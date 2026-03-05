Streaming News 05.03.2026

Θριαμβευτική πρεμιέρα για το «Peaky Blinders: The Immortal Man»

Ο Cillian Murphy και ο Steven Knight αποθεώθηκαν στην παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής συνέχειας της θρυλικής σειράς
Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, ενθουσιασμό και έντονη τοπική υπερηφάνεια έζησε το Birmingham κατά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» στο ιστορικό Symphony Hall. Στην 35χρονη ιστορία του εμβληματικού συναυλιακού χώρου, λίγες βραδιές μπορούν να συγκριθούν με το κλίμα που δημιουργήθηκε, καθώς εκατοντάδες θαυμαστές και δεκάδες φωτογράφοι υποδέχθηκαν τους πρωταγωνιστές της ταινίας.

Διάβασε επίσης: Οι Peaky Blinders επιστρέφουν και αναλαμβάνουν… δράση στα ’50s!

Στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκαν ο Cillian Murphy, η Rebecca Ferguson και ο Tim Roth, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με θερμά χειροκροτήματα από το κοινό που είχε συγκεντρωθεί έξω από το Symphony Hall. Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν εορτασμό τόσο για την πόλη του Birmingham όσο και για τον δημιουργό της σειράς Steven Knight, αλλά και για τον ηθοποιό Cillian Murphy από το Cork της Ιρλανδίας, ο οποίος έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με τον εμβληματικό χαρακτήρα του Tommy Shelby.

Λίγο πριν από την προβολή της ταινίας, στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν ο Steven Knight και ο Cillian Murphy. Οι δύο δημιουργοί αντάλλαξαν δημόσια λόγια εκτίμησης, αποσπώντας θερμές αντιδράσεις από το κοινό. Ο Steven Knight δήλωσε για τον πρωταγωνιστή της σειράς και της ταινίας ότι είναι απλά εκπληκτικός. Όταν ολοκληρώθηκε η προβολή της ταινίας, το κοινό στο Symphony Hall σηκώθηκε όρθιο και ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο Cillian Murphy, ο οποίος υποδύεται τον ηγέτη μιας από τις πιο διαβόητες εγκληματικές οργανώσεις του Birmingham από το 2013, αφιέρωσε ιδιαίτερη στιγμή στους θαυμαστές της σειράς. Ο ηθοποιός, που πριν από την πρεμιέρα περπάτησε ανάμεσα στους θαυμαστές στην Centenary Square, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό.

Όπως δήλωσε ο Cillian Murphy: «Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη, πάνω απ’ όλα προς τους θαυμαστές που έκαναν τη σειρά αυτό που έγινε. Ξεκίνησε ως μια μικρή παραγωγή στο BBC τα κυριακάτικα βράδια και σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό συνέβη χάρη στους θεατές. Γι’ αυτό αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη». Ο ίδιος απέτισε φόρο τιμής και στον δημιουργό της σειράς. «Το να έχεις αυτό το επίπεδο γραφής για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία να συναντάς έναν συγγραφέα στην κορυφή της δημιουργικής του δύναμης όπως ο Steven Knight», δήλωσε ο Cillian Murphy.

Ο σκηνοθέτης Tom Harper υπογράμμισε επίσης τη συμβολή του κοινού στην επιτυχία του franchise. Όπως ανέφερε, «οι θαυμαστές του Peaky Blinders είναι η κινητήρια δύναμη που μας έφερε μέχρι αυτό το σημείο». Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του βραβευμένου με Όσκαρ Cillian Murphy στον ρόλο του Tommy Shelby. Η ιστορία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και παρουσιάζει τον εμβληματικό αρχηγό της συμμορίας να επιστρέφει στο Birmingham.

Η ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα Netflix από τις 20 Μαρτίου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Tommy Shelby επιστρέφει πιο σκοτεινός και πιο άγριος από ποτέ

