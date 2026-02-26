Streaming News 26.02.2026

I Am Gordon Ramsay: Η σειρά που δείχνει την άλλη πλευρά του πιο διάσημου σεφ στον κόσμο

Η νέα σειρά «I Am Gordon Ramsay» στο Netflix αποκαλύπτει τον διάσημο σεφ ως επαγγελματία, σύζυγο και πατέρα
Η πρεμιέρα της σειράς 6 επεισοδίων «I Am Gordon Ramsay» στο Netflix στις 18 Φεβρουαρίου δεν είναι απλώς μια ακόμη μαγειρική παραγωγή αλλα για μια βαθιά, σχεδόν εξομολογητική ματιά στον άνθρωπο που μετέτρεψε την κουζίνα σε αρένα και το όνομά του σε παγκόσμιο brand. Η σειρά συνδυάζει την ένταση της επαγγελματικής κουζίνας με τη ζεστασιά της οικογενειακής ζωής, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Gordon Ramsay πέρα από τα τηλεοπτικά πλαίσια και τα γνωστά σκηνικά με τα ουρλιαχτά.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Ramsay σε ένα από τα πιο φιλόδοξα και απαιτητικά εγχειρήματα της καριέρας του: τη διαχείριση πέντε εστιατορίων μέσα στον ουρανοξύστη 22 Bishopsgate στο Λονδίνο, από το ασιατικό Lucky Cat μέχρι τη σχολή μαγειρικής του. Η ένταση είναι συνεχής, και όπως παραδέχεται ο ίδιος με τη χαρακτηριστική του αμεσότητα: «If I fail, I’m screwed». Παρά το τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο, η σειρά κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό χάρη στην αστείρευτη ενέργεια του Ramsay και την προσωπικότητά του που μοιάζει ασταμάτητη.

gordon_ramsay_netflix

Ωστόσο, η πραγματική ψυχή του «I Am Gordon Ramsay» δεν βρίσκεται μόνο στην επαγγελματική του ζωή. Η κάμερα εισβάλλει στο σπίτι του, όπου ζει μαζί με τη σύζυγό του Tana και τα έξι παιδιά τους, αποκαλύπτοντας μια πιο τρυφερή πλευρά του. Εδώ, ο «τρόμος της κουζίνας» παραμερίζεται: βλέπουμε τον Ramsay να διαφωνεί παιχνιδιάρικα για το πάχος της τηγανίτας στο πρωινό, να παίζει με τα μικρότερα παιδιά και να καθοδηγεί τα μεγαλύτερα με στοργή, όπως τη Tilly, που ακολουθεί τα δικά του βήματα.

gordon_ramsay_netflix

Η σειρά αναδεικνύει την αντίφαση ενός ανθρώπου που κυνηγά την τελειότητα με εμμονή, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να είναι παρών ως πατέρας. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή λειτουργεί και ως μια φαντασμαγορική προβολή της αυτοκρατορίας του, η ουσία βρίσκεται στον επαγγελματισμό των συνεργατών του και στην αφοσίωση σε ένα «παλιομοδίτικο» ιδανικό: να δουλεύεις στο υψηλότερο επίπεδο απλώς και μόνο επειδή είναι το σωστό.

Είτε τον θεωρείτε ιδιοφυΐα είτε έναν ασταμάτητο showman, το ντοκιμαντέρ αποδεικνύει ότι ο Gordon Ramsay δεν γνωρίζει όρια. Και αυτή η ασταμάτητη ενέργεια, αν μη τι άλλο, καθιστά τη σειρά καθηλωτική και υποχρεωτική για κάθε fan της γαστρονομίας και της προσωπικότητας του διάσημου σεφ.

Gordon Ramsay netflix νέες σειρές
