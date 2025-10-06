Living 06.10.2025

Αισθάνεσαι στρεσαρισμένος; Ίσως το σώμα σου διψάει

Η ενυδάτωση δεν είναι μόνο θέμα υγείας αλλά και τρόπος να νιώσεις πιο ήρεμος και ισορροπημένος στην καθημερινότητά σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η καθημερινή ενυδάτωση δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός υγιεινού lifestyle. Είτε είσαι από εκείνους που κουβαλούν πάντα το μπουκάλι με το νερό τους, είτε καταλήγεις να δανείζεσαι από φίλους, η έλλειψη νερού μπορεί να επηρεάσει αισθητά τη διάθεσή σου και τη διαχείριση του στρες. Όσο λιγότερο νερό πίνεις, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να νιώθεις κουρασμένος, αγχωμένος ή εκνευρισμένος κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μία πρόσφατη μελέτη του Liverpool John Moores University έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν λιγότερο από 1,5 λίτρο νερό ημερησίως είχαν 50% υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, της κύριας ορμόνης του στρες, σε σχέση με όσους τήρησαν τη συνιστώμενη ενυδάτωση.

Η σύνδεση ανάμεσα στην αφυδάτωση και την κορτιζόλη αποκαλύπτει πως η έλλειψη νερού ενεργοποιεί τον οργανισμό με τρόπους που αυξάνουν το στρες. Όταν το σώμα αισθανθεί αφυδάτωση, απελευθερώνει τη βαζοπρεσίνη, μια ορμόνη που επηρεάζει και τον εγκέφαλο, επηρεάζοντας το κέντρο διαχείρισης στρες στον υποθάλαμο. Με άλλα λόγια, η ενυδάτωση λειτουργεί σαν φυσικός ρυθμιστής, βοηθώντας το σώμα να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις πιεστικές καταστάσεις.

Ένας απλός τρόπος να ξέρεις αν πίνεις αρκετό νερό είναι το χρώμα των ούρων σου. Ένα ανοιχτό κίτρινο σημαίνει καλή ενυδάτωση, ενώ το πιο σκούρο υποδηλώνει έλλειψη νερού. Για να μειώσεις τα επίπεδα κορτιζόλης και να ενισχύσεις την καθημερινή σου ευεξία, κράτα ένα μπουκάλι νερό στο γραφείο, στο κομοδίνο σου ή μαζί σου όταν βγαίνεις από το σπίτι. Μικρές, σταθερές κινήσεις όπως αυτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά τόσο στη διάθεση όσο και στη μακροπρόθεσμη υγεία σου.

άγχος ενυδάτωση
