Χρησιμοποιείς dry shampoo; Αυτά είναι τα βήματα για να το κάνεις πάντα σωστά

Όλα τα βήματα για να εφαρμόζεις το dry shampoo σου σωστά και να ανανεώνεις τις ρίζες σου σε μόλις λίγα λεπτά

Το dry shampoo μπορεί να σώσει την καθημερινή σου ρουτίνα ομορφιάς. Ξύπνησες αργά και δεν προλαβαίνεις να λουστείς; Μόλις γύρισες από προπόνηση και τα μαλλιά σου είναι λιπαρά; Το dry shampoo ανανεώνει τις ρίζες και δίνει όγκο σε λίγα δευτερόλεπτα.

Δεν αντικαθιστά το κανονικό λούσιμο, αλλά σε βοηθά να καθυστερήσεις τη χρήση σαμπουάν, διατηρώντας τα μαλλιά καθαρά, μυρωδάτα και ανάλαφρα. Η σωστή εφαρμογή είναι το κλειδί για να αποφύγεις λευκά κατάλοιπα ή θαμπή όψη.

Βήμα 1: Χώρισε τα μαλλιά σε τούφες

Ξεκίνα από τον αυχένα και χώρισε τα μαλλιά σε μικρές τούφες. Έτσι το προϊόν φτάνει σε όλες τις λιπαρές ρίζες και αναζωογονεί τα μαλλιά σου ομοιόμορφα.

Βήμα 2: Εφάρμοσε μικρή ποσότητα

Ψέκασε ή πασπάλισε το dry shampoo περίπου 20-30 εκατοστά μακριά από τις ρίζες. Το λιγότερο είναι περισσότερο. Μπορείς πάντα να προσθέσεις αν χρειάζεται, αλλά η υπερβολική ποσότητα αφήνει λευκά κατάλοιπα.

Βήμα 3: Άφησέ το να δράσει

Άφησέ το προϊόν για 1 λεπτό ώστε να απορροφήσει τη λιπαρότητα. Μην τρίβεις έντονα, γιατί απλώς θα σπρώξεις τη σκόνη στο τριχωτό και δεν θα έχεις καθαρό αποτέλεσμα.

Βήμα 4: Χρησιμοποίησε πιστολάκι με κρύο αέρα

Φύσηξε τα μαλλιά με κρύο αέρα για να αφαιρέσεις τυχόν περίσσεια προϊόντος και να δώσεις όγκο. Απέφυγε τον ζεστό αέρα, γιατί μπορεί να μαλακώσει τα έλαια και να κάνει τα μαλλιά να φαίνονται βαριά ξανά.

Βήμα 5: Επανάλαβε για κάθε τούφα

Συνέχισε για όλες τις τούφες μέχρι να καλύψεις όλες τις ρίζες και τα μαλλιά σου να δείχνουν φρέσκα και ανάλαφρα.

Βήμα 6: Βούρτσισε αν χρειάζεται

Αν το επιτρέπει ο τύπος των μαλλιών σου, χτένισε ελαφρά για να διανείμεις ομοιόμορφα το προϊόν και να αφαιρέσεις την περίσσεια. Το αποτέλεσμα θα είναι φυσικό και με όγκο.

