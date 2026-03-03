Talk To Mad 03.03.2026

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλου μιλούν για την παράσταση «Κολυμπώντας στον Αέρα» στο Talk To Mad

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλλου αποκαλύπτουν στο Talk To MAD τα μυστικά της παράστασης Κολυμπώντας στον Αέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD την Πέγκυ Σταθακοπούλου και τη Σίλια Γεωργέλλου, με αφορμή την παράσταση Κολυμπώντας στον Αέρα και τη διαδρομή τους από τη θεατρική προετοιμασία μέχρι τη σκηνή του Θέατρο 104 στον Κεραμεικό.

Συγκεκριμένα, η Σίλια, που εκτός από πρωταγωνίστρια έχει μεταφράσει και την παράσταση, ανέφερε για τις πρόβες: «Το χάος. Κάθε φορά νιώθω αβέβαιη, αλλά υπάρχει και μια έξαψη δημιουργικότητας. Είναι η στιγμή που συνθέτουμε την ίδια την παράσταση, με όλα τα τεχνικά ζητήματα, αλλά και με τον ενθουσιασμό της ομάδας».

Σχετικά με το ρόλο της Σίλιας στην παράσταση, τόνισε: «Η ιστορία ξεκινάει το 1920. Η Περσεφόνη εισέρχεται στο ψυχιατρικό άσυλο όπου η Ντόρα μένει ήδη 2 χρόνια. Ο τρόπος που αναπτύσσουν τη φιλία τους μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι απίστευτα δυνατός και συγκινητικός. Είναι το οξυγόνο τους, η δύναμή τους να αντέξουν».

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου μίλησε για τη Ντόρα: «Είναι μια γυναίκα στιβαρή, με ανδρόγυνα στοιχεία, που ξαφνικά ανοίγεται συναισθηματικά και μαλακώνει μέσα από τη σχέση της με την Περσεφόνη. Αυτά τα στάδια είναι προκλητικά για έναν ηθοποιό και δημιουργούν έναν ξεχωριστό ρόλο».

Σχετικά με τη συνεργασία τους και τη μαγεία του θεάτρου, η Σίλια εξήγησε: «Η σχέση δασκάλας-μαθήτριας με την Πέγκυ μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο πάνω στη σκηνή με άνεση και οικειότητα. Η φιλία, η αλληλοστήριξη και η επινοητικότητα που αναπτύσσουν οι ηρωίδες είναι το πιο δυνατό μήνυμα που θέλω να κρατήσει ο κόσμος».

Η Πέγκυ πρόσθεσε: «Το θέατρο είναι ζωντανός οργανισμός. Η παράσταση δεν είναι απλώς αναπαραγωγή, θέλει συγκέντρωση, πειθαρχία και αλήθεια κάθε βράδυ. Οι ηρωίδες μας δείχνουν πώς μπορείς να τα καταφέρεις ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Όσον αφορά το μήνυμα προς τους θεατές, η Σίλια είπε: «Θέλω ο κόσμος να φύγει με ένα χαμόγελο, κρατώντας μέσα του τον ύμνο στη φιλία, στην αλληλεγγύη και στην αυθεντικότητα απέναντι στον εαυτό του». Η Πέγκυ κατέληξε: «Το έργο δείχνει ότι ακόμα και όταν όλα γύρω σου φαίνονται αδιέξοδα, μπορείς να ζήσεις, να εξελιχθείς και να κρατήσεις τις σχέσεις που έχουν αξία».

Η παράσταση Κολυμπώντας στον Αέρα ξεκινά Πέμπτη 12 Μαρτίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, στο Θέατρο 104 στον Κεραμεικό. Εισιτήρια διατίθενται στο more.com και στο ταμείο του θεάτρου. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το Mad και το Mad Radio 106,2.

