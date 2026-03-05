O Guy Krief μιλά για το Mad Forum 26 και το κομμάτι AI στο Talk To MAD

Μιλά στο Talk To MAD για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική, τα δικαιώματα των δημιουργών και το μέλλον της δημιουργικής διαδικασίας

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στοTalk To MAD τον Guy Krief, partner της Big Pie Ventures, με αφορμή το Mad Forum 2026 και τη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη μουσική βιομηχανία.

Συγκεκριμένα ανέφερε για τη συμμετοχή του στο forum και τα πάνελ που θα συντονίσει: «Θα συμμετάσχω σε δύο πάνελ, το πρώτο αφορά την επίδραση του AI στη δημιουργική διαδικασία των καλλιτεχνών και το δεύτερο τα δικαιώματα και τη νομοθεσία γύρω από τη μουσική και την τεχνητή νοημοσύνη».

Σχετικά με τη σχέση του με το Mad TV, σημείωσε: «Έχω περάσει πολλές ώρες στο στούντιο του Mad και είναι φοβερό να επιστρέφω μετά από τόσα χρόνια. Η εμπειρία μου εδώ με βοήθησε να καταλάβω πώς να συνδυάζω δημιουργία και τεχνολογία».

Αναφερόμενος στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική, δήλωσε: «Το AI μπορεί να αναλάβει επαναλαμβανόμενες εργασίες και να αφήσει τους ανθρώπους να επικεντρωθούν σε δημιουργικά κομμάτια. Μπορεί να εμπνεύσει, να μιξάρει και να βελτιώσει ήχο, αλλά πάντα χρειάζεται η ανθρώπινη επίβλεψη».

Για τις προκλήσεις και την εκπαίδευση, τόνισε: «Το μεγάλο challenge θα είναι να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους ώστε να χρησιμοποιούν σωστά αυτά τα εργαλεία. Δεν πρόκειται για αντικατάσταση, αλλά για συνεργασία ανθρώπου και μηχανής».

Σχετικά με την καλλιτεχνική διαδικασία και τη δημοκρατικοποίηση της δημιουργίας, εξήγησε: «Πλέον, άνθρωποι που δεν έχουν παραδοσιακή μουσική εκπαίδευση μπορούν να συμμετάσχουν στη δημιουργία. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί διευρύνει το πεδίο της μουσικής έκφρασης».

Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις νομικές προκλήσεις, ανέφερε: «Όταν ένα λογισμικό εκπαιδεύεται σε έργα καλλιτεχνών, οι δημιουργοί πρέπει να αμείβονται. Το ζήτημα γίνεται πολύπλοκο όταν οι πλατφόρμες βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, αλλά είναι κρίσιμο να προστατευτεί το οικοσύστημα».

Για τις επενδύσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε: «Αυτό που ζούμε σήμερα είναι σαν την ανακάλυψη της φωτιάς ή την εποχή πριν και μετά τον ηλεκτρισμό. Υπάρχει τεράστιο value στην επένδυση σε νεοσύστατες εταιρείες AI, που αλλάζουν ριζικά τη βιομηχανία».

Αναφορικά με το μέλλον της μουσικής, εξήγησε: «Φαντάζομαι έναν κόσμο όπου άνθρωπος και μηχανή συνεργάζονται. Ο καλλιτέχνης θα ενορχηστρώνει τα μηχανήματα σύμφωνα με τη δημιουργική του πρόθεση, και έτσι η μουσική θα γίνει πιο προσβάσιμη σε όλους».

Κλείνοντας, μοιράστηκε ένα προσωπικό μήνυμα: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχω στο Mad Forum 2026 και που θα έχω την ευκαιρία να μοιραστώ σκέψεις για το μέλλον της μουσικής, της τεχνολογίας και της δημιουργίας».

