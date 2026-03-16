Ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Whoopi Goldberg ετοιμάζει η Geeta Gandbhir

Ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία της Whoopi Goldberg βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής, με τη σκηνοθέτιδα Geeta Gandbhir να αναλαμβάνει τη δημιουργική καθοδήγηση της ταινίας. Το πρότζεκτ φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική αποτύπωση της προσωπικής και επαγγελματικής διαδρομής της βραβευμένης ηθοποιού και κωμικού. Το ντοκιμαντέρ θα βασιστεί εν μέρει στην αυτοβιογραφία της Whoopi Goldberg με τίτλο «Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me» και θα εμβαθύνει σε καθοριστικές στιγμές της ζωής της. Παράλληλα θα παρουσιάσει το σύγχρονο δημιουργικό της έργο και τις δραστηριότητες που συνεχίζει να αναπτύσσει στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η αφήγηση της ταινίας θα ακολουθεί τη Whoopi Goldberg καθώς προετοιμάζει την επιστροφή του εμβληματικού θεατρικού της μονολόγου «The Whoopi Monologues», τον οποίο είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Broadway το 1984. Η νέα εκδοχή της παράστασης αναμένεται να παρουσιαστεί στο Lincoln Center το καλοκαίρι.

Διάβασε επίσης: Στο φως το trailer του ντοκιμαντέρ World War II with Tom Hanks του History Channel

Το ντοκιμαντέρ θα καταγράψει επίσης την καθημερινότητά της καθώς συνεργάζεται με τον επί χρόνια παραγωγικό της συνεργάτη Tom Leonardis, με τον οποίο εργάζεται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια σε νέες θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Παράλληλα θα αποτυπώνει στιγμές από την προσωπική της ζωή, τον χρόνο που περνά με την οικογένειά της και την πιο ήρεμη καθημερινότητα που έχει δημιουργήσει στην Ιταλία.

Η σκηνοθέτιδα Geeta Gandbhir χαρακτήρισε τη Whoopi Goldberg μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ψυχαγωγίας. Όπως δήλωσε «Η Whoopi Goldberg είναι μια λαμπρή και πρωτοποριακή αφηγήτρια ιστοριών που έχει διαμορφώσει το τοπίο της ψυχαγωγίας για πολλά χρόνια». Η ίδια πρόσθεσε «Μαζί με τους συνεργάτες μου Sam Pollard και Alisa Payne στη Message Pictures, τον επί χρόνια συνεργάτη της Whoopi Goldberg Tom Leonardis και την ομάδα της Imagine Documentaries, αισθανόμαστε τιμή που θα μεταφέρουμε την ιστορία της στη μεγάλη οθόνη».

Η Whoopi Goldberg έγραψε ιστορία στα βραβεία Όσκαρ πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, όταν τιμήθηκε με το Όσκαρ Β γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως Oda Mae Brown στην ταινία «Ghost». Με αυτή τη διάκριση έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ μετά από 50 χρόνια, από την εποχή που η Hattie McDaniel είχε τιμηθεί για την ταινία «Gone With the Wind».

Στη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν, η Whoopi Goldberg καθιερώθηκε ως μία από τις ελάχιστες προσωπικότητες της παγκόσμιας ψυχαγωγίας που έχουν κατακτήσει το λεγόμενο EGOT, έχοντας κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Μεταξύ άλλων διακρίσεων έχει τιμηθεί με 2 βραβεία Emmy για τις τηλεοπτικές παραγωγές «Beyond Tara: The Extraordinary Life of Hattie McDaniel» και «The View», ενώ το 2002 κέρδισε βραβείο Tony ως παραγωγός της παράστασης «Thoroughly Modern Millie». Αναλογιζόμενη την πολυετή της πορεία στον χώρο της ψυχαγωγίας, η Whoopi Goldberg έχει δηλώσει ότι το σημαντικότερο επίτευγμά της δεν είναι κάποιο βραβείο αλλά η διάρκεια της παρουσίας της. Όπως σημείωσε «Το γεγονός ότι είμαι ακόμη εδώ. Δεν εξαφανίστηκα. Δεν χάθηκα. Είμαι ακόμη εδώ και συνεχίζω να κάνω αυτό που αγαπώ».

Διάβασε επίσης: Whoopi Goldberg: Αποκάλεσε τον Timothée Chalamet «αγόρι» και τον προειδοποίησε δημόσια

