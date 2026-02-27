Mad TV News 27.02.2026

Η Rosanna Mailan στο Talk to MAD: «Πριν βγω στη σκηνή του Sing for Greece έπαθα πρώτη φορά κρίση πανικού»

Από την Αβάνα στην Ελλάδα και από τον Μίμη Πλέσσα στη σκηνή του εθνικού τελικού, η Ροζάνα αποκαλύπτει το πείσμα και την ψυχή πίσω από κάθε της άλμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τη Rosanna Mailan, με αφορμή τη συμμετοχή της στο Sing for Greece με το τραγούδι «Alma», αλλά και για να μιλήσει για τη μουσική της διαδρομή, τις μεγάλες συνεργασίες της και τα επόμενα καλλιτεχνικά της βήματα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε για το «Alma»: «Όταν γεννήθηκε η ιδέα του τίτλου, που στα ισπανικά σημαίνει “ψυχή” και στα ελληνικά “εξέλιξη”, ένιωσα ότι με χαρακτηρίζει απόλυτα. Ήθελα να ενώσω τις δύο πατρίδες μου μέσα σε ένα τραγούδι και να δώσω το 100% του εαυτού μου στη σκηνή».

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στο Talk to MAD: «Το να συνεργάζομαι μουσικά με τον πατέρα μου το θεωρώ ευλογία»

Σχετικά με την εμπειρία της στον εθνικό τελικό, σημείωσε: «Λίγο πριν βγω στη σκηνή έπαθα για πρώτη φορά κρίση πανικού. Δεν μου είχε ξανασυμβεί. Έκανα προσευχή και είπα “Θεέ μου, κράτα μου μόνο τη φωνή”. Ήταν μια τεράστια πρόκληση, αλλά και μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα».

Αναφερόμενη στο κλίμα των backstage, δήλωσε: «Δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Ήμασταν σαν να συμμετέχουμε όλοι σε ένα musical. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν αντέχω την τοξικότητα».

Για τη συνεργασία της με τον Μίμη Πλέσσα, εξήγησε: «Όταν βρέθηκα στο σπίτι του και παίξαμε μαζί πιάνο, δεν το πίστευα. Ήταν τιμή μου που κάναμε μαζί το “Αν είναι η αγάπη αμαρτία” σε latin version και που συμμετείχε και στο video clip. Η συμβουλή του “μην σταματήσεις ποτέ να παίζεις” με συνοδεύει μέχρι σήμερα».

Σχετικά με τη μουσική της πορεία στην Ελλάδα, τόνισε: «Ήρθα από την Κούβα το 2007 και ξεκίνησα από την αρχή. Η μουσική ήταν πάντα μέσα μου, αλλά έπρεπε να παλέψω για να βρω τη θέση μου εδώ. Οι συνεργασίες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Κωστή Μαραβέγια ήταν σημαντικά βήματα για μένα».

Μιλώντας για τα μελλοντικά της σχέδια, δήλωσε: «Θέλω να κάνω παραγωγή, να στήνω ολόκληρα shows όπως τα φαντάζομαι. Δεν θέλω να έχω ταβάνι. Θέλω να δημιουργώ και να εξελίσσομαι συνεχώς».

Όσον αφορά τη σχέση της με τη σκηνή, μοιράστηκε: «Μπορεί να έχω φοβηθεί πολλές φορές και να σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά έχω πείσμα και αισιοδοξία. Το “Alma. Μη φοβηθείς, προχώρα” είναι η δική μου υπενθύμιση».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Η μουσική είναι ο τρόπος μου να επικοινωνώ την ψυχή μου. Αν κάποιος ακούσει ένα τραγούδι μου και νιώσει κάτι αληθινό, τότε έχω πετύχει τον στόχο μου».

Διάβασε επίσης: Η Καλλιόπη Ανταμπούφη και ο Σπύρος Σουρβίνος μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση «Αγγέλα»

Δες κι αυτό…

Rosanna Mailan Talk To Mad
