Πες αντίο στην κυτταρίτιδα μέσα σε 2 μήνες κάνοντας αυτές τις 3 ασκήσεις

Η συστηματική εκτέλεση αυτών των ασκήσεων, σε συνδυασμό με διατροφή, ενυδάτωση και ύπνο, μπορεί να μειώσει την όψη της κυτταρίτιδας

Η κυτταρίτιδα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες, ανεξάρτητα από ηλικία ή σωματότυπο. Εκείνο το χαρακτηριστικό «φλοιού πορτοκαλιού» που εμφανίζεται κυρίως στους γλουτούς, τους μηρούς και την κοιλιά, μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση και να προκαλέσει ανασφάλεια, ακόμη και σε γυναίκες που διατηρούν φυσιολογικό βάρος και γυμνάζονται. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η κυτταρίτιδα είναι ένα ανεξέλεγκτο πρόβλημα, η αλήθεια είναι ότι η τακτική άσκηση, σε συνδυασμό με σωστή διατροφή και ενυδάτωση, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην όψη και τη σύσταση του δέρματος.

Η ιδέα ότι μπορείς να μειώσεις την κυτταρίτιδα μέσα σε λίγες εβδομάδες ακούγεται πολλές φορές υπερβολική, αλλά οι επιστημονικές έρευνες και οι εμπειρίες ειδικών στον τομέα της φυσικής κατάστασης δείχνουν ότι υπάρχουν ασκήσεις που στοχεύουν απευθείας στους μύες των περιοχών όπου εμφανίζεται η κυτταρίτιδα, ενισχύουν την κυκλοφορία του αίματος και βελτιώνουν τον τόνο του δέρματος. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο αισθητικό, η ενδυνάμωση των μυών βοηθάει και στη συνολική υγεία, στη στάση του σώματος και στη μείωση της κατακράτησης υγρών που συχνά επιδεινώνει την όψη της κυτταρίτιδας. Ας δούμε λοιπόν 3 από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για να μειώσεις την κυτταρίτιδα σε μόλις 2 μήνες, αν τις εφαρμόσεις σωστά και με συνέπεια!

1. Squats

Τα squats είναι η κορυφαία άσκηση για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας στους γλουτούς και στους μηρούς. Ενεργοποιούν ταυτόχρονα τους γλουτούς, τους τετρακέφαλους και τους οπίσθιους μηριαίους, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύοντας τη σύσφιξη.

Πώς να τα κάνεις σωστά:

Στάσου με τα πόδια ανοιχτά στο ύψος των ώμων.

Καθίστε σαν να κάθεστε σε αόρατο κάθισμα, φροντίζοντας τα γόνατα να μην προεξέχουν μπροστά από τα δάχτυλα των ποδιών.

Κράτησε τη στάση για 2-3 δευτερόλεπτα και σήκω αργά.

Κάνε 3 σετ των 15-20 επαναλήψεων.

Για πιο έντονο αποτέλεσμα, μπορείς να κρατήσεις μικρά βαράκια ή να κάνεις jump squats για αυξημένη καρδιοαναπνευστική δραστηριότητα.

2. Lunges

Τα lunges είναι ιδανικά για να στοχεύσουν κάθε μυ της περιοχής των ποδιών και των γλουτών. Η εναλλαγή μπροστά, πίσω ή πλάγια προσφέρει πλήρη ενεργοποίηση των μυών, ενώ βελτιώνει τη στάση και την ισορροπία.

Πώς να τα κάνεις σωστά:

Στάσου όρθια και κάνε ένα μεγάλο βήμα μπροστά με το δεξί πόδι.

Κατέβα αργά μέχρι το πίσω γόνατο να είναι κοντά στο έδαφος, χωρίς να το ακουμπά.

Σήκω πίσω και επανάλαβε με το άλλο πόδι.

Κάνε 3 σετ των 12-15 επαναλήψεων για κάθε πόδι.

Τα lunges βοηθούν επίσης στην καύση λίπους και στην ενδυνάμωση της κοιλιακής ζώνης, προσφέροντας πιο σφριγηλό και λείο δέρμα.

3. Glute Bridges

Τα glute bridges ή «γέφυρες γλουτών» είναι εξαιρετικά για να δουλέψεις τη μέση, την περιοχή της λεκάνης και τους γλουτούς, μειώνοντας την όψη της κυτταρίτιδας. Με την άσκηση αυτή ενεργοποιούνται οι μικρότεροι μύες που δεν δουλεύουν εύκολα με squats ή lunges.

Πώς να τα κάνεις σωστά:

Ξάπλωσε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και τα πέλματα στο έδαφος.

Σήκωσε τους γλουτούς προς τα πάνω μέχρι το σώμα να σχηματίζει μια ευθεία γραμμή από τα γόνατα μέχρι τους ώμους.

Κράτησε τη στάση για 2-3 δευτερόλεπτα και κατέβα αργά.

Κάνε 3 σετ των 15-20 επαναλήψεων.

Για μεγαλύτερη δυσκολία, μπορείς να βάλεις ένα λάστιχο γυμναστικής πάνω από τα γόνατα ή να σηκώσεις ένα πόδι κάθε φορά.

