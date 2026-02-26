Corporate News 26.02.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενισχύθηκε με δύο (2) σκυλιά – διασώστες από την Βουλή των Ελλήνων

Στο δυναμικό της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προστίθενται δύο (2) νέοι σκύλοι-διασώστες, μετά από δωρεά της Βουλής των Ελλήνων...
Mad.gr

…ενισχύοντας τον σκληρό αγώνα που δίνουν καθημερινά οι Εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνανθρώπων μας μετά από φυσικές καταστροφές και άλλες κρίσιμες καταστάσεις.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, υποδεχόμενος στο Κοινοβούλιο τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Dr. Αντώνιο Αυγερινό, συνοδευόμενο από τρεις εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες και τα εκπαιδευμένα σκυλιά-διασώστες που είναι πολύτιμοι αρωγοί σε όλες τις διαδικασίες έρευνας και εντοπισμού αγνοουμένων.

Τα δύο από τα τρία σκυλιά – διασώστες που ήρθαν στη Βουλή, ο King και η Kira, είναι αυτά που δώρισε η Βουλή για την ενίσχυση της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ-9) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η εκπαίδευση των σκύλων αυτών έχει ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνει την ανίχνευση ανθρώπινου οσμικού ίχνους, την υπακοή, τον προσανατολισμό και την εργασία υπό πίεση, ώστε να τεθούν άμεσα στην κρίσιμη αυτή υπηρεσία. Ο τρίτος σκύλος – διασώστης, η Ήρα, που ήρθε στη Βουλή, συμμετείχε πρόσφατα στις έρευνες εντοπισμού αγνοουμένου στο Αίγιο.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, υπογράμμισε πως η δωρεά δεν είναι συνεισφορά δική του αλλά ολόκληρου του Κοινοβουλίου που στέκεται πάντα έμπρακτα στο πλευρό των δράσεων και του έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ευχαρίστησε θερμά τoν Πρόεδρο της Βουλής για την πολύτιμη προσφορά, τονίζοντας ότι η συμβολή των δύο σκύλων-διασωστών είναι ανεκτίμητη, καθώς ενισχύουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων διάσωσης και την ασφάλεια των πολιτών.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ελληνικός ερυθρός σταυρός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο γιος του Justin Trudeau μιλά για τη σχέση του με την Katy Perry

Ο γιος του Justin Trudeau μιλά για τη σχέση του με την Katy Perry

26.02.2026
Επόμενο
252 ντοκιμαντέρ, μεγάλες πρεμιέρες και διεθνείς παρουσίες στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

252 ντοκιμαντέρ, μεγάλες πρεμιέρες και διεθνείς παρουσίες στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

26.02.2026

Δες επίσης

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση
Corporate News

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

25.02.2026
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις σπάνιες παθήσεις στην Πλατεία Συντάγματος (26/2)
Corporate News

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις σπάνιες παθήσεις στην Πλατεία Συντάγματος (26/2)

25.02.2026
Ε.Ε.Σ.: Γιορτή ελπίδας και χαράς για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»
Corporate News

Ε.Ε.Σ.: Γιορτή ελπίδας και χαράς για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

17.02.2026
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Εβδομάδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Παιδικό Καρκίνο
Corporate News

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Εβδομάδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Παιδικό Καρκίνο

14.02.2026
Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!
City Guide

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!

12.02.2026
Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος
Corporate News

Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος

11.02.2026
Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου
Corporate News

Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου

09.02.2026
Καλό Ταξίδι Γιώργο!
Corporate News

Καλό Ταξίδι Γιώργο!

09.02.2026
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων & Προαγωγών σε 132 Εθελοντές του Τομέα Υγείας
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων & Προαγωγών σε 132 Εθελοντές του Τομέα Υγείας

03.02.2026

No items found.