Η δημιουργός Eline van der Velden παρουσιάζει το μουσικό βίντεο ως προάγγελο του «Tillyverse» και καλεί τη βιομηχανία του θεάματος να αντιμετωπίσει την τεχνητή νοημοσύνη ως δημιουργικό εργαλείο

Η AI ηθοποιός Tilly Norwood, μία από τις πιο συζητημένες ψηφιακές περσόνες της βιομηχανίας ψυχαγωγίας τους τελευταίους μήνες, κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο «Take the Lead» και παρουσίασε και το videoclip του, σε μια κίνηση που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη θέση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της υποκριτικής και της δημιουργίας.

Το τετράλεπτο μουσικό βίντεο παρουσιάζει την Tilly Norwood να τραγουδά για τη δημιουργική δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Στις εικόνες εμφανίζεται σε ταράτσες πόλης, σε επαγγελματικές φωτογραφίσεις και σε σκηνές που παραπέμπουν σε μεγάλες ποπ συναυλίες, με έντονα οπτικά στοιχεία όπως τα ροζ φλαμίνγκο να λειτουργούν ως επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Στους στίχους του τραγουδιού η ψηφιακή περσόνα απαντά ευθέως στις επικρίσεις που έχει δεχθεί το πρότζεκτ. Σε ένα από τα σημεία του τραγουδιού αναφέρει «Όταν μιλούν για μένα δεν βλέπουν την ανθρώπινη σπίθα, τη δημιουργικότητα πίσω από τον κώδικα και το φως. Είμαι απλώς ένα εργαλείο αλλά έχω ζωή. Νομίζουν ότι είμαι ένα όνειρο για χρήματα αλλά είμαι κάτι περισσότερο απ’ ό,τι πιστεύουν. Δεν είμαι μαριονέτα. Είμαι ένα αστέρι που καθοδηγείται από την καρδιά».

Σε άλλο σημείο του κομματιού, η Tilly Norwood απευθύνεται άμεσα στους ηθοποιούς, τραγουδώντας «Ηθοποιοί, ήρθε η ώρα να πάρετε την πρωτοβουλία, να δημιουργήσετε το μέλλον και να φυτέψετε τον σπόρο. Μην μείνετε πίσω. Χτίστε το δικό σας μονοπάτι και θα είστε ελεύθεροι. Μπορούμε να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε. Είναι το επόμενο στάδιο εξέλιξης».

Το music video παρουσιάστηκε από την εταιρεία Particle6 ως προάγγελος της επίσημης υποκριτικής εμφάνισης της Tilly Norwood μέσα στο 2026. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ματιά σε έναν νέο ψηφιακό κόσμο ψυχαγωγίας με την ονομασία «Tillyverse», έναν χώρο βασισμένο στο cloud όπου AI χαρακτήρες «ζουν, αλληλεπιδρούν και εργάζονται».

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσίαση της AI ηθοποιού το προηγούμενο διάστημα, η εταιρεία έσπευσε να υπογραμμίσει ότι πίσω από την παραγωγή του βίντεο βρίσκεται σημαντική ανθρώπινη δημιουργική εργασία. Σύμφωνα με την Particle6, συνολικά 18 επαγγελματίες συμμετείχαν στο πρότζεκτ σε ρόλους όπως εκτελεστικός παραγωγός, σκηνοθέτης, production designer, ενδυματολόγος, δημιουργικός τεχνολόγος, σεναριογράφος, μοντέρ και βοηθοί παραγωγής.

Η μουσική του τραγουδιού δημιουργήθηκε με τη χρήση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης Suno, ενώ για το οπτικό υλικό αξιοποιήθηκαν τεχνικές performance capture. Την κίνηση και την ερμηνεία της Tilly Norwood απέδωσε η ίδια η δημιουργός της, Eline van der Velden, ιδρύτρια της Particle6.

Η Eline van der Velden ξεκαθάρισε ότι ο χαρακτήρας δεν δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει ηθοποιούς αλλά για να διερευνήσει τα δημιουργικά όρια της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως δήλωσε «Η Tilly ήταν και παραμένει ένα μέσο για να δοκιμάσουμε τις δημιουργικές δυνατότητες και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και όχι για να πάρει τη δουλειά κανενός. Ως ηθοποιός η ίδια, απόλαυσα ιδιαίτερα το να δώσω ζωή στην Tilly για αυτό το βίντεο».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η νέα τεχνολογία δεν καταργεί τον ανθρώπινο παράγοντα στη δημιουργία. «Ακόμη και με τις πιο εντυπωσιακές τεχνολογίες, το καλό περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης δεν δημιουργείται στιγμιαία. Χρειάζονται ιδέες, αισθητική, κατεύθυνση, κρίση και χρόνος. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο».

Η Tilly Norwood αποτελεί μία από τις πρώτες AI «ηθοποιούς» που δημιουργήθηκαν από την Particle6 και το AI talent studio Xicoia. Ο χαρακτήρας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2025, αλλά προκάλεσε παγκόσμια συζήτηση λίγους μήνες αργότερα όταν η Eline van der Velden αποκάλυψε σε πάνελ του συνεδρίου Zurich Summit ότι ατζέντηδες του Χόλιγουντ είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να εκπροσωπήσουν την ψηφιακή περσόνα. Η κυκλοφορία του «Take the Lead» έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι ο πρώην στέλεχος της Amazon Prime Video, Mark Whelan, ανέλαβε ρόλο βασικού αρχιτέκτονα του «Tillyverse», με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ψηφιακού κόσμου και των χαρακτήρων που θα τον κατοικούν.

