Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

O Διονύσης Ατζαράκης προσπαθεί να μεσολαβήσει ως σύμβουλος σχέσεων ανάμεσα στην Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά, με πολλές ατάκες και στίχους από επιτυχίες τους

Ένα ακόμη χιουμοριστικό και διασκεδαστικό βίντεο ανέβασε στο TikTok ο Διονύσης Ατζαράκης, έχοντας στο πλευρό του την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά. Οι 3 τους δημιούργησαν ένα σύντομο σκετς, όπου ο γνωστός youtuber υποδύθηκε τον… ειδικό σύμβουλο σχέσεων, προσπαθώντας να μεσολαβήσει ανάμεσα στο ζευγάρι.

Το «πρόβλημα» που αντιμετώπιζαν παρουσιαζόταν ως διαφορά προσωπικοτήτων, με τον διάλογο να ξετυλίγεται μέσα από γρήγορες ατάκες και αμοιβαία πειράγματα.

Η όλη σκηνή εξελίχθηκε σε μια χαλαρή, σατιρική «συνεδρία», όπου οι ατάκες και τα πειράγματα διαδέχονταν το ένα το άλλο, με την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά να ενσωματώνουν σε κάθε σχεδόν φράση στίχους από τα μεγαλύτερα τους hits, προσθέτοντας μουσική διάσταση και αναγνωρισιμότητα στο σκετς. Στο τέλος, η «διαφωνία» έλαβε ένα γλυκό φινάλε, καθώς η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς τη «λύσανε» με ένα φιλί, κλείνοντας το βίντεο με έναν παιχνιδιάρικο και τρυφερό τρόπο.

Το στιγμιότυπο αυτό απέδειξε για ακόμη μια φορά πως οι 3 καλλιτέχνες διαθέτουν χιούμορ, χημεία και διάθεση να ψυχαγωγούν το κοινό τους μέσα από ευφάνταστα και σύντομα βίντεο στο διαδίκτυο.

