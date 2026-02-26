Οι Αθώοι: Η Γιούλη Τσαγκαράκη μπαίνει στη σειρά του MEGA με ρόλο-έκπληξη

Η Γιούλη Τσαγκαράκη θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη νέα μεγάλη σειρά του MEGA, «Οι Αθώοι», στο επεισόδιο που θα μεταδοθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 22:10.

Η δημοφιλής ηθοποιός θα υποδυθεί τη Λέγκω, μια γυναίκα Βλάχα που ζει στα ορεινά της Ηπείρου και, παρά τις κοινωνικές προκαταλήψεις, αποφασίζει να φιλοξενήσει τον Γιάννο στο σπίτι της.

Στα προηγούμενα επεισόδια, ο Γιάννος (Κώστας Νικούλι) βιώνει τη συντριβή του μετά τον γάμο της Μαργαρίτας και τον θάνατο της μητέρας του. Φεύγει από την Κέρκυρα, βυθισμένος στην απογοήτευση, και καταφεύγει στο ποτό και τις καυγάδες, γεγονός που τον φέρνει και πάλι στο περιθώριο μιας κλειστής κοινωνίας.





Η Λέγκω ζει μαζί με την κόρη της, Ρήνα, στο ταπεινό τους σπίτι, και σύντομα παρατηρεί πως ο Γιάννος αρχίζει να νιώθει συναισθήματα για τη Ρήνα. Η ίδια ελπίζει να τον παντρέψει με την κόρη της, όμως η Ρήνα δεν συμμερίζεται τα σχέδιά της και αρνείται να δεχτεί έναν άνδρα σαν τον Γιάννο για σύζυγο.

