Κυριάκος Μητσοτάκης: Έρχονται αλλαγές στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μέσα στον μήνα αναμένονται οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τον περιορισμό πρόσβασης ανηλίκων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
Το ζήτημα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους βρέθηκε στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις σχετικά με την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες social media. Οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως ανέφερε, αναμένεται να γίνουν μέσα στον Μάρτιο.

Μιλώντας στο συνέδριο Athens Alitheia Forum, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε τόσο στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον χώρο των μέσων ενημέρωσης όσο και στις προκλήσεις που δημιουργεί η λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών.

«Η κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρή προσπάθεια να βάλει τάξη σε ένα χαοτικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης και υπάρχει ενίσχυση στα περιφερειακά μέσα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση πολύ σύντομα θα ανακοινώσει τις οριστικές της αποφάσεις για τον περιορισμό πρόσβασης σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα ανακοινώσουμε θα είναι εφαρμόσιμο και δεν θα σκοντάφτει πάνω σε ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, στην οδηγία για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Πιστεύω εντός του μήνα θα υπάρχουν ανακοινώσεις για το ζήτημα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στο φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, ωστόσο η ταχύτητα με την οποία διαδίδονται σήμερα έχει αυξηθεί σημαντικά. «Ουσιαστικά, προκαλούν συνήθειες εθισμού όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και σε ενήλικες αυτές οι πλατφόρμες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν και θετική επίδραση, καθώς έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους. Αναφερόμενος ειδικότερα στη διάδοση ψευδών πληροφοριών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε τον κίνδυνο που δημιουργεί ο συνδυασμός της ταχύτητας του διαδικτύου με τις νέες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

«Υπάρχει η ψευδής είδηση, δεν υπάρχει η ψευδής άποψη. Η άποψη είναι γνώμη. Αν έρθετε να προσθέσετε σε αυτή την πραγματικότητα της πολύ γρήγορης αναπαραγωγής ειδήσεων που πουλάνε και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούμε εκρηκτικό κοκτέιλ. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πολλοί λογαριασμοί δεν είναι πραγματικοί, είναι bots. Το έχουμε δει στη χώρα μας σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Προσθέστε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί πειστικό ψεύτικο περιεχόμενο. Εμείς, είμαστε σε μειονεκτική θέση γιατί υπάρχει πολύ υλικό που μας δείχνει να μιλάμε. Ενας αλγόριθμος, που θέλει να με κάνει να λέω λόγια που δεν έχω πει, είναι πολύ απλή υπόθεση. Αυτά τα fake news και fake video μπορεί να είναι τόσο πειστικά. Η αντιμετώπιση καθίσταται προτεραιότητα κομβικής σημασίας ειδικά ενόψει εθνικών εκλογών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης αναμένεται να καθορίσουν το πλαίσιο χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Το ζήτημα της προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, παραμένουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς η ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις δημοκρατίες και τις κοινωνίες. Οι ανακοινώσεις που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί η κυβερνητική πολιτική στο συγκεκριμένο πεδίο.

