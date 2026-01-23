Ο Bad Bunny ξεπερνά 1 δισ. προβολές με το Tití Me Preguntó στο YouTube

Το Tití Me Preguntó είναι το 19ο βίντεο του Πορτορικανού σταρ, Bad Bunny που μπαίνει στο Billion Views Club του YouTube

Ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο κατέγραψε ο Bad Bunny στο YouTube, καθώς το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Tití Me Preguntó» ξεπέρασε επίσημα το 1 δισ. προβολές. Το τραγούδι κυκλοφόρησε την 1 Ιουνίου 2022 και αποτελεί μέρος του άλμπουμ «Un Verano Sin Tí», ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς θριάμβους της σύγχρονης λατινοαμερικανικής ποπ σκηνής.

Με το συγκεκριμένο επίτευγμα, ο Bad Bunny προσθέτει το 19ο βίντεο στο προσωπικό του Billion Views Club, είτε ως βασικός ερμηνευτής είτε ως συνεργαζόμενος καλλιτέχνης. Παράλληλα, ο Πορτορικανός σταρ ανέβηκε στο νούμερο 3 του εβδομαδιαίου πίνακα US Top Artists του YouTube, επιβεβαιώνοντας την αδιάλειπτη ψηφιακή του δυναμική στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «Tití Me Preguntó» εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του άλμπουμ «Un Verano Sin Tí». Το τραγούδι, με έντονα στοιχεία dembow, έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot Latin Songs στις 15 Οκτωβρίου 2022 και παρέμεινε στην κορυφή για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή απήχηση του Bad Bunny.

Το μουσικό βίντεο σκηνοθετήθηκε από τον Stillz και γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη. Ο Bad Bunny αποτυπώνει με χιούμορ και κινηματογραφική υπερβολή το πνεύμα «ζήσε τη στιγμή» του τραγουδιού, δίνοντας ζωή στους στίχους που μιλούν για έναν άνθρωπο που απολαμβάνει τις εφήμερες σχέσεις και αποφεύγει τη δέσμευση. Η αφήγηση ξεκινά με ένα αγόρι που απορρίπτεται από το κορίτσι που του αρέσει και συνεχίζεται με σκηνές ξέφρενης εργένικης ζωής, μέχρι την απαγωγή του και τον εξαναγκαστικό γάμο του. Στο πλαίσιο αυτό, το βίντεο αποτίει φόρο τιμής στη δομινικανή κουλτούρα, με πλάνα από τοπικό κουρείο και τη χαρακτηριστική γειτονική bodega.

Μιλώντας το 2023 για τη γέννηση του τραγουδιού, ο Bad Bunny είχε δηλώσει «Είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε πολύ αυθόρμητα. Όλοι οι άνθρωποι που αναφέρονται στους στίχους υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Τίποτα από όσα λέω σε αυτό το τραγούδι δεν είναι ψέμα, ούτε καν το σημείο όπου λέω ότι θέλω να ερωτευτώ, αλλά δεν μπορώ».

Η είσοδος του «Tití Me Preguntó» στο Billion Views Club έρχεται λίγους μήνες μετά το αντίστοιχο κατόρθωμα του «Yonaguni», το οποίο ξεπέρασε το 1 δισ. προβολές τον περασμένο Νοέμβριο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι ο Bad Bunny παραμένει ένας από τους πιο σταθερά επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας στην ψηφιακή εποχή.

