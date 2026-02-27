Απεργία 28 Φεβρουαρίου για Τέμπη: Ποιοί δουλεύουν και πώς θα μετακινηθείς στην πόλη

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους να δώσουν δυναμικό «παρών» στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Στην επίσημη τοποθέτησή της, η Συνομοσπονδία τονίζει ότι τα τραγικά γεγονότα των Τεμπών, αλλά και άλλες πολύνεκρες καταστροφές των τελευταίων ετών, δεν μπορούν να θεωρηθούν μια θλιβερή «κανονικότητα». Γίνεται ειδική αναφορά στις απώλειες ανθρώπινων ζωών από φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες στη Μάνδρα και η φωτιά στο Μάτι, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι οφείλουν να σταθούν ενωμένοι. Η ΑΔΕΔΥ καλεί τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τους εργαζόμενους και τη νεολαία να συμμετάσχουν μαζικά στο κεντρικό συλλαλητήριο που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 12:00, καθώς και στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τα σωματεία εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. γνωστοποίησαν ότι θα λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι στο Μετρό ανακοίνωσαν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση συνδέεται με αίτημα του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων θελήσουν να παρευρεθούν στη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στη Γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ) και στο Τραμ θα συμμετάσχουν επίσης με στάσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια σε Γραμμή 1 και Τραμ θα πραγματοποιούνται από τις 09:00 έως τις 21:00, ώστε να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό που θα μετακινηθεί προς το Σύνταγμα.

Χωρίς τρένα το Σάββατο

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Η Hellenic Train ενημέρωσε το κοινό ότι, λόγω της κινητοποίησης, δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας για ολόκληρη την ημέρα.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Την ίδια ημέρα, 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει εξαγγείλει και η ΠΝΟ. Ως αποτέλεσμα, τα πλοία θα παραμείνουν στα λιμάνια από τις 00:01 έως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις μεταφορές είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, επισημαίνοντας ότι η παραβίασή τους έχει οδηγήσει επανειλημμένα σε τραγικές συνέπειες, τόσο στη θάλασσα όσο και σε χερσαίες και εναέριες μεταφορές. Οι ναυτεργάτες, όπως αναφέρεται, τιμούν με τη συμμετοχή τους τα θύματα αντίστοιχων δυστυχημάτων και δηλώνουν πως θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.





Συμμετοχή και άλλων φορέων

Στις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, καλώντας τα μέλη του σε απεργία και μαζική παρουσία στο συλλαλητήριο. Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, η κοινωνία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τέτοιες τραγωδίες, ενώ σημειώνει πως η κύρια δίκη ξεκινά στις 23 Μαρτίου. Το ΕΚΑ τονίζει ακόμη ότι τα θανατηφόρα περιστατικά δεν περιορίζονται σε ένα μόνο γεγονός, κάνοντας λόγο για δεκάδες εργατικά δυστυχήματα και απώλειες ζωών τα τελευταία χρόνια, σε χώρους εργασίας και μεταφορές. Τέλος, στην απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στο εμπόριο και σε άλλους κλάδους του ιδιωτικού τομέα, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, διευρύνοντας το μέτωπο των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

