Screen News 23.03.2026

Η Emily Blunt και ο Cillian Murphy στο A Quiet Place, Part III

Το τρίτο μέρος της επιτυχημένης σειράς ταινιών ενισχύεται με τους Jack O’Connell, Jason Clarke και Katy O’Brian, με στόχο να συνεχίσει την εμπορική δυναμική του franchise
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η κινηματογραφική σειρά «A Quiet Place» εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο, με τον John Krasinski να επαναφέρει τα βασικά της πρόσωπα και να ενισχύει το καστ της επόμενης ταινίας με νέα, ισχυρά ονόματα. Η παραγωγή της Paramount προχωρά με το «A Quiet Place Part III», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου 2027, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τη δυναμική ενός από τα πιο επιτυχημένα σύγχρονα franchise τρόμου. Οι Emily Blunt και Cillian Murphy ολοκλήρωσαν τις συμφωνίες τους και επιστρέφουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ στο πλευρό τους θα βρεθούν οι Millicent Simmonds και Noah Jupe, συνεχίζοντας τη βασική αφηγηματική γραμμή της σειράς. Παράλληλα, το καστ ενισχύεται με την προσθήκη των Jack O’Connell, Jason Clarke και Katy O’Brian, σε ρόλους που παραμένουν προς το παρόν μυστικοί.

Ο John Krasinski αναλαμβάνει εκ νέου τη σκηνοθεσία, το σενάριο και την παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική του κυριαρχία στο σύμπαν της σειράς. Η ανακοίνωση έγινε μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο ίδιος έγραψε ότι «είμαι τόσο περήφανος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας, παλιάς και νέας, ξεκινάμε το τρίτο μέρος».

Η εμπορική επιτυχία της σειράς αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη νέα παραγωγή. Συνολικά, οι τρεις προηγούμενες ταινίες έχουν ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας το «A Quiet Place» ένα από τα πιο επιτυχημένα franchise του είδους.

Η πρώτη ταινία «A Quiet Place» σημείωσε εντυπωσιακή πορεία μετά την πρεμιέρα της το 2018, συγκεντρώνοντας περίπου 153 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 341 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ απέσπασε και υποψηφιότητα για Oscar στην κατηγορία του ήχου.

Η συνέχεια «A Quiet Place Part II» κυκλοφόρησε το 2021, σε μια περίοδο κατά την οποία η κινηματογραφική αγορά επανερχόταν μετά την πανδημία, καταγράφοντας άνοιγμα 57 εκατομμυρίων δολαρίων σε 4 ημέρες και συνολικά έσοδα 160 εκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και 297,3 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η ταινία έλαβε και υποψηφιότητα για BAFTA στην κατηγορία ήχου.

Το 2024 ακολούθησε το prequel «A Quiet Place Day One» σε σκηνοθεσία Michael Sarnoski, με πρωταγωνιστές τους Lupita Nyong’o και Joseph Quinn. Η ταινία έκανε άνοιγμα 52,2 εκατομμυρίων δολαρίων και ολοκλήρωσε την πορεία της με 139 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 262 εκατομμύρια παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση του σύμπαντος.

Με το «A Quiet Place Part III», η Paramount και ο John Krasinski επιχειρούν να διατηρήσουν την ισορροπία ανάμεσα στην καλλιτεχνική ταυτότητα και την εμπορική επιτυχία, επενδύοντας σε ένα γνώριμο αλλά εξελισσόμενο κινηματογραφικό περιβάλλον που συνεχίζει να προσελκύει το παγκόσμιο κοινό.

