Mad TV News 26.02.2026

H Κατερίνα Τόλιου στο Fitness O’ Clock: «Κάθε φορά που αγωνίζομαι με την Εθνική είναι μοναδικό συναίσθημα»

Από τα πρώτα της βήματα στο πινγκ πονγκ έως διεθνείς τίτλους, η Κατερίνα Τόλιου μοιράζεται την πορεία της στον πρωταθλητισμό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Κατερίνα Τόλιου, πρωταθλήτρια στην επιτραπέζια αντισφαίριση και αγωνίστρια για τον Παναθηναϊκό, μίλησε στην εκπομπή Fitness O’ Clock για την πορεία της στον χώρο του πινγκ πονγκ, τις μεγάλες στιγμές και τις δυσκολίες που συνάντησε στον πρωταθλητισμό. Από τα πρώτα της βήματα στο δημοτικό μέχρι την κατάκτηση διεθνών τίτλων, περιγράφει τι σημαίνει να ζεις με το άγχος, τις θυσίες που απαιτεί και πώς διαχειρίζεται νίκες και ήττες.

Στην αρχή της συνέντευξης, η Κατερίνα μίλησε για το πώς ξεκίνησε να ασχολείται με το πινγκ πονγκ: «Ξεκίνησα περίπου στην ηλικία των 9 ετών. Στο δημοτικό δοκίμαζα διάφορα αθλήματα και το πινγκ πονγκ μου φάνηκε αστείο σαν λέξη. Ζήτησα από τους γονείς μου να το δοκιμάσω, γιατί ξεκίνησα μαζί με τον αδερφό μου. Τελικά κόλλησα και αποφάσισα να αφοσιωθώ μόνο σε αυτό, αφήνοντας πίσω τη ρυθμική γυμναστική».

Διάβασε επίσης: Ο Μάνος Ζερβεδάς στο Fitness O' Clock: «Όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις να ζεις με το άγχος»

Παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν για άλλη ομάδα για 10 χρόνια, η Κατερίνα περιγράφει τη μεταγραφή της στον Παναθηναϊκό το 2020-2021 ως μια όμορφη εμπειρία: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση για μένα, αλλά οι άνθρωποι που συνεργάζομαι είναι δικοί μου άνθρωποι, οπότε στο τέλος ήταν εύκολη και χαίρομαι που την πήρα». Η άνοδος της ομάδας στην Α1 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την αγωνιστική της εξέλιξη.

Η εκπροσώπηση της Ελλάδας είναι για την Κατερίνα μοναδική εμπειρία: «Το εθνόσημο είναι βαρύ. Κάθε φορά που αγωνίζομαι με την Εθνική, νιώθω διαφορετικό άγχος, αλλά και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω τη χώρα μας». Η κατάκτηση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς τίτλους με τον Παναθηναϊκό έχουν αφήσει ανεξίτηλα αποτυπώματα στην καριέρα της.

Όπως κάθε αθλητής, έχει βιώσει δύσκολες περιόδους: «Η πιο δύσκολη φάση ήταν όταν έκανα μια κακή σεζόν και αμφέβαλλα για τον εαυτό μου. Με υπομονή, δουλειά και προπόνηση, κατάφερα να ξεπεράσω αυτό το στάδιο». Οι τραυματισμοί και οι θυσίες, όπως η απώλεια κοινωνικών στιγμών, είναι μέρος της καθημερινότητας ενός πρωταθλητή.

Για την ίδια, η επιτραπέζια αντισφαίριση είναι απαιτητικό άθλημα: «Μετράει το ταλέντο, αλλά η σκληρή δουλειά, η πειθαρχία και η ψυχολογία είναι το παν. Την τεχνική την δουλεύεις χρόνια, αλλά το σημαντικό είναι να μπορείς να εκτελέσεις το κάθε χτύπημα στην κατάλληλη στιγμή». Η ψυχολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση και την εξέλιξή της.

Η Κατερίνα Τόλιου δίνει έμφαση στο να απολαμβάνει το άθλημα: «Σαν παιδί δεν το καταλάβαινα, ήθελα πάντα να νικάω, αλλά το σημαντικό είναι να το ευχαριστιέσαι». Οι στόχοι της παραμένουν υψηλοί: να κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε τίτλους, να κερδίσει μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες και να συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Διάβασε επίσης: Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O' Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»

fitness o' clock Κατερίνα Τόλιου
