Screen News 27.02.2026

Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τον Marc Jacobs της Sofia Coppola (video)

Το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia», το οποίο σκηνοθετεί η Sofia Coppola, παρουσιάζει ένα προσωπικό και αντισυμβατικό πορτρέτο του Marc Jacobs 
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia», το οποίο σκηνοθετεί η Sofia Coppola και εστιάζει στη ζωή και το δημιουργικό σύμπαν του Marc Jacobs. Η ταινία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «οικείο και αντισυμβατικό πορτρέτο του Marc Jacobs», επιχειρώντας «να αποτυπώσει την ιδιοφυΐα και το μοναδικό σύμπαν του εμβληματικού Αμερικανού σχεδιαστή». Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Marc Jacobs για 12 εβδομάδες πριν από το fashion show Άνοιξη-Καλοκαίρι 2024 του οίκου Marc Jacobs, περιλαμβάνοντας παρασκήνιο από τις προετοιμασίες, καθώς και αναδρομές σε κομβικές στιγμές της καριέρας του, όπως η 16ετής θητεία του ως καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Louis Vuitton. Παράλληλα, φωτίζει τη μακρόχρονη φιλία του Marc Jacobs με τη Sofia Coppola, η οποία αποτελεί και τον κεντρικό αφηγηματικό άξονα της ταινίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τρέιλερ ξεκινά με τον Marc Jacobs και τη Sofia Coppola μπροστά στην κάμερα, να αναπολούν τη γνωριμία και τη σχέση τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εμβληματικές στιγμές από τη δεκαετίες μακρά πορεία του Marc Jacobs στη βιομηχανία της μόδας. Σε φωνητικό απόσπασμα, ο 62χρονος σχεδιαστής δηλώνει «Πιστεύω ότι η ιδέα της μεταμόρφωσης και της δημιουργίας του ανθρώπου που θέλεις να είσαι αποτελεί μέρος της ανθρώπινης φύσης». Σε άλλο σημείο, ο Marc Jacobs επισημαίνει «Για να αλλάξεις κάτι, για να το κάνεις σύγχρονο, πρέπει να το αποδομήσεις. Πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να μην του δείξεις σεβασμό».

Το «Marc by Sofia» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 2 Σεπτεμβρίου 2025. Σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο του φεστιβάλ, η 54χρονη Sofia Coppola μίλησε για την προσέγγισή της στη διάρκεια της παραγωγής της 97λεπτης ταινίας. Όπως ανέφερε «Ήταν ένα πραγματικά ειλικρινές και μικρής κλίμακας πρότζεκτ. Για εμένα ήταν πολύ σημαντικό να δείξω τον Marc ως δημιουργό μέσα στη διαδικασία του και χάρηκα που ένιωθε άνετα δίπλα μου».

Η Sofia Coppola πρόσθεσε «Είναι πάντα σημαντικό για εμένα να παρουσιάζω κάτι αυθεντικό, να δείχνω τον άνθρωπο που αγαπώ και την πραγματική του πλευρά». Υπογράμμισε επίσης ότι η ταινία δεν αποτελεί ένα εσωτερικό αστείο μεταξύ τους, λέγοντας «Ήθελα να διασφαλίσω ότι το κοινό θα ένιωθε μέρος της εμπειρίας και ότι δεν θα ένιωθε ποτέ πως παρακολουθεί κάτι από το οποίο αποκλείεται. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμένα».

Η γνωριμία της Sofia Coppola με τον Marc Jacobs χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ο Marc Jacobs εργαζόταν ως αντιπρόεδρος του οίκου Perry Ellis, θέση που ανέλαβε το 1988. Το 1993 απολύθηκε μετά την παρουσίαση της συλλογής Grunge, η οποία τότε προκάλεσε αντιδράσεις αλλά αργότερα θεωρήθηκε εμβληματική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Marc by Sofia» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Μαρτίου και θα συνοδεύεται από σχετικό βιβλίο, επεκτείνοντας το καλλιτεχνικό αποτύπωμα μιας δημιουργικής σχέσης που διαρκεί περισσότερο από 3 δεκαετίες.

Marc by Sofia Sofia Coppola Μarc Jacobs ντοκιμαντέρ
