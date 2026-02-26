Τοκ Τοκ: Αυτή είναι η νέα σειρά της ΕΡΤ για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Η ΕΡΤ, συνεχίζοντας την ανανέωση του προγράμματός της με ποικίλες παραγωγές, παρουσιάζει τη νέα παιδική εκπομπή «Τοκ Τοκ», μια τρυφερή τηλεοπτική εμπειρία σχεδιασμένη για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η σειρά, που υπόσχεται να συνδυάσει παιχνίδι, γνώση και δημιουργική εξερεύνηση, ξεκίνησε την «πτήση» της με 10 επεισόδια στην πιο δημοφιλή ελληνική πλατφόρμα.

Το «Τοκ Τοκ» έκανε την εμφάνισή του στο κοινό από το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 8:45, και είναι διαθέσιμο τόσο στον αέρα της ΕΡΤ3 όσο και στο διαδικτυακό κανάλι Ertkids. Η εκπομπή απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έως 5 ετών, προσφέροντας ένα περιεχόμενο που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό. Κεντρικό πρόσωπο της εκπομπής είναι η Ρένια, η οποία συνοδεύεται από μια παρέα ζωάκια. Μαζί τους, τα παιδιά καλούνται να παίξουν, να τραγουδήσουν, να γελάσουν και να μάθουν με τον πιο παιχνιδιάρικο τρόπο. Η εκπομπή επιδιώκει να εισάγει τους μικρούς τηλεθεατές σε βασικές έννοιες όπως η βροχή, τα σχήματα, τα χρώματα και οι αριθμοί, με έναν τρόπο που είναι εύκολα προσβάσιμος και ευχάριστος.

Κάθε επεισόδιο του «Τοκ Τοκ» έχει διάρκεια 10-12 λεπτών και αποτελεί έναν συνδυασμό live action παρουσίασης και animation. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την οπτικοποίηση των εννοιών και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Η μουσική διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε κάθε επεισόδιο, μετατρέποντας τη διαδικασία της μάθησης σε μια ολοκληρωμένη και ρυθμική εμπειρία που τα παιδιά θα θέλουν να επαναλαμβάνουν. Η επιλογή της προσχολικής ηλικίας ως κοινού-στόχου δείχνει την προσοχή της ΕΡΤ στην πρώιμη εκπαίδευση και ψυχαγωγία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της δημιουργικής απασχόλησης για την ανάπτυξη των παιδιών. Η εκπομπή «Τοκ Τοκ» έρχεται να συμπληρώσει το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, προσφέροντας ποιοτικό περιεχόμενο για τους νεότερους τηλεθεατές.

Η ΕΡΤ έχει δείξει τα τελευταία χρόνια μια αυξημένη δραστηριότητα στην παραγωγή και προβολή νέων σειρών και εκπομπών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Η προσθήκη του «Τοκ Τοκ» στο παιδικό της πρόγραμμα αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής. Εκτός από τις παιδικές εκπομπές, η ΕΡΤ έχει επενδύσει και σε άλλες κατηγορίες προγραμμάτων. Για παράδειγμα, το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» έκανε πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, 2015, στις 23:40, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές αξίες της ομαδικότητας και της φιλίας μέσα από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Παρόλο που πρόκειται για παραγωγή άλλου σταθμού, δείχνει το γενικότερο ενδιαφέρον για ντοκιμαντέρ με κοινωνικό και ταξιδιωτικό περιεχόμενο.

Επίσης, η ΕΡΤ έχει φιλοξενήσει και άλλες ενδιαφέρουσες εκπομπές, όπως η αυτοσχεδιαστική κωμωδία «Εκτός Σχεδίου» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, η οποία έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00 στην ΕΡΤ1. Η εκπομπή αυτή, βασισμένη στο απρόβλεπτο και τη φαντασία, γυρίστηκε ζωντανά μπροστά σε κοινό, χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, επιτρέποντας στους ηθοποιούς να δημιουργήσουν επί τόπου χαρακτήρες και ιστορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ είχε προγραμματίσει και μια ταξιδιωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά, η οποία αναμενόταν να τον ταξιδέψει σε ΗΠΑ και Αυστραλία, ερχόμενο σε επαφή με ομογενείς που έχουν χτίσει αυτοκρατορίες στο εξωτερικό, όπως ο Τζον Κατσιματίδης. Ωστόσο, οι επαφές ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΡΤ και στον Σάκη Ρουβά τελικά πάγωσαν, και το project ματαιώθηκε. Πριν από αυτό, όλα φαίνονταν να έχουν μπει σε μια σειρά, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Αυτές οι παραγωγές, τόσο οι υλοποιημένες όσο και οι προγραμματισμένες, δείχνουν τη δέσμευση της ΕΡΤ να προσφέρει ένα ευρύ και ποιοτικό φάσμα προγραμμάτων στο ελληνικό κοινό.

