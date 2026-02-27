Η Paramount αναλαμβάνει τη Warner Bros – Το Netflix εγκαταλείπει τη μάχη

Ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς η ParamountSkydance ετοιμάζεται να αποκτήσει την Warner Bros Discovery. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Netflix να αποσύρει την προσφορά της για την εξαγορά, αναδιαμορφώνοντας εντυπωσιακά το τοπίο και τις ισορροπίες ισχύος στην παγκόσμια αγορά. Αυτή η πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση, που κράτησε μήνες και κλιμακώθηκε σε έναν πραγματικό «πόλεμο» προσφορών, έφτασε στο τέλος της με ένα αποτέλεσμα που λίγοι προέβλεψαν.

Η ιστορία της εξαγοράς της Warner Bros Discovery ήταν γεμάτη ανατροπές, με το Netflix και την Paramount Skydance να πρωταγωνιστούν σε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Αρχικά, το Netflix είχε εξασφαλίσει την ομόφωνη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros Discovery με μια πρόταση που συνδύαζε μετρητά και μετοχές, αποτιμώντας την εταιρεία στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή. Αυτή η αρχική συμφωνία φαινόταν να ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Σε μια κίνηση που ενίσχυσε την προσπάθειά του, το Netflix προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της προσφοράς του για τα στούντιο και τις δραστηριότητες streaming της Warner Bros Discovery. Η αναθεωρημένη πρόταση μετατράπηκε σε συμφωνία αποκλειστικά σε μετρητά, ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος αυτής της κίνησης, όπως είχαμε αναφέρει, ήταν να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής και να ενισχυθεί η ελκυστικότητά της απέναντι στην ανταγωνιστική, και χαρακτηριζόμενη ως «εχθρική», πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Ted Sarandos, είχε δηλώσει τότε ότι η αναθεωρημένη συμφωνία, αποκλειστικά σε μετρητά, θα επέτρεπε ένα ταχύτερο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ωστόσο, η Paramount Skydance, υπό την ηγεσία του David Ellison, δεν έμεινε αδρανής. Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, προχώρησε σε μια εχθρική προσφορά ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πλήρη εξαγορά της Warner Bros Discovery. Αυτή η κίνηση, όπως είχαμε δημοσιεύσει, σηματοδότησε την πιο επιθετική φάση μιας πολύμηνης διαπραγμάτευσης που είχε ήδη αναδιατάξει τις ισορροπίες στον χώρο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας. Η προσφορά της Paramount ανερχόταν στα 30 δολάρια ανά μετοχή και συνοδευόταν από ένα εκτεταμένο χρηματοδοτικό σχήμα, στο οποίο συμμετείχαν η επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Jared Kushner και αρκετά κρατικά funds.

Παρά την υψηλή προσφορά της Paramount Skydance, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery είχε αρχικά απορρίψει την πρόταση. Η απόρριψη, όπως είχαμε επισημάνει, βασίστηκε στην κρίση ότι η προσφορά δεν συνοδευόταν από επαρκείς και αξιόπιστες εγγυήσεις χρηματοδότησης και ενείχε σημαντικούς κινδύνους για τα συμφέροντα των μετόχων. Το διοικητικό συμβούλιο είχε μάλιστα χαρακτηρίσει την προσφορά της Paramount κατώτερη σε σχέση με τη δεσμευτική συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix, η οποία δεν απαιτούσε πρόσθετη χρηματοδότηση.

Ρυθμιστικοί προβληματισμοί και η επίπτωση στην πορεία της συμφωνίας

Ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, η προοπτική της εξαγοράς της Warner Bros Discovery από το Netflix προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ρυθμιστικών αρχών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών άνοιξε επίσημα αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά του Netflix σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εξαγορά. Αυτή η κίνηση, όπως μας είχε απασχολήσει, ήρθε σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα σε μεγάλους ομίλους ψυχαγωγίας και ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε κρίσιμο σημείο.

Οι ομοσπονδιακές αρχές, μέσω της ομάδας της Attorney General Pam Bondi, επιδίωκαν να εξετάσουν εάν η συμφωνία μπορούσε να περιορίσει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό ή να οδηγήσει στη δημιουργία μονοπωλιακής δύναμης. Ο επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής διεύθυνσης, Omeed Assefi, είχε ενημερώσει παραγωγούς και κινηματογραφιστές ότι η έρευνα εξέταζε κατά πόσο η εξαγορά παραβίαζε την αμερικανική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, καλώντας τους να καταθέσουν έγγραφα και απαντήσεις έως τις 23 Μαρτίου. Αυτοί οι ρυθμιστικοί προβληματισμοί, σε συνδυασμό με την πίεση των ανταγωνιστικών προσφορών, πιθανόν να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις του Netflix.

Η παραίτηση του Netflix και η επικράτηση της Paramount Skydance

Η Πέμπτη έφερε την οριστική ανατροπή. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, η Netflix ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι δεν θα αυξήσει την προσφορά που είχε υποβάλει για να εξαγοράσει την Warner Bros Discovery. Η εταιρεία έκρινε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η συναλλαγή δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα. Οι επικεφαλής του Netflix ξεκαθάρισαν ότι αρνούνται να υποβάλουν προσφορά υψηλότερη αυτής της Paramount Skydance, αφού το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery την είχε κρίνει «ανώτερη».

Αυτή η απόφαση άφησε ελεύθερο το πεδίο στην Paramount Skydance. Η τελευταία είχε υποβάλει μια νέα προσφορά εντός της προθεσμίας επτά ημερών που της είχε δώσει η WBD, προκειμένου να πείσει τη διεύθυνση της δεύτερης να ακυρώσει την προηγούμενη συμφωνία που είχε κλείσει με τη Netflix. Δυνάμει προηγούμενης συνεννόησης, η Netflix θα είχε στη συνέχεια προθεσμία τεσσάρων ημερών για να αποφασίσει αν θα πλειοδοτούσε, αλλά επέλεξε να μην το κάνει.

Το αποτέλεσμα είναι πλέον σαφές: το πασίγνωστο χολιγουντιανό στούντιο και διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα που του ανήκουν, ανάμεσά τους το CNN, θα περιέλθουν στην κατοχή της Paramount Skydance. Αυτή η εξέλιξη αναδιαμορφώνει εντυπωσιακά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ και, κατ’ επέκταση, στην παγκόσμια αγορά ψυχαγωγίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν η συμφωνία με το Netflix είχε ολοκληρωθεί, η εξαγορά των 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα άλλαζε το Χόλιγουντ δημιουργώντας ένα νέο τοπίο ισχύος. Τότε, το Netflix είχε δεσμευτεί σε ετήσιες εξοικονομήσεις κόστους ύψους 2 έως 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στην πρώτη τριετία μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ενώ είχε προσφέρει 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως ρήτρα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η συμφωνία δεν ολοκληρωνόταν, η Warner Bros Discovery θα κατέβαλλε στο Netflix 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μέλλον των κολοσσών της ψυχαγωγίας

Η απόσυρση από τη διεκδίκηση της Warner Bros Discovery δεν σημαίνει ότι το Netflix χάνει τη δυναμική του. Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για την πλατφόρμα, καθώς δημοφιλείς σειρές και ταινίες κατάφεραν να προσελκύσουν εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Η πέμπτη σεζόν του Stranger Things και νέες παραγωγές όπως τα KPop Demon Hunters, Frankenstein και Wake Up Dead Man συνέβαλαν στην αύξηση της συνδρομητικής βάσης και στην ενίσχυση της δημοτικότητας της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, τα έσοδα για το 2025 έφτασαν τα 45,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το 2024. Οι ώρες παρακολούθησης αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ ο συνολικός αριθμός συνδρομητών έφτασε τους 325 εκατομμύρια. Ένα σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας του Netflix ήταν η στρατηγική αύξησης των τιμών συνδρομών, η οποία απέφερε θετικά αποτελέσματα για την οικονομική απόδοση της πλατφόρμας. Παρά την αποχώρηση από την εξαγορά της Warner Bros Discovery, η εταιρεία ετοιμάζει νέα projects και επιστροφές δημοφιλών σειρών και ταινιών, διατηρώντας την κυρίαρχη θέση της στον χώρο του streaming.

