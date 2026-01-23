Mad Bubble
Beauty 23.01.2026

Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά

Όχι μόνο χάνουν την αποτελεσματικότητά τους, αλλά μπορεί να προκαλέσουν ξηρότητα, ερεθισμό και φθορά στα μαλλιά σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο μπάνιο συχνά συγκεντρώνονται περισσότερα προϊόντα περιποίησης μαλλιών απ’ όσα χρησιμοποιούνται τακτικά. Σαμπουάν και conditioners ανοίγονται, δοκιμάζονται, μπαίνουν στην άκρη και επανέρχονται στο προσκήνιο ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών ή τη διάθεση της στιγμής. Όταν όμως η χρήση τους αραιώνει, δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα για τη διάρκειά τους.

Ένα μπουκάλι σαμπουάν ή conditioner μπορεί να μείνει στο ράφι για μήνες, ακόμα και για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παραμένει ασφαλές ή αποτελεσματικό. Όπως όλα τα καλλυντικά προϊόντα, έτσι και αυτά έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, η οποία καλό είναι να μην αγνοείται.

Πόσο διαρκούν συνήθως τα σαμπουάν και τα conditioners

Τα περισσότερα προϊόντα μαλλιών έχουν διάρκεια ζωής από έξι μήνες έως έναν χρόνο μετά το άνοιγμα. Όταν παραμένουν κλειστά, μπορούν να διατηρηθούν έως και δύο ή τρία χρόνια, ανάλογα με τη σύνθεσή τους και τις συνθήκες αποθήκευσης.

Στη συσκευασία υπάρχει συνήθως η ένδειξη PAO, η οποία εμφανίζεται ως 6M, 12M, 18M ή 24M. Ο αριθμός δείχνει πόσους μήνες παραμένει ασφαλές το προϊόν μετά το άνοιγμα, εφόσον φυλάσσεται σωστά και δεν εκτίθεται σε υπερβολική υγρασία ή θερμότητα.

Τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιείς ληγμένο προϊόν μαλλιών

Όταν ένα σαμπουάν ή conditioner ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής του, αρχικά μειώνεται η αποτελεσματικότητά του. Παράλληλα όμως αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς, ξηρότητα ή ξεφλούδισμα στο τριχωτό της κεφαλής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλλοίωση της σύνθεσης μπορεί να προκαλέσει φαγούρα ή ερυθρότητα. Όταν τα συντηρητικά δεν λειτουργούν πλέον σωστά, η φόρμουλα παύει να είναι σταθερή και μπορεί να εμφανιστούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο δέρμα.

Πώς καταλαβαίνεις ότι το σαμπουάν ή το conditioner έχει αλλοιωθεί

Πέρα από την ένδειξη στη συσκευασία, υπάρχουν ορατά σημάδια που δείχνουν ότι το προϊόν δεν είναι πλέον κατάλληλο για χρήση. Ο διαχωρισμός των συστατικών, η αλλαγή στο χρώμα ή στην υφή, καθώς και ένα ασυνήθιστο άρωμα είναι ενδείξεις αλλοίωσης.

Η ανακίνηση του μπουκαλιού δεν επαναφέρει τη φόρμουλα στην αρχική της κατάσταση. Αν το προϊόν μοιάζει διαφορετικό από όταν το άνοιξες για πρώτη φορά, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιηθεί.

Γιατί αξίζει να ελέγχεις τη διάρκεια ζωής τους

Η χρήση προϊόντων μαλλιών εντός της προβλεπόμενης διάρκειας δεν αφορά μόνο την αποτελεσματικότητα, αλλά και την υγεία του τριχωτού. Ένας απλός έλεγχος της ημερομηνίας ανοίγματος μπορεί να αποτρέψει ερεθισμούς και κακές ημέρες μαλλιών που δεν οφείλονται στη φυσική τους κατάσταση, αλλά στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται.

