Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα απάτης – «Θέλει προσοχή παιδιά»

Μια προσωπική εμπειρία με διαδικτυακή απάτη αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της, μιλώντας τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τηλεθεατές. Με αφορμή ένα θέμα που παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης (12/3) στην εκπομπή, η παρουσιάστρια του Alpha περιέγραψε ένα περιστατικό που της συνέβη πριν από περίπου έναν μήνα, όταν έλαβε ένα ύποπτο email από άγνωστο αποστολέα που προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά της στοιχεία.

Όπως εξήγησε η ίδια, το μήνυμα είχε γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ιδιαίτερα συγκινητικό και πειστικό, κάτι που της τράβηξε την προσοχή, παρότι συνήθως δεν προλαβαίνει να διαβάζει όλα τα emails που λαμβάνει καθημερινά.

«Ακούστε τι είχα πάθει εγώ και το έλεγα στα παιδιά στο καμαρίνι πριν έναν μήνα περίπου. Μου ήρθε ένα μέιλ. Εγώ επειδή έχω πάρα πολλά μέιλ, δεν τα διαβάζω όλα, αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί μου έγραφε μία κυρία: “Γεια σου Κατερίνα μου, ονομάζομαι τάδε, να ξέρεις ότι μένω στη Γαλλία, σε παρακολουθώ χρόνια, σε θαυμάζω, μπορεί να σου φανεί περίεργο το μήνυμά μου, αλλά εγώ είμαι στα τελευταία μου, στο τελευταίο στάδιο μιας ασθένειας που έχω τέλος πάντων και θα φύγω από τη ζωή. Δεν έχω κανέναν συγγενή και έχω στην τράπεζα δέκα εκατομμύρια, τα οποία θέλω να στα αφήσω”».





Η παρουσιάστρια συνέχισε την αφήγησή της, εξηγώντας πως στο ίδιο μήνυμα υπήρχε και οδηγία που ζητούσε να πατήσει έναν σύνδεσμο και να συμπληρώσει προσωπικά στοιχεία, ώστε δήθεν να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των χρημάτων. «“Μπορεί, μπορεί να μη με πιστέψεις και τα λοιπά, εγώ θέλω να το πιστέψεις. Μπες στο παρακάτω λινκ, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τον τραπεζικό σου λογαριασμό για να σου κάνω τη μεταβίβαση”», περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι τέτοιες απάτες είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες στο διαδίκτυο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς οι επιτήδειοι συχνά στοχεύουν συγκεκριμένα πρόσωπα και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη τους. «Τόσο απλά. Αλλά αυτοί είχαν ψάξει ότι είμαι εγώ. Θέλει προσοχή παιδιά. Ακόμα και πενήντα ευρώ να σας πουν ότι θέλουν να σας δώσουν, μην το πιστέψετε. Μη βάζετε τα στοιχεία σας, γιατί μπορεί ό,τι έχετε στην τράπεζα να εξαφανιστεί σε κλάσματα δευτερολέπτου», προειδοποίησε η Κατερίνα Καινούργιου.

