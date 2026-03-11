Μουσικά Νέα 11.03.2026

MAD Forum 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη μουσική βιομηχανία

Ειδικοί και επιχειρηματίες ανέλυσαν πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη μουσική, τα δικαιώματα δημιουργών και την οικονομία της δημιουργίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την παραγωγή μουσικής, θέτοντας στο προσκήνιο ερωτήματα τεχνολογίας, δημιουργικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων. Στο MAD Forum 2026, η συζήτηση ανέδειξε τις νέες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τη μουσική βιομηχανία και τους δημιουργούς, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Ηλίας Κοκκίνης, co-founder της Accusonus, ο Δημήτρης Βασιλάκης, σαξοφωνίστας, τραγουδιστής, συνθέτης και ακαδημαϊκός ερευνητής, οι μουσικοί παραγωγοί DIVENO και TEO.x3, οι οποίοι μοιράστηκαν πρακτικές εμπειρίες από τη χρήση της AI τόσο στο στούντιο όσο και σε ζωντανές εμφανίσεις.

Γκυ Κριέφ, Partner στην Big Pi Ventures/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Τα εργαλεία και η καθημερινή χρήση της AI στην μουσική

Οι παραγωγοί DIVENO και TEO.x3 περιέγραψαν πώς ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή τους δουλειά. Οι DIVENO ανέφεραν ότι «Το AI έχει αλλάξει το workflow. Μας έχει εξοικονoμήσει αρκετό χρόνο από πιο τεχνικά πράγματα», ενώ ο TEO.x3 τόνισε: «Δεν είμαι αντίθετος με το AI αλλά στο δικό μου level δεν έχει να μου προσφέρει κάτι που δεν μπορώ να κάνω ο ίδιος». Ο Δημήτρης Βασιλάκης συμπλήρωσε ότι σε ζωντανές εμφανίσεις η AI φέρνει απρόβλεπτα αποτελέσματα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσα να έχω δίπλα μου ένα laptop που θα με βοηθούσε να αποδώσω καλύτερα το κομμάτι μου».

TEO.x3, Μουσικός παραγωγός, συνθέτης και sound designer/ ΦΩΤΟ:Akim Tsatsoulis
DIVENO, Μουσικός παραγωγός, CEO Arcade Music/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Η συζήτηση ανέδειξε ότι η AI μπορεί να παρέμβει σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, ιδέα, εκτέλεση, επεξεργασία, αλλά η ουσιαστική, αυθεντική δημιουργία παραμένει ανθρώπινη. Οι καλλιτέχνες μοιράστηκαν παραδείγματα όπου η AI προσφέρει νέες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα θέτει προκλήσεις στην αυθεντικότητα και στην αίσθηση του προσωπικού στυλ.

Δημήτρης Βασιλάκης, Σαξοφωνίστας, τραγουδιστής, συνθέτης και ακαδημαϊκός ερευνητής/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Η τεχνική πλευρά της AI

Ο Ηλίας Κοκκίνης παρουσίασε ένα συνολικό «χάρτη» των εργαλείων AI στη μουσική, εξηγώντας τις κύριες κατηγορίες: δημιουργία μουσικής από κείμενα, μετατροπή υπάρχοντος ήχου, μίξη, mastering, αποκατάσταση και voice cloning. Επισήμανε ότι τα εργαλεία text-to-music όπως τα Suno, Udio και MusicGen επιτρέπουν στον παραγωγό να δημιουργεί κομμάτια από περιγραφές, αλλά υπάρχει πάντα το χάσμα μεταξύ της εντολής και του αποτελέσματος, τόσο τεχνικό όσο και δημιουργικό. Επιπλέον, συζήτησε πώς τα μοντέλα μαθαίνουν από υπάρχουσα μουσική και πώς αυτό διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Ηλίας Κοκκίνης, Accusonus co-founder/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Η AI ως δημιουργικός συνεργάτης

Στη συζήτηση τονίστηκε ότι η AI δεν είναι απλώς εργαλείο αλλά συνεργάτης στη δημιουργία. Όπως ανέφεραν οι παραγωγοί, τα απρόβλεπτα αποτελέσματα της AI μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόκληση αλλά και ως ευκαιρία για πειραματισμό. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η αυθεντικότητα και η κατανόηση της κουλτούρας του μέσου είναι απαραίτητες για να αξιοποιηθεί πλήρως η τεχνολογία στη μουσική.

