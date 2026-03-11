Ο Dr. Dre στο club των δισεκατομμυριούχων –  Η λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου

Σχεδόν 12 χρόνια μετά την πώληση της Beats by Dre στην Apple, ο Dr. Dre καταγράφεται για πρώτη φορά ως δισεκατομμυριούχος στη λίστα του Forbes για το 2026

Σχεδόν 12 χρόνια αφότου δήλωσε δημόσια ότι είναι «ο πρώτος δισεκατομμυριούχος της hip hop», ο Dr. Dre φαίνεται πως το πέτυχε επίσημα. Σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes για το 2026, ο Dr. Dre συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους ανθρώπους με περιουσία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η δήλωση του Dr. Dre είχε γίνει τον Μάιο του 2014, λίγο μετά τη συμφωνία με την οποία ο Dr. Dre και ο Jimmy Iovine πούλησαν την εταιρεία Beats by Dre στην Apple έναντι 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας ενσωματώθηκε στη συνέχεια στην υπηρεσία Apple Music. Τότε ο Dr. Dre είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά «πρέπει να ενημερώσουν τη λίστα του Forbes, γιατί μόλις άλλαξαν τα δεδομένα».

Παρά την επίσημη πλέον παρουσία του στη λίστα, η κατάταξη του Dr. Dre βρίσκεται αρκετά χαμηλά στη συνολική κατάταξη των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη. Ο Dr. Dre καταλαμβάνει την 3332η θέση παγκοσμίως, με εκτιμώμενη περιουσία που τον φέρνει στην ίδια θέση με προσωπικότητες όπως ο Jared Kushner, η Rihanna και ο βιομήχανος χάλυβα Richard Teets Jr.

Στη φετινή παρουσίαση της λίστας, ο Dr. Dre δεν συμπεριλήφθηκε στην εικονογραφημένη απεικόνιση που δημοσίευσε το Forbes, στην οποία παρουσιάζονται ορισμένοι από τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του κόσμου σε ένα πολυτελές πάρτι πάνω σε υπερπολυτελές γιοτ. Στην εικόνα εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο Donald Trump, ο Elon Musk, ο Jeff Bezos, ο Rupert Murdoch και ο Mark Zuckerberg.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται στην εικονογράφηση βρίσκονται επίσης ο Jay Z και η Beyoncé, ενώ η Oprah Winfrey απεικονίζεται στο μπαλκόνι της σκηνής. Η Beyoncé αποτελεί επίσης νέα προσθήκη στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, αν και το καθεστώς της ως δισεκατομμυριούχου είχε ανακοινωθεί αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Dr. Dre εντάσσεται σε «μια εκλεκτή ομάδα διασημοτήτων που ξεπέρασαν πρόσφατα το όριο των τριών ψηφίων». Από τους 22 δισεκατομμυριούχους του χώρου της ψυχαγωγίας που έχει καταγράψει το περιοδικό, σχεδόν οι μισοί προστέθηκαν μέσα στα τελευταία 3 χρόνια.

Με την είσοδό του στη λίστα, ο Dr. Dre γίνεται μόλις ο 6ος μουσικός που καταγράφεται ως δισεκατομμυριούχος. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης η Beyoncé, ο Jay Z, η Taylor Swift, ο Bruce Springsteen και η Rihanna. Στην κορυφή της λίστας των δισεκατομμυριούχων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται ο Elon Musk, ο οποίος καταγράφεται ως ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει ποτέ καταγραφεί. Η περιουσία του εκτιμάται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Elon Musk αυξήθηκε κατά περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο, κυρίως λόγω της ανόδου της αξίας της Tesla και της SpaceX, η οποία σχεδιάζει δημόσια εγγραφή το 2026. Ο Elon Musk είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το όριο των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πλησιάζοντας τον στόχο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Ο Chase Peterson Withorn, συντάκτης του Forbes, δήλωσε: «Είναι η χρονιά των δισεκατομμυριούχων. Ο πλανήτης πρόσθεσε περισσότερους από έναν δισεκατομμυριούχους την ημέρα τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη εκτόξευσε τις περιουσίες σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητα». Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Larry Page, συνιδρυτής της Google, με εκτιμώμενη περιουσία 257 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο επίσης συνιδρυτής της Google Sergey Brin με περιουσία 237 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολουθεί στην τέταρτη θέση ο Jeff Bezos της Amazon με περιουσία 224 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Mark Zuckerberg της Meta με περιουσία που εκτιμάται στα 222 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια στιγμή, η περιουσία του Donald Trump αυξήθηκε κατά 27% και εκτιμάται πλέον στα 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Donald Trump καταλαμβάνει την 645η θέση παγκοσμίως στη λίστα, αν και η θέση αυτή ενδέχεται να επηρεαστεί από τις διεθνείς εξελίξεις και τις συνέπειες της στρατιωτικής σύγκρουσης στο Ιράν.

