O Harry Styles αποκαλύπτει το πιο απρόσμενο μέρος που έχει εμπνευστεί για τη μουσική του

Ο Harry Styles, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, αποκάλυψε πρόσφατα μια αναπάντεχη στιγμή από την κηδεία της γιαγιάς του, κατά την οποία ξέσπασε σε γέλια. Η εξομολόγηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Royal Court» της Brittany Broski, όπου συζήτησαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και το τραγούδι του «Music for a Sushi Restaurant». Η παρουσιάστρια τον ρώτησε ποιες άλλες τοποθεσίες πιστεύει ότι αξίζουν να γράψει κάποιος ένα τραγούδι, και η απάντηση του προκάλεσε έκπληξη και γέλιο στο στούντιο.

Ο Harry Styles δήλωσε ότι του αρέσουν πολύ τα «τραγούδια για αποτεφρωτήρια», μια απάντηση που ξάφνιασε την Broski και τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ξέσπασαν σε γέλια. Το πρώην μέλος των One Direction εξήγησε πώς προέκυψε το ενδιαφέρον του για τέτοιου είδους τραγούδια. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη προσέθεσε μια ακόμα ιδιότυπη πτυχή στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη, ο οποίος συχνά εκπλήσσει το κοινό του με τις δηλώσεις και τις καλλιτεχνικές του επιλογές. Η αμεσότητα και η ειλικρίνεια με την οποία αντιμετωπίζει ακόμα και τόσο ευαίσθητα θέματα, όπως μια κηδεία, δείχνει την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό του.

Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από συνεχή εξέλιξη και απρόβλεπτες κινήσεις. Μετά την επιτυχημένη πορεία του με τους One Direction, ακολούθησε μια εξίσου λαμπρή σόλο καριέρα, καταφέρνοντας να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Τα άλμπουμ του έχουν σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία και έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, κερδίζοντας σημαντικά βραβεία, όπως τα Brit και Grammy Awards.

Ένα από τα πιο πρόσφατα δείγματα της δουλειάς του είναι το τραγούδι «Aperture», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό video clip. Όπως είχαμε γράψει, το βίντεο ξεκινά ως θρίλερ καταδίωξης και καταλήγει σε μια απρόσμενα χορογραφημένη συνάντηση, με τον Styles να παρουσιάζει χορευτικά που θυμίζουν το «Dirty Dancing». Το «Aperture» αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ του «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου. Το άλμπουμ αυτό θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του Harry Styles μετά το «Harry’s House» του 2022.

Σχετικά με το «Aperture», ο Harry Styles παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του BBC Radio 1, όπου εξήγησε την έμπνευση πίσω από το τραγούδι και τον ασυνήθιστο τίτλο του άλμπουμ του. Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος, το «Aperture» σηματοδοτεί ένα πιο φωτεινό και ρομαντικό κεφάλαιο στη μουσική του, με την επιθυμία του να «ανοίξει ένα παράθυρο σε κάτι καινούργιο» και να «αφήσει το φως να μπει». Ο τίτλος του άλμπουμ, «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», αντικατοπτρίζει τη διάθεση και το πνεύμα του δίσκου, περιγράφοντάς τον ως «λίγο ανόητο και λίγο ρομαντικό».

Η αναμονή για το νέο του άλμπουμ είναι μεγάλη, καθώς έχει αποδείξει ότι κάθε του κυκλοφορία είναι ένα γεγονός. Η ικανότητά του να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, να πειραματίζεται με τον ήχο του και να δημιουργεί τραγούδια με βαθύ νόημα, τον έχει καταστήσει έναν από τους πιο σεβαστούς και αγαπητούς καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Ο Harry Styles συνεχίζει να εκπλήσσει και να γοητεύει το κοινό του, όχι μόνο με τη μουσική του, αλλά και με την αυθεντική και συχνά απρόβλεπτη προσωπικότητά του. Η εξομολόγησή του για την κηδεία της γιαγιάς του είναι απλώς ένα ακόμα δείγμα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή και την τέχνη του: με ειλικρίνεια, χιούμορ και μια δόση αντισυμβατικότητας που τον καθιστά μοναδικό. Με το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.» να βρίσκεται προ των πυλών, οι θαυμαστές του ανυπομονούν να ανακαλύψουν το επόμενο κεφάλαιο στη μουσική του πορεία.

