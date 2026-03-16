Η Rachel Weisz και ο Joe Alwyn στο νέο θρίλερ Seance on a Wet Afternoon

Η Rachel Weisz και ο Matthew Macfadyen εντάσσονται στο καστ της νέας ταινίας του σκηνοθέτη Tomas Alfredson που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Mark McShane

Ο Βρετανός ηθοποιός Joe Alwyn ετοιμάζεται για τον επόμενο κινηματογραφικό του ρόλο, καθώς εντάσσεται στο καστ της νέας ταινίας «Seance on a Wet Afternoon» του Σουηδού σκηνοθέτη Tomas Alfredson. Στην παραγωγή πρωταγωνιστούν ήδη οι Rachel Weisz και Matthew Macfadyen, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό καλλιτεχνικό σύνολο για το ψυχολογικό θρίλερ που βρίσκεται ήδη σε φάση γυρισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Mark McShane που εκδόθηκε το 1961 και μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1964 με πρωταγωνιστές τους Kim Stanley και Richard Attenborough. Το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα φιλοδοξεί να επαναφέρει την ιστορία με μια σύγχρονη προσέγγιση και πιο έντονη ψυχολογική διάσταση.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Jack Thorne, συνδημιουργός της σειράς «Adolescence» και βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος. Η ιστορία επικεντρώνεται στη Myra, την οποία υποδύεται η Rachel Weisz, μια γυναίκα που αυτοπαρουσιάζεται ως μέντιουμ. Στην προσπάθειά της να αποδείξει τις υπερφυσικές της ικανότητες, πείθει τον σύζυγό της Billy, τον οποίο υποδύεται ο Matthew Macfadyen, να απαγάγουν τον γιο μιας εύπορης οικογένειας. Σκοπός της είναι να οδηγήσει τις αρχές στον «εξαφανισμένο» νεαρό και να επιβεβαιώσει έτσι τις δήθεν ψυχικές της δυνάμεις. Ωστόσο όταν οι πραγματικές προθέσεις της Myra αρχίζουν να αποκαλύπτονται, ο Billy συνειδητοποιεί ότι το σχέδιό της απειλεί να καταστρέψει και τους δύο.

Με το ιδιαίτερο ύφος του Tomas Alfredson και τη συμμετοχή καταξιωμένων ηθοποιών όπως οι Rachel Weisz, Matthew Macfadyen και Joe Alwyn, το «Seance on a Wet Afternoon» αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές παραγωγές του επόμενου διαστήματος στον χώρο του ψυχολογικού θρίλερ.

