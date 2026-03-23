Το θέατρο Επί Κολωνώ υποδέχεται για τρίτη χρονιά το ΜΠΙΖΖΖ – Τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν

ΜΠΙΖΖΖ… 2026! [Το τελευταίο μέρος ενός καλλιτεχνικού γεγονότος που ακολουθείται από την παρότρυνση των θεατών είναι γνωστό ως "encore". Απαντάται και ως μπιζ ή μπις, από τη λατινική λέξη bis (δις) και λαϊκιστί μπιζάρισμα] 6-17 Μαΐου 2026 στο Επί Κολωνώ

Το θέατρο Επί Κολωνώ υποδέχεται για τρίτη χρονιά το Μπιζζζ, μια ξεχωριστή διοργάνωση που δίνει συνέχεια στη δημιουργική ενέργεια του καλοκαιριού που πέρασε και αποτελεί τον καλύτερο προπομπό για το νέο Off–Off Athens Theatre Festival που θα ακολουθήσει τον Ιούνιο.

Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off–Off Athens Theatre Festival 2025 επιστρέφουν στη σκηνή, 6-17 Μαΐου, προσκαλώντας το κοινό να τις ανακαλύψει ή να τις απολαύσει ξανά. Με φρέσκες ιδέες και διαφορετικές θεατρικές γλώσσες, το Μπιζζζ λειτουργεί ως μια δεύτερη ευκαιρία για κοινό και δημιουργούς να συναντηθούν ξανά, αναδεικνύοντας το ζωντανό και τολμηρό πρόσωπο της ανεξάρτητης θεατρικής δημιουργίας.

Έτσι λοιπόν για δύο εβδομάδες ανεβαίνουν στην Κεντρική Σκηνή του Επί Κολωνώ, σε εναλλασσόμενο πρόγραμμα, οι θεατρικές δουλειές: «Οι Μπλανς» σε σκηνοθεσία της ομάδας Επί Εκατό, «Πειραιώς 12» σε σκηνοθεσία Μαριτίνας Κουτσοχιώνη και Βασίλη Σταματάκη, «Σε περιμένουμε καιρό» σε σκηνοθεσία Βίκτωρα Νασιούλα και Νίκης Χρυσοφάκη και «Tender» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μέντζα.

Εισιτήρια:

Γενική Είσοδος: 12€

Ειδική Προσφορά Προπώλησης: 9€

[Ισχύει έως 29/3 και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων]

«Οι Μπλανς»

Σκηνοθεσία: Ομάδα Επί Εκατό

Λίγα λόγια για το έργο:

Η Μπλανς Ντιμπουά βρίσκεται στο δωμάτιο ενός ψυχιατρείου. Περιμένει εκείνον τον άντρα που μοιάζει να υπόσχεται λύτρωση, φως και μια δεύτερη ευκαιρία. Καθώς η αναμονή γίνεται βασανιστική, η Μπλανς παγιδεύεται ανάμεσα σε μνήμη και παραίσθηση, συμβιώνει με το σκοτάδι του εαυτού της και αναβιώνει τις στιγμές που τη στιγμάτισαν. Η ζωή της εγκλωβίζεται σε μια ατέρμονη λούπα, όπου η πραγματικότητα θολώνει και το όνειρο γίνεται παρηγοριά αλλά και παγίδα.

Στη σκηνή, δύο γυναίκες συνθέτουν τον χαρακτήρα της Μπλανς, φωτίζοντας δύο όψεις της ίδιας ψυχής και παίζοντας με τα όρια μεταξύ αλήθειας και φαντασίας. Μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη, σωματική και συναισθηματικά έντονη, που εξερευνά την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για φως και στη δύναμη του σκοταδιού.

Η αφετηρία της παράστασης ήταν στην Αθήνα, σημειώνοντας θερμή ανταπόκριση και σημαντική διάκριση στο Off-Off Athens Theatre Festival. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε σε Βόλο, Σκόπελο και Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας τη διαδρομή της σε πόλεις της Ελλάδας. Τον Μάιο, η παράσταση επιστρέφει στην Αθήνα για μια νέα σειρά παραστάσεων στο Θέατρο Επί Κολωνώ.

“Οι Μπλανς” είναι ένα έργο για τη μνήμη, την ψευδαίσθηση, την επιθυμία για φως και την αντοχή του ανθρώπου. Μια σύγχρονη θεατρική πρόταση που συνομιλεί με ένα κλασικό πρόσωπο της παγκόσμιας δραματουργίας, δίνοντάς του νέα πνοή και νέα σκηνική ζωή.

Η ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Ομάδα Επί Εκατό

Μουσικός επί σκηνής: Κωστής Κασιδάκης

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Ελπίδα Μπαρούτα, Μαρκέλλα Μαλαγάρη

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Τετάρτη 06/05, ώρα: 22.00 | Παρασκευή 08/05, ώρα: 22.00

Κυριακή 10/05, ώρα: 20.00 | Τετάρτη 13/05, ώρα: 20.00

Πέμπτη 14/05, ώρα: 22.00 | Σάββατο 16/05, ώρα: 22.00

Διάρκεια: 60’

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/AqYTH6YngjE?si=pnf7R0LAMFBwk4ko

«Πειραιώς 12»

Σκηνοθεσία: Μαριτίνα Κουτσοχιώνη, Βασίλης Σταματάκης

Λίγα λόγια για το έργο:

Μια ιστορία, που εκτυλίσσεται σε ένα νυχτερινό κέντρο. Τέσσερις γυναίκες, που έρχονται αντιμέτωπες με τα λάθη και τα πάθη ενός άντρα και καλούνται να πληρώσουν για αυτά χωρίς να γνωρίζουν γιατί και πώς. Επειδή είναι γυναίκες. Τις πιέζει ο χρόνος. Αντιμέτωπες με εκβιασμούς, απειλές και όσα επιστρέφουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτή η ιστορία είναι καθαρά ανθρώπινη. Η εξουσία εδώ χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης στις γυναίκες αυτές, που αντιστέκονται με την υπομονή, την αγάπη και την αξιοπρέπεια τους. Για πόσα πράγματα στη γη μπορείς να πουλήσεις αυτούς που αγαπάς; Μια γρήγορη αποτελεσματική ιστορία για τα παιχνίδια εξουσίας, την έμφυλη βία, τα νταραβέρια, τις παράνομες δουλειές, τη νύχτα, την καταπίεση και τον εγκλωβισμό. Πού είναι η διέξοδος; Μπορείς να αφήσεις πίσω όλη σου τη ζωή σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου;

Η ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο: Αλεξάνδρα Λιώλιου

Σκηνοθεσία: Μαριτίνα Κουτσοχιώνη, Βασίλης Σταματάκης

Συνεργάτης Σκηνοθεσίας: Τάσος Κωλέτσης

Βοηθός Σκηνοθεσίας: Αριάδνη Τζουρμανά

Μουσική: Αλέξης Δημουλέας, Βίκη Καπετανοπούλου

Κινησιολογία Άρτεμη Μπούταλη

Σκηνογραφία: Ιερονίκη Πιπεράκη

Ενδυματολογία: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Βοηθός Ενδυματολογίας: Σταυρούλα Παπαποστόλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μαίρη Νταλαμάγκα

Φωτογράφιση/Trailer: Έφη Καρανικόλα

Παίζουν οι ηθοποιοί

Αντώνης Καραστεργίου, Αλεξάνδρα Λιώλιου, Ελένη Λυκούδη, Άρτεμη Μπούταλη, Χρήστος Τζών Μούσλι, Σπύρος Σιγκέρης, Αριάδνη Τζουρμανά

*Θερμές ευχαριστίες στο Red Jasper Cabaret Theatre για τη φιλοξενία για την πραγματοποίηση της φωτογράφισης και του trailer της παράστασης!

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Σάββατο 09/05, ώρα: 22:00 | Κυριακή 10/05, ώρα: 22:00

Τρίτη 12/05, ώρα: 20:00 | Τετάρτη 13/05, ώρα: 22:00

Παρασκευή 15/05, ώρα: 22:00 | Κυριακή 17/05, ώρα: 20:00

Διάρκεια: 60΄

Δείτε το t railer της παράστασης : https://youtu.be/d5gWBiT0oZg?si=bYxNMBv8ea22ILpQ

«Σε περιμένουμε καιρό»

Σκηνοθεσία: Βίκτωρ Νασιούλας, Νίκη Χρυσοφάκη

Λίγα λόγια για το έργο

Τι συμβαίνει όταν ένα σχολείο δεν μπορεί να χωρέσει μια τάξη; Τι γεννιέται όταν η απουσία του δασκάλου γίνεται η αφορμή να αναλάβουν τα παιδιά την ευθύνη του μαθήματος; Πώς μοιράζεται η εξουσία όταν δεν υπάρχει κάποιος να τη μοιράσει;

Επτά μαθητές. Επτά μαθήματα. Επτά μικροί κόσμοι που συναντιούνται. Η τάξη που όλοι φοβούνται να διδάξουν αποφασίζει να σταματήσει να περιμένει και να διδάξει τον εαυτό της. Αναλαμβάνει την ευθύνη να δημιουργήσει το δικό της σχολείο.

Χωρίς δασκάλους. Χωρίς έτοιμες απαντήσεις. Το μάθημα αρχίζει — αλλά αυτή τη φορά, χωρίς βιβλία.

Η ταυτότητα της παράστασης

Σκηνοθεσία: Βίκτωρ Νασιούλας, Νίκη Χρυσοφάκη

Trailer: Μυρτώ Γρηγορίου

Trailer Sound Design: Philip Paul

Παίζουν οι ηθοποιοί

Αργύρης Βογιάρης, Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Χρυσάνθη Μαρκέτου, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Βάσω Παγιοπούλου, Μαριάννα Παπαευθυμίου, Αφροδίτη Σαραντέα

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Πέμπτη 07/05, ώρα 22:00 | Σάββατο 09/05, ώρα 20:00

Τρίτη 12/05, ώρα 22:00 | Πέμπτη 14/05, ώρα 20:00

Παρασκευή 15/05, ώρα 20:00 | Κυριακή 17/05, ώρα 22:00

Διάρκεια: 60’

Δείτε το t railer της παράστασης : https://youtu.be/6acWqTXerxI?si=sjPfB8wkQTHk7b7j

«Tender»

Σκηνοθεσία: Μαρία Μέντζα

Λίγα λόγια για το έργο

Ταξιδέψτε στον κόσμο του Ντάφι, ενός τρυφερού αλλά θαρραλέου κλόουν, και ακολουθήστε τον στην περιπέτειά του στην ψηφιακή εποχή. Ο ήρωάς μας μεταμορφώνεται σε influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καλείται να εξερευνήσει τα όρια μεταξύ της διαδικτυακής ψευδαίσθησης και της απτής πραγματικότητας.

Θα διαλέξει ο Ντάφι τον δρόμο της τεχνητής λάμψης ή θα παραμείνει πιστός στην αυθεντικότητά του; Συνδεδεμένοι αλλά και μόνοι. Με χιούμορ και ευαισθησία, η παράσταση Tender σας προσκαλεί να αναλογιστείτε την αξία της αληθινής επαφής στις μέρες μας.

Η ταυτότητα της παράστασης

Σύλληψη/Σκηνοθεσία/Κείμενο: Μαρία Μέντζα

Επιμέλεια κίνησης: Ραλλού Σάββα

Μουσική σύνθεση: Andrea Salani, Oulcan

Ενδυματολογία: Ελευθερία Τσακίρη

Φωτογραφίες: Γρηγόρης Μέντζας

Σκηνοθεσία/παραγωγή/μοντάζ βίντεο: Γεράσιμος Καραχάλιος, Πάνος Καραμανώλης

Παίζει η ηθοποιός

Μαρία Μέντζα

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Πέμπτη 07/05, ώρα: 20:00

Παρασκευή 08/05, ώρα: 20:00

Σάββατο 16/05, ώρα: 20:00

Διάρκεια: 60’

Δείτε το trailer της παράστασης : https://youtu.be/A4cufgY9__o?si=og_XHROXAd2crkw5

Το πρόγραμμα των παραστάσεων μπορείτε να το βρείτε και στο ανανεωμένο website του Επί Κολωνώ

Δείτε το trailer του ΜΠΙΖΖΖ 2026! https://youtu.be/IRLM8X4eBE0



Social media Επί Κολωνώ:

epi_kolono

@epikolono.gr

Info

Τοποθεσία: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα

Ημερομηνία: 6-17 Μαΐου 2026

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 5138067

Τιμές εισιτηρίων: 12€ (γενική είσοδος), 9€ (έως 29/3 early bird/προσφορά προπώλησης – για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων)

Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/mpizzz-2026/