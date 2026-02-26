252 ντοκιμαντέρ, μεγάλες πρεμιέρες και διεθνείς παρουσίες στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Με θεματικό άξονα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής, όπως η κλιματική κρίση, οι ένοπλες συγκρούσεις, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026. Το φετινό πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου, όπου οι διοργανωτές ανέδειξαν τον ρόλο της διοργάνωσης ως χώρου προβληματισμού απέναντι σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. «Πώς πεθαίνει ένας παγετώνας; Πώς γίνεται ντοκιμαντέρ μια ιστορία τρόμου που εξελίσσεται επί δέκα χρόνια; Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να ανατρέψει τον καπιταλισμό; Και πόσα αστέρια μπορούν ακόμη να είναι ορατά στον ουρανό της Συρίας;» είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που θέτουν οι ταινίες της φετινής διοργάνωσης, η οποία φιλοδοξεί να σταθεί απέναντι στις προκλήσεις της εποχής.

Η γενική διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό σημείωσε ότι «όλα τα τελευταία φεστιβάλ έχουν γίνει μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας για όλο τον κόσμο και φοβάμαι πως ούτε αυτό θα αποτελέσει εξαίρεση», ενώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης υπογράμμισε πως «από την Ουκρανία και τη Γάζα μέχρι το Σουδάν και το Ιράν, η ανησυχία για την επόμενη μέρα παραμένει μεγάλη». Όπως ανέφερε, η καλλιτεχνική δημιουργία δεν μπορεί να μένει αμέτοχη όταν η βία και ο αυταρχισμός εντείνονται.

Το φετινό πρόγραμμα αριθμεί συνολικά 252 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους, με 80 παγκόσμιες, 32 διεθνείς και 11 ευρωπαϊκές πρεμιέρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης. Τα τρία διαγωνιστικά τμήματα παραμένουν ο βασικός πυρήνας του Φεστιβάλ. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν 14 ταινίες, ανάμεσά τους 3 ελληνικές, διεκδικώντας τον Χρυσό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 12.000 ευρώ και τον Αργυρό Αλέξανδρο των 5.000 ευρώ, ενώ η νικήτρια ταινία αποκτά αυτόματα δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τα επόμενα Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Στο τμήμα Newcomers παρουσιάζονται νέοι δημιουργοί με ιστορίες που ακολουθούν 3 γυναίκες που αποφασίζουν να ιδρύσουν death metal μπάντα χωρίς μουσικές γνώσεις, ένα ιδιαίτερο μοντέλο διαμονής στο Μεξικό, αλλά και έναν ακτιβιστή που χρησιμοποιεί τη δημόσια ντροπή ως πολιτικό εργαλείο. Στο Film Forward προβάλλονται έργα που φωτίζουν αφηγήσεις γυναικών για εκτρώσεις στην εφηβεία, την πορεία μιας νεαρής τρανς γυναίκας από τη γεωργιανή επαρχία και αλληγορικές ιστορίες για τη σχέση ανθρώπου και φύσης στην Πορτογαλία.

Η έναρξη του Φεστιβάλ την Πέμπτη 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί με την ταινία «Ρώτα την Ι Τζιν» της Άιβι Μίροπολ, αφιερωμένη στη δημοσιογράφο Τζιν Κάρολ, η οποία βρέθηκε δύο φορές αντιμέτωπη με τον Ντόναλντ Τραμπ σε δικαστική αίθουσα για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση. Η αυλαία θα πέσει την Κυριακή 15 Μαρτίου με το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν» του Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, σε συν-σκηνοθεσία Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά η τελετή απονομής των βραβείων OSCARS ® και θα ακολουθήσει ολονύχτιο πάρτι στο Ολύμπιον.

Ιδιαίτερη παρουσία στη διοργάνωση θα έχει η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ως σκηνοθέτιδα για να παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ «In-I In Motion» και παράλληλα με την ιδιότητά της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενόψει των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα το 2027. Τιμητικοί Χρυσοί Αλέξανδροι θα απονεμηθούν στη Βουβούλα Σκούρα, στον Bill Morrison και στον Γιώργο Παπαλιό, ενώ ξεχωριστή στιγμή θα αποτελέσει η παρουσία του Desmond Child για την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα».

Κεντρικό αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης αποτελεί το «Όλη η μνήμη του κόσμου», το οποίο εξερευνά τη δημιουργική αξιοποίηση αρχειακού υλικού μέσα από προβολές, συζητήσεις και καλλιτεχνικές δράσεις. Παράλληλα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά η πλατφόρμα filmography, μια ψηφιακή βάση δεδομένων για το ελληνικό σινεμά, ενώ το ίδιο το Φεστιβάλ μετατρέπεται σε κινηματογραφικό θέμα μέσω ενός υβριδικού ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TELEKOM σε σκηνοθεσία Τζώρτζη Γρηγοράκη.

Οι προβολές θα φιλοξενηθούν στο Ολύμπιον, την αίθουσα Παύλος Ζάννας, στους χώρους του Λιμανιού, καθώς και στους κινηματογράφους Μακεδονικόν, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, ενώ εκπαιδευτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στη Σταυρούπολη και τις Συκιές. Συνολικά 126 ταινίες θα είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά, με την προπώληση των εισιτηρίων να ξεκινά την Τρίτη 3 Μαρτίου.

