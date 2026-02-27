TV 27.02.2026

Porto Leone: Λάθος αποφάσεις, εκδικητικές συμπεριφορές και αποκαλύψεις στα επόμενα επεισόδια

Οι εξελίξεις των νέων επεισοδίων Δευτέρα - Τρίτη στις 23:30
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν εκδικητικές συμπεριφορές, λάθος αποφάσεις και αποκαλύψεις! Ο Βούλγαρης παρακολουθεί την Γαλήνη που έχει πάει στο σπίτι του Γιάμαρη και ο θυμός του πια δεν κρύβεται. Ο Αντρέας ετοιμάζεται για την ιατρική επέμβαση που θα κρίνει το μέλλον του, ενώ ο Ορέστης κάνει πρόταση γάμου στην Βούλα. Γαλήνη και Γιάμαρης κάνουν έρωτα!

Η μεγάλη δραματική σειρά του Alpha μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη!

Μη χάσετε τη Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026, στις 23:30 – Επεισόδιο 36

Η εκδικητική συμπεριφορά του Βούλγαρη απλώνεται σα μαύρο σύννεφο και η Γαλήνη πρέπει πλέον να τον αντιμετωπίσει. Η σχέση του Γιάμαρη με τον Καπετανάκο βρίσκεται στην κόψη, την ώρα που Στελάρας και Καστίλιας με τις κινήσεις τους, φέρνουν τον αστυνόμο προ τετελεσμένου. Η Βούλα παλεύει να αντέξει μια ζωή που δεν θέλει και αγωνίζεται να κρατηθεί στην άκρη της ελπίδας, την ίδια στιγμή που ο Χρόνης καταφθάνει στο Πόρτο Λεόνε. Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τον Αντρέα για την κατάσταση της υγείας του, ενώ ο Καπετανάκος ζητάει από την Ρίτα να μάθει περισσότερα για την κόρη της. Οι προσπάθειες της Λένας να καταλάβει που βρίσκεται το παιδί της συνεχίζονται, όμως την περιμένει μια απρόσμενη συνάντηση. Ο Βούλγαρης παρακολουθεί την Γαλήνη που έχει πάει στο σπίτι του Γιάμαρη και ο θυμός του πια δεν κρύβεται.

Μη χάσετε την Τρίτη 03 Μαρτίου 2026, στις 23:30 – Επεισόδιο 37

Ο Αντρέας ετοιμάζεται για την ιατρική επέμβαση που θα κρίνει το μέλλον του, ενώ ο Ορέστης αποφασίζει να κάνει πρόταση γάμου στην Βούλα. Ο Καπετανάκος επιμένει να μάθει περισσότερα από τη Ρίτα για την μικρή Ηλιάνα, ενώ φαίνεται πως, μετά από καιρό, ζεσταίνεται ξανά η καρδιά του. Η Κοραλία βρίσκει τρόπο να βοηθήσει την Βίκυ και η Λουΐζα απογοητεύεται ξανά από την προδιαγεγραμμένη ζωή της. Οι λάθος αποφάσεις του Βούλγαρη στην εταιρία τον φέρνουν σε αντιπαράθεση ?ε τον Ορέστη και τη Γαλήνη, ενώ ο Γιάμαρης συναντά ξαφνικά την Άντζελα.

Alpha TV Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια Ελληνικές Σειρές
