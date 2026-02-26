Το Σόι Σου: Νέα κρίση ξεσπά στο Χαμπέικο στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha

Eμφανίζεται ο Μάξιμος, τον οποίο υποδύεται ο Αποστόλης Τότσικας και ο Μιχάλης κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα

Νέα κρίση ξεσπά στο Χαμπέικο στο αποψινό 26/2 επεισόδιο τη σειράς του Alpha, Το Σόι Σου, μιας και εμφανίζεται ο Μάξιμος -τον οποίο υποδύεται ο Αποστόλης Τότσικας.

Εξαιτίας φυσικά αυτού, ο Μιχάλης κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα.

Τι θα δούμε απόψε:

Η Λυδία και ο Σάββας ανακαλύπτουν ότι η Σάντρα δεν έχει περάσει κανένα μάθημα στη σχολή και γίνεται ο κακός χαμός. Μετά από καβγάδες η Σάντρα πεισμώνει και ανακοινώνει, ότι θα παρατήσει το Βιολογικό! Την ίδια ώρα, μια άλλη συμφορά χτυπάει το Χαμπέικο: ο γάμος της Όλγας και του Μιχάλη περνάει κρίση.

Και ενώ η Όλγα προσπαθεί να το κρύψει από όλους, εμφανίζεται ο Μάξιμος, που κάποτε υπήρξε ερωτευμένος μαζί της και σήμερα είναι ένας χαρισματικός βιολόγος. Ο Μιχάλης θα καταλάβει κάπως αργά, πως ο Μάξιμος δεν ήρθε μόνο για να βοηθήσει τη Σάντρα με τα μαθήματα της, αλλά απειλεί να του τινάξει το σπίτι στον αέρα!

«Το σόι σου», ένα απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20:00.

