGA με ρόλο-έκπληξη

Η Γιούλη Τσαγκαράκη ενσαρκώνει τη Λέγκω στη σειρά «Οι Αθώοι», φέρνοντας νέες συγκρούσεις και ρομαντικά διλήμματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Γιούλη Τσαγκαράκη θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη νέα μεγάλη σειρά του MEGA, «Οι Αθώοι», στο επεισόδιο που θα μεταδοθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 22:10.

Η δημοφιλής ηθοποιός θα υποδυθεί τη Λέγκω, μια γυναίκα Βλάχα που ζει στα ορεινά της Ηπείρου και, παρά τις κοινωνικές προκαταλήψεις, αποφασίζει να φιλοξενήσει τον Γιάννο στο σπίτι της.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Καπουτζίδης: Νέο video από τα γυρίσματα στο Σόι Σου – Αυτός θα είναι ο ρόλος του

Στα προηγούμενα επεισόδια, ο Γιάννος (Κώστας Νικούλι) βιώνει τη συντριβή του μετά τον γάμο της Μαργαρίτας και τον θάνατο της μητέρας του. Φεύγει από την Κέρκυρα, βυθισμένος στην απογοήτευση, και καταφεύγει στο ποτό και τις καυγάδες, γεγονός που τον φέρνει και πάλι στο περιθώριο μιας κλειστής κοινωνίας.


Η Λέγκω ζει μαζί με την κόρη της, Ρήνα, στο ταπεινό τους σπίτι, και σύντομα παρατηρεί πως ο Γιάννος αρχίζει να νιώθει συναισθήματα για τη Ρήνα. Η ίδια ελπίζει να τον παντρέψει με την κόρη της, όμως η Ρήνα δεν συμμερίζεται τα σχέδιά της και αρνείται να δεχτεί έναν άνδρα σαν τον Γιάννο για σύζυγο.

Διάβασε επίσης: Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MegaTV Γιούλη Τσαγκαράκη Ελληνικές Σειρές Οι Αθώοι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η αλλαγή στην εμφάνιση της Emma Stone που ανησύχησε τους θαυμαστές στα BAFTA 2026

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Emma Stone που ανησύχησε τους θαυμαστές στα BAFTA 2026

26.02.2026
Επόμενο
Η Samsung παρουσιάζει τη σειρά Galaxy S26: Το πιο διαισθητικό Galaxy AI smartphone μέχρι σήμερα

Η Samsung παρουσιάζει τη σειρά Galaxy S26: Το πιο διαισθητικό Galaxy AI smartphone μέχρι σήμερα

26.02.2026

Δες επίσης

Τοκ Τοκ: Αυτή είναι η νέα σειρά της ΕΡΤ για παιδιά προσχολικής ηλικίας
TV

Τοκ Τοκ: Αυτή είναι η νέα σειρά της ΕΡΤ για παιδιά προσχολικής ηλικίας

26.02.2026
Σάκης Τανιμανίδης: Αποκαλύπτει τα νέα του επαγγελματικά σχέδια – «Είναι ωραίο να δημιουργείς»
TV

Σάκης Τανιμανίδης: Αποκαλύπτει τα νέα του επαγγελματικά σχέδια – «Είναι ωραίο να δημιουργείς»

26.02.2026
Γιώργος Καπουτζίδης: Νέο video από τα γυρίσματα στο Σόι Σου – Αυτός θα είναι ο ρόλος του
TV

Γιώργος Καπουτζίδης: Νέο video από τα γυρίσματα στο Σόι Σου – Αυτός θα είναι ο ρόλος του

26.02.2026
Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»
TV

Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»

25.02.2026
ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση
Corporate News

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

25.02.2026
«Αναστάτωση» στον ΑΝΤ1 για τα 300.000€ του «Εκατομμυριούχου»
TV

«Αναστάτωση» στον ΑΝΤ1 για τα 300.000€ του «Εκατομμυριούχου»

25.02.2026
Αυτή είναι η νέα εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη στην ΕΡΤ2
TV

Αυτή είναι η νέα εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη στην ΕΡΤ2

25.02.2026
Grand Hotel: Η Αλίκη μένει έγκυος – Άρης και Πέτρος σε μια σύγκρουση δίχως τέλος
TV

Grand Hotel: Η Αλίκη μένει έγκυος – Άρης και Πέτρος σε μια σύγκρουση δίχως τέλος

25.02.2026
Κώστας Δόξας: Τέλος από το J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία
TV

Κώστας Δόξας: Τέλος από το J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης