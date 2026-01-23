Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 23.01.2026

Ο Bad Bunny ξεπερνά 1 δισ. προβολές με το Tití Me Preguntó στο YouTube

Το Tití Me Preguntó  είναι το 19ο βίντεο του Πορτορικανού σταρ, Bad Bunny που μπαίνει στο Billion Views Club του YouTube
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο κατέγραψε ο Bad Bunny στο YouTube, καθώς το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Tití Me Preguntó» ξεπέρασε επίσημα το 1 δισ. προβολές. Το τραγούδι κυκλοφόρησε την 1 Ιουνίου 2022 και αποτελεί μέρος του άλμπουμ «Un Verano Sin Tí», ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς θριάμβους της σύγχρονης λατινοαμερικανικής ποπ σκηνής.

Με το συγκεκριμένο επίτευγμα, ο Bad Bunny προσθέτει το 19ο βίντεο στο προσωπικό του Billion Views Club, είτε ως βασικός ερμηνευτής είτε ως συνεργαζόμενος καλλιτέχνης. Παράλληλα, ο Πορτορικανός σταρ ανέβηκε στο νούμερο 3 του εβδομαδιαίου πίνακα US Top Artists του YouTube, επιβεβαιώνοντας την αδιάλειπτη ψηφιακή του δυναμική στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι top καλλιτέχνες του 2025 σύμφωνα με το Billboard

Το «Tití Me Preguntó» εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του άλμπουμ «Un Verano Sin Tí». Το τραγούδι, με έντονα στοιχεία dembow, έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot Latin Songs στις 15 Οκτωβρίου 2022 και παρέμεινε στην κορυφή για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή απήχηση του Bad Bunny.

Το μουσικό βίντεο σκηνοθετήθηκε από τον Stillz και γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη. Ο Bad Bunny αποτυπώνει με χιούμορ και κινηματογραφική υπερβολή το πνεύμα «ζήσε τη στιγμή» του τραγουδιού, δίνοντας ζωή στους στίχους που μιλούν για έναν άνθρωπο που απολαμβάνει τις εφήμερες σχέσεις και αποφεύγει τη δέσμευση. Η αφήγηση ξεκινά με ένα αγόρι που απορρίπτεται από το κορίτσι που του αρέσει και συνεχίζεται με σκηνές ξέφρενης εργένικης ζωής, μέχρι την απαγωγή του και τον εξαναγκαστικό γάμο του. Στο πλαίσιο αυτό, το βίντεο αποτίει φόρο τιμής στη δομινικανή κουλτούρα, με πλάνα από τοπικό κουρείο και τη χαρακτηριστική γειτονική bodega.

Μιλώντας το 2023 για τη γέννηση του τραγουδιού, ο Bad Bunny είχε δηλώσει «Είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε πολύ αυθόρμητα. Όλοι οι άνθρωποι που αναφέρονται στους στίχους υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Τίποτα από όσα λέω σε αυτό το τραγούδι δεν είναι ψέμα, ούτε καν το σημείο όπου λέω ότι θέλω να ερωτευτώ, αλλά δεν μπορώ».

Η είσοδος του «Tití Me Preguntó» στο Billion Views Club έρχεται λίγους μήνες μετά το αντίστοιχο κατόρθωμα του «Yonaguni», το οποίο ξεπέρασε το 1 δισ. προβολές τον περασμένο Νοέμβριο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι ο Bad Bunny παραμένει ένας από τους πιο σταθερά επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας στην ψηφιακή εποχή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl

Δες κι αυτό:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Bad Bunny Billion Club Titι Me Preguntο YOUTUBE
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά

Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά

23.01.2026
Επόμενο
Κατοικίδια στο σπίτι: Πώς να διακοσμήσεις τον χώρο σου χωρίς να κάνεις εκπτώσεις

Κατοικίδια στο σπίτι: Πώς να διακοσμήσεις τον χώρο σου χωρίς να κάνεις εκπτώσεις

23.01.2026

Δες επίσης

Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026
Μουσικά Νέα

Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026

23.01.2026
Ο Harry Styles εγκαινιάζει τη νέα του εποχή με το τραγούδι Aperture- Άκουσέ το
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles εγκαινιάζει τη νέα του εποχή με το τραγούδι Aperture- Άκουσέ το

23.01.2026
Eurovision 2026: Ο Käärijä δηλώνει φαν του Ακύλα και του «Ferto» – Το δημόσιο σχόλιο που έκανε
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο Käärijä δηλώνει φαν του Ακύλα και του «Ferto» – Το δημόσιο σχόλιο που έκανε

23.01.2026
Όσκαρ Μουσικής 2026: Ρεκόρ για τον Ludwig Göransson – Εκτός η Miley Cyrus και ο Ed Sheeran
Μουσικά Νέα

Όσκαρ Μουσικής 2026: Ρεκόρ για τον Ludwig Göransson – Εκτός η Miley Cyrus και ο Ed Sheeran

23.01.2026
Η EJAE αγγίζει το οσκαρικό όνειρο με το Golden
Μουσικά Νέα

Η EJAE αγγίζει το οσκαρικό όνειρο με το Golden

23.01.2026
Η Taylor Swift, η Alanis Morissette και οι Kiss στο Songwriters Hall of Fame
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift, η Alanis Morissette και οι Kiss στο Songwriters Hall of Fame

23.01.2026
Ο Robbie Williams έτοιμος να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles
Μουσικά Νέα

Ο Robbie Williams έτοιμος να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles

22.01.2026
BRIT Awards 2026: Η Lola Young και η Olivia Dean κυριαρχούν στις υποψηφιότητες
Μουσικά Νέα

BRIT Awards 2026: Η Lola Young και η Olivia Dean κυριαρχούν στις υποψηφιότητες

22.01.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Το νέο viral hit «Λογαριασμός» είναι εδώ!
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Το νέο viral hit «Λογαριασμός» είναι εδώ!

22.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά