Ο David Guetta έγινε ο Νο.1 DJ του κόσμου για 5η φορά

Ο David Guetta αναδείχθηκε για 5η φορά στην καριέρα του ως ο Νο.1 DJ στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια ψηφοφορία του DJ Mag Top 100 DJs 2025. Η ιστορική νίκη ήρθε 14 χρόνια μετά την πρώτη του ανάδειξη στην κορυφή το 2011 και έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες κατακτήσεις του το 2020, το 2021 και το 2023. Η απονομή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ζωντανά στο υπερσύγχρονο κλαμπ [UNVRS] στην Ίμπιζα, όπου πλήθος θαυμαστών και κορυφαίων καλλιτεχνών του είδους γιόρτασαν την επιστροφή του Γάλλου DJ στην κορυφή.

Η πορεία του Guetta στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 σε μικρά κλαμπ του Παρισιού. Από τότε, η καριέρα του έχει γνωρίσει διεθνή άνοδο, με συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Sia, Martin Garrix, Afrojack και Fatboy Slim. Παρά τη φήμη και την επιτυχία, ο Guetta παραμένει αφοσιωμένος στη μουσική του, υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για εκείνον είναι να παρουσιάζει νέα κομμάτια και να βλέπει τις αντιδράσεις του κοινού.

Μουσική και δημιουργικότητα

Το 2025 αποτέλεσε μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές του, με πάνω από ένα νέο single κάθε μήνα και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως MORTEN, Martin Garrix, Hypaton, Nicky Romero, Hugel, MK, Fatboy Slim και Sia. Ο Γάλλος DJ εξερεύνησε νέα μουσικά μονοπάτια, από trap και hip-hop επιρροές έως pop κομμάτια με ακουστικά όργανα συνδυασμένα με ηλεκτρονικά στοιχεία. Παράλληλα, έχει έτοιμα περισσότερα από 50 νέα κομμάτια, δείχνοντας την αέναη ανάγκη του για δημιουργία και μουσική καινοτομία.

Το καλοκαίρι του 2025, ο David Guetta παρουσίασε τη residency του «Galactic Circus» στο [UNVRS], έναν χώρο-ουτοπία για κλαμπερς και λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής. Κάθε Παρασκευή από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, ανέλαβε extended sets τεσσάρων ωρών γεμάτα νέες μουσικές και αυτοσχεδιασμούς από deep house έως tech-house. Η residency αποτέλεσε μία από τις πιο φιλόδοξες στιγμές της καριέρας του, συνδυάζοντας την εμπειρία με την αίσθηση της ανανέωσης.

Παράλληλα, παρουσίασε το show του «The Monolith», ένα τεχνολογικά εντυπωσιακό live show με LED οθόνες και sci-fi visuals σε μεγάλες σκηνές όπως το Stade de France στο Παρίσι και το ιστορικό AlUla στη Σαουδική Αραβία. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να φέρει το πλήρες HD και technicolor Guetta experience σε κοινό κάθε ηλικίας, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να συνδυάζει μουσική, θέαμα και ατμόσφαιρα.

Φέτος, η ψηφοφορία του DJ Mag Top 100 DJs συνεργάστηκε με την οργάνωση Bridges for Music για την ενίσχυση νέων μουσικών ταλέντων. Ο Martin Garrix, νικητής του 2024, ξεκίνησε την καμπάνια με δωρεά 34.000 λιρών για τη μουσική εκπαίδευση 34 μαθητών, ενώ οι θεατές των βραβείων είχαν επίσης τη δυνατότητα να προσφέρουν μέσω των εισιτηρίων τους, ενισχύοντας τη μουσική παιδεία νέων σε όλο τον κόσμο.

