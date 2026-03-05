Dara -«Bangaranga»: Άρωμα Ελλάδας στο τραγούδι της Βουλγαρίας για τη Eurovision

Η DARA θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στη φετινή Eurovision με το «Bangaranga», ένα δυναμικό και απόλυτα σύγχρονο τραγούδι που έχει και ελληνική υπογραφή. Το «Bangaranga» έγραψε μια εξαιρετική διεθνής δημιουργική ομάδα. Πέρα από την ίδια την DARA, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό ethnic pop anthem που συνδυάζει παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονες K-Pop επιρροές, δυναμικά beats και ένα άκρως «κολλητικό» ρεφρέν. Ο ιδιαίτερος ήχος του τραγουδιού, που «παντρεύει» την πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής με τη διεθνή pop αισθητική, έχει ήδη ξεχωρίσει στα social media και στις πρώτες αντιδράσεις των fans.

Με σκηνική παρουσία που χαρακτηρίζεται από ενέργεια, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, η DARA ετοιμάζεται να μεταφέρει το «Bangaranga» στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού με μια performance υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να εντυπωσιάσει κοινό και επιτροπές.

Η DARA είναι μία από τις μεγαλύτερες pop star της Βουλγαρίας. Με πολυάριθμα hits και εκατομμύρια streams, αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό πρόσωπο της βουλγαρικής μουσικής σκηνής. Παράλληλα με την επιτυχημένη δισκογραφική πορεία της, είναι κριτής στο The Voice of Bulgaria, ενώ έχει γράψει ιστορία καθώς άνοιξε τις συναυλίες του Robbie Williams στη Σόφια, αποδεικνύοντας τη δυναμική της παρουσία και στη διεθνή σκηνή.

