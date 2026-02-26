Μουσικά Νέα 26.02.2026

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

O Διονύσης Ατζαράκης προσπαθεί να μεσολαβήσει ως σύμβουλος σχέσεων ανάμεσα στην Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά, με πολλές ατάκες και στίχους από επιτυχίες τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα ακόμη χιουμοριστικό και διασκεδαστικό βίντεο ανέβασε στο TikTok ο Διονύσης Ατζαράκης, έχοντας στο πλευρό του την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά. Οι 3 τους δημιούργησαν ένα σύντομο σκετς, όπου ο γνωστός youtuber υποδύθηκε τον… ειδικό σύμβουλο σχέσεων, προσπαθώντας να μεσολαβήσει ανάμεσα στο ζευγάρι.

Το «πρόβλημα» που αντιμετώπιζαν παρουσιαζόταν ως διαφορά προσωπικοτήτων, με τον διάλογο να ξετυλίγεται μέσα από γρήγορες ατάκες και αμοιβαία πειράγματα.

Διάβασε επίσης: Κώστας Δόξας: Η πρώτη δήλωση όλο νόημα μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

Η όλη σκηνή εξελίχθηκε σε μια χαλαρή, σατιρική «συνεδρία», όπου οι ατάκες και τα πειράγματα διαδέχονταν το ένα το άλλο, με την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά να ενσωματώνουν σε κάθε σχεδόν φράση στίχους από τα μεγαλύτερα τους hits, προσθέτοντας μουσική διάσταση και αναγνωρισιμότητα στο σκετς. Στο τέλος, η «διαφωνία» έλαβε ένα γλυκό φινάλε, καθώς η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς τη «λύσανε» με ένα φιλί, κλείνοντας το βίντεο με έναν παιχνιδιάρικο και τρυφερό τρόπο.

Το στιγμιότυπο αυτό απέδειξε για ακόμη μια φορά πως οι 3 καλλιτέχνες διαθέτουν χιούμορ, χημεία και διάθεση να ψυχαγωγούν το κοινό τους μέσα από ευφάνταστα και σύντομα βίντεο στο διαδίκτυο.

https://www.instagram.com/dionisis_sxoinas/

Διάβασε επίσης: Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Διονύσης Ατζαράκης ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

26.02.2026
Επόμενο
Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

26.02.2026

Δες επίσης

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube
Μουσικά Νέα

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

26.02.2026
Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026

26.02.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

26.02.2026
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

26.02.2026
Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια
Μουσικά Νέα

Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

26.02.2026
Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε
Μουσικά Νέα

Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

25.02.2026
Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»

25.02.2026
Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»
Μουσικά Νέα

Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης