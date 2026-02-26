Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία στους followers της

Η Ελένη Μενεγάκη, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι λόγω κάποιας νέας τηλεοπτικής εκπομπής, αλλά εξαιτίας μιας ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία της, στην οποία εμφανιζόταν με νάρθηκα στο χέρι, προκάλεσε ανησυχία και πλήθος σχολίων από τους πιστούς της followers, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για την κατάσταση της υγείας της.

Η παρουσιάστρια, αν και απέχει από την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία, διατηρεί έναν ισχυρό δεσμό με το κοινό της, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα από την άμεση ανταπόκριση στις αναρτήσεις της. Η αμεσότητα και η επικοινωνία με τον κόσμο παραμένουν βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς της, επιβεβαιώνοντας ότι τα τριάντα χρόνια συνεχούς παρουσίας της στην τηλεόραση έχουν δημιουργήσει έναν δεσμό που δύσκολα σπάει.

Διάβασε επίσης: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

Στις 26 Φεβρουαρίου 2026, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στις εικόνες, μία συγκεκριμένη ξεχώρισε και τράβηξε αμέσως την προσοχή: η παρουσιάστρια εμφανιζόταν με νάρθηκα στο χέρι της. Αυτή η λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να προκαλέσει μια χιονοστιβάδα σχολίων και ερωτήσεων από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι θέλησαν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη.

Η ίδια, πιστή στην προσέγγιση που έχει πάντα με το κοινό της, απάντησε σε αρκετά από τα σχόλια, καθησυχάζοντας τους πάντες και εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα μικρό ατύχημα. Η κίνησή της αυτή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την αυθεντικότητα και την ειλικρίνειά της, στοιχεία που την έχουν καθιερώσει στην καρδιά του τηλεοπτικού κοινού.

Διάβασε επίσης: Κώστας Δόξας: Η πρώτη δήλωση όλο νόημα μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

Δες κι αυτό…