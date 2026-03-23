Screen News 23.03.2026

Ο Benjamin Bratt και η Viola Davis στο θρίλερ Ally Clark

Η Amazon MGM επενδύει σε ένα φιλόδοξο θρίλερ, το Ally Clark, σε σκηνοθεσία Phillip Noyce, με τον Benjamin Bratt δίπλα στους Viola Davis και Jason Clarke
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Amazon MGM ενισχύει το καστ της νέας κινηματογραφικής της παραγωγής «Ally Clark», με τον Benjamin Bratt να προστίθεται δίπλα στους Viola Davis και Jason Clarke σε ένα θρίλερ υψηλών απαιτήσεων. Η ταινία, που περιγράφεται ως ένα δυναμικό ερευνητικό θρίλερ, ακολουθεί την πορεία της Ally Clark, την οποία ενσαρκώνει η Viola Davis, καθώς εμπλέκεται σε μια επικίνδυνη υπόθεση που ξεκινά από τον ύποπτο θάνατο ενός στενού της συνεργάτη. Η έρευνα οδηγεί την ηρωίδα σε μια σύνθετη διαδρομή που εκτείνεται από τα πολιτικά κέντρα της Ουάσιγκτον έως τους απομονωμένους βάλτους της Λουιζιάνα και τα παγωμένα τοπία της Αλάσκας, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο ισχυρών συμφερόντων με διεθνείς προεκτάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρότι οι λεπτομέρειες για τους ρόλους των ηθοποιών παραμένουν περιορισμένες, η συμμετοχή του Benjamin Bratt ενισχύει το κύρος της παραγωγής, προσθέτοντας ένα ακόμη αναγνωρίσιμο όνομα σε ένα ήδη ισχυρό σύνολο πρωταγωνιστών.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Phillip Noyce, ένας δημιουργός με σημαντική εμπειρία στο είδος, γνωστός για έργα όπως «Salt», «Clear and Present Danger» και «The Quiet American». Το σενάριο υπογράφουν οι Jose Ruisanchez και Irwin Winkler, με τον δεύτερο να έχει διαγράψει μακρά πορεία ως παραγωγός και να έχει συνδεθεί με την επιτυχία του «Rocky».

Ο Benjamin Bratt έχει καθιερωθεί μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη σειρά «Law & Order» και τις ταινίες «Miss Congeniality», «Traffic» και «Blood In Blood Out», διατηρώντας σταθερή παρουσία στη βιομηχανία για περισσότερες από 3 δεκαετίες.

Η συγκέντρωση ενός ισχυρού ερμηνευτικού δυναμικού ενισχύει τις προσδοκίες για το «Ally Clark», το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικές παραγωγές της Amazon MGM.

