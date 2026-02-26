Μουσικά Νέα 26.02.2026

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

Το «I Have Nothing» μπαίνει στο Billion Views Club του YouTube - Είναι η δεύτερη φορά που βίντεο της Whitney Houston από το «The Bodyguard» του 1992 εντάσσεται στο Billion Views Club
Mad.gr

Η αείμνηστη Whitney Houston συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς το μουσικό βίντεο για το εμβληματικό της τραγούδι «I Have Nothing» ξεπέρασε το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που βίντεο της Houston από το soundtrack της ταινίας «The Bodyguard» του 1992 εντάσσεται στο Billion Views Club της πλατφόρμας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση και την τεράστια επιρροή της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Το  «I Have Nothing», μία από τις σπουδαιότερες μπαλάντες χωρισμού όλων των εποχών, αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Whitney Houston παραμένει ζωντανή και ισχυρή, συγκινώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Το «I Have Nothing» κυκλοφόρησε ως το τρίτο single από το soundtrack του «The Bodyguard», της ταινίας στην οποία η Whitney Houston έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1992. Αφού προηγήθηκαν οι σαρωτικές επιτυχίες «I Will Always Love You» και «I’m Every Woman», το «I Have Nothing» κατάφερε να φτάσει στο Νο. 4 του Billboard Hot 100. Η επιτυχία της ήταν οργανική, καθώς δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που να την προωθεί, αναδεικνύοντας έτσι την αυθεντική της δύναμη και την αγάπη του κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny ξεπερνά 1 δισ. προβολές με το Tití Me Preguntó στο YouTube

Το soundtrack του «The Bodyguard» από μόνο του αποτελεί ένα μουσικό φαινόμενο, έχοντας παραμείνει στην κορυφή του Billboard 200 για 20 εβδομάδες και κατέχοντας τον τίτλο του υψηλότερα πιστοποιημένου soundtrack όλων των εποχών από την RIAA. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία που γνώρισε η Whitney Houston με αυτή την κυκλοφορία.

Η ένταξη του «I Have Nothing» στο Billion Views Club δεν είναι η πρώτη για την Whitney Houston από το ίδιο soundtrack. Το βίντεο για την εκρηκτική της διασκευή του «I Will Always Love You» της Dolly Parton έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,8 δισεκατομμύρια προβολές και αναμένεται να αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια τους επόμενους μήνες. Αυτό το διπλό επίτευγμα αναδεικνύει τη μοναδική θέση που κατέχει η Houston στην ιστορία της μουσικής και την αδιαμφισβήτητη δύναμη των ερμηνειών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Κληρονομιά της Whitney Houston και τα Ρεκόρ

Η Whitney Houston υπήρξε μια καλλιτέχνιδα που έσπασε πολλά ρεκόρ και καθιέρωσε νέα πρότυπα στη μουσική βιομηχανία. Η καριέρα της σημαδεύτηκε από αμέτρητες επιτυχίες και μια φωνή που θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες όλων των εποχών. Η απώλειά της το 2012 άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά η μουσική της συνεχίζει να εμπνέει και να συγκινεί.

Η διαχρονική της αξία αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το soundtrack του «The Bodyguard» κρατούσε για χρόνια το ρεκόρ ως το πιο εμπορικό άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα. Πρόσφατα, όπως είχαμε γράψει, η Adele με το άλμπουμ της «21» ξεπέρασε οριακά αυτό το ρεκόρ, πουλώντας 56,38 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως έναντι των 56,37 εκατομμυρίων του «The Bodyguard». Ωστόσο, όπως σημείωσε ο μουσικολόγος Dr. Sheldon Leal, το ρεκόρ της Whitney Houston είχε δεχτεί κατά καιρούς κριτική, καθώς το «The Bodyguard» δεν ήταν αυστηρά ένα προσωπικό της άλμπουμ αλλά soundtrack κινηματογραφικής ταινίας, κάτι που καθιστά το επίτευγμα της Adele ακόμα πιο εντυπωσιακό ως προσωπική δουλειά.

whitney houston world tour

Το Φαινόμενο του Billion Views Club στο YouTube

Η είσοδος ενός μουσικού βίντεο στο Billion Views Club του YouTube αποτελεί πλέον ένα σημαντικό ορόσημο για τους καλλιτέχνες, αναδεικνύοντας την παγκόσμια απήχηση και την ψηφιακή τους δυναμική. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που δείχνει όχι μόνο τη δημοτικότητα ενός τραγουδιού, αλλά και τη διαχρονική του αξία και την ικανότητά του να αγγίζει συνεχώς νέες γενιές ακροατών.

Πολλά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έχουν ενταχθεί σε αυτό το κλαμπ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του YouTube ως πλατφόρμας προβολής και επικοινωνίας. Για παράδειγμα, οι BLACKPINK, το παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop, έχουν καταφέρει να εντάξουν έξι μουσικά βίντεο τους στο Billion Views Club. Όπως αναφέραμε, το «Pink Venom» είναι το έκτο κατά σειρά μουσικό βίντεο του συγκροτήματος που περνάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών, με τα «DDU-DU DDU-DU» και «Kill This Love» να έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα 2 δισεκατομμύρια.

Επίσης, ο Bad Bunny, ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς θριάμβους της σύγχρονης λατινοαμερικανικής ποπ σκηνής, πρόσθεσε το 19ο βίντεο στο προσωπικό του Billion Views Club με το «Tití Me Preguntó», όπως είχαμε γράψει. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε την 1η Ιουνίου 2022, αποτελεί μέρος του επιτυχημένου άλμπουμ «Un Verano Sin Tí». Ακόμη και οι Backstreet Boys, το εμβληματικό boy band των 90s, αναβίωσαν πρόσφατα το «I Want It That Way» με ένα νέο μουσικό βίντεο για την εκδοχή του 2025, 26 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, όπως δημοσιεύσαμε. Αυτή η κίνηση δείχνει την επιθυμία των καλλιτεχνών να διατηρούν τη σύνδεση με το κοινό τους μέσω της πλατφόρμας.

Η Whitney Houston με την «I Have Nothing» αποδεικνύει ότι η αληθινή τέχνη και το ταλέντο δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Η φωνή της και τα τραγούδια της συνεχίζουν να βρίσκουν το δρόμο προς τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Η παρουσία της στο Billion Views Club του YouTube είναι απλώς μια ακόμη απόδειξη της αιώνιας κληρονομιάς της.

Διάβασε επίσης: KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Billion Views Club Whitney Houston YOUTUBE
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

26.02.2026

Δες επίσης

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media
Μουσικά Νέα

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

26.02.2026
Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026

26.02.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

26.02.2026
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

26.02.2026
Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια
Μουσικά Νέα

Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

26.02.2026
Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε
Μουσικά Νέα

Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

25.02.2026
Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»

25.02.2026
Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»
Μουσικά Νέα

Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης