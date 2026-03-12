Celeb News 12.03.2026

Ο Jack Osbourne ξανά πατέρας και έδωσε στην κόρη του το όνομα Ozzy

Η μικρή Ozzy Matilda Osbourne γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, σχεδόν 8 μήνες μετά τον θάνατο του θρυλικού μουσικού Ozzy Osbourne
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Jack Osbourne υποδέχθηκε ένα ακόμη μέλος στην οικογένειά του, καθώς ο ίδιος και η σύζυγός του Aree Osbourne έγιναν γονείς μιας κόρης, στην οποία έδωσαν ένα όνομα με ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την οικογένεια. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τη γέννηση της μικρής Ozzy Matilda Osbourne μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram στις 11 Μαρτίου, μαζί με τη Sharon Osbourne. Στην ανάρτηση περιλαμβανόταν ένα σύντομο βίντεο με τη νεογέννητη, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «Introducing Ozzy Matilda Osbourne». Η γέννηση της Ozzy Matilda Osbourne έρχεται περίπου 8 μήνες μετά τον θάνατο του παππού της, του θρυλικού μουσικού Ozzy Osbourne, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 2025 σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή προσβολή. Ο θάνατος του Ozzy Osbourne σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη συναυλία «Back to the Beginning» στο Birmingham της Αγγλίας, η οποία είχε παρουσιαστεί ως η τελευταία εμφάνιση του καλλιτέχνη με το συγκρότημα Black Sabbath. Η φιλανθρωπική συναυλία συγκέντρωσε περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια για οργανισμούς όπως το Acorns Children’s Hospice, το Birmingham Children’s Hospital και το Cure Parkinson’s.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Sharon Osbourne ανακοίνωσε την επιστροφή του Ozzfest το 2027

Η μικρή Ozzy Matilda Osbourne είναι το πέμπτο παιδί του Jack Osbourne. Ο Jack Osbourne έχει ήδη αποκτήσει τις Pearl Osbourne, Andy Osbourne και Minnie Osbourne από τον προηγούμενο γάμο του με τη Lisa Stelly, ενώ με τη σύζυγό του Aree Osbourne έχει επίσης την κόρη Maple Osbourne.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον περασμένο μήνα ο Ozzy Osbourne τιμήθηκε με μια μεγάλη μουσική αφιέρωση κατά τη διάρκεια των βραβείων Grammy 2026. Ο Post Malone ηγήθηκε μιας ειδικής εμφάνισης στην οποία συμμετείχαν οι Slash και Duff McKagan από τους Guns N’ Roses, ο Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers καθώς και ο παραγωγός Andrew Watt. Οι μουσικοί ερμήνευσαν το κλασικό τραγούδι των Black Sabbath «War Pigs».

Ο Ozzy Osbourne τιμήθηκε επίσης στα βραβεία BRIT Awards, όπου οι Robbie Williams και Zakk Wylde ερμήνευσαν το τραγούδι «No More Tears». Το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του παρέλαβαν εκ μέρους του η σύζυγός του Sharon Osbourne και η κόρη του Kelly Osbourne.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τεράστιο άγαλμα του Ozzy Osbourne θα αποκαλυφθεί στο Hellfest 2026 στη Γαλλία

Δες κι αυτό…

 

