Ο David Guetta έγινε για τέταρτη φορά πατέρας

Ο David Guetta έγινε για 4η φορά πατέρας, καθώς ο διάσημος Γάλλος παραγωγός και DJ καλωσόρισε το νέο μέλος της οικογένειάς του, το 2ο παιδί του με τη σύντροφό του Jessica Ledon. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο David Guetta μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Στην κοινή δημοσίευση, ο David Guetta και η Jessica Ledon μοιράστηκαν φωτογραφίες από την περίοδο της εγκυμοσύνης, από το baby shower αλλά και από τις πρώτες ημέρες της νεογέννητης κόρης τους.;

Η μικρή πήρε το όνομα Skyler. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο David Guetta έγραψε «Καλωσήρθες στον κόσμο Skyler. Το πιο όμορφο μυστικό που κρατήσαμε ποτέ». Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο, τον Cyan Guetta, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2024 και είναι σήμερα 23 μηνών. Παράλληλα, ο David Guetta είναι πατέρας της Angie Guetta και του Tim Guetta από τον προηγούμενο γάμο του με τη Cathy Lobé.

Η ανακοίνωση της γέννησης της Skyler Guetta προκάλεσε κύμα συγχαρητηρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο DJ Nicky Romero αντέδρασε δημοσιεύοντας ένα κόκκινο σύμβολο καρδιάς, ενώ ο DJ Morten έγραψε «Η πιο όμορφη οικογένεια». Η Jennifer Lopez συνεχάρη το ζευγάρι σχολιάζοντας «Συγχαρητήρια».

