Οργάνωσε το διάβασμά σου σαν pro και πες αντίο στο άγχος

Απλές τεχνικές για να κρατάς το άγχος μακριά και το μυαλό καθαρό

Το διάβασμα μπορεί να γίνει ο καλύτερός σου σύμμαχος… αρκεί να το οργανώσεις σωστά! Αν νιώθεις ότι το άγχος σε πνίγει κάθε φορά που ανοίγεις βιβλίο, μην ανησυχείς, έχεις έρθει στο σωστό μέρος.

Με μερικά απλά tips, το διάβασμά σου θα γίνει πιο αποδοτικό και πολύ πιο χαλαρό.

Διάβασε επίσης: Πίσω στα θρανία: Το trick με το κινητό για να συγκεντρώνεσαι χωρίς περισπασμούς

1. Φτιάξε ένα πρόγραμμα (αλλά με ευελιξία!)

Δημιούργησε ένα πλάνο με τα μαθήματα και τις ώρες που θα διαβάζεις. Μην το κάνεις πολύ σφιχτό, άφησε περιθώριο για διάλειμμα ή έκτακτες υποχρεώσεις. Η ευελιξία είναι το κλειδί!

2. Διάλεξε τον ιδανικό χώρο

Ένας ήσυχος, καθαρός και φωτεινός χώρος κάνει θαύματα. Απόφυγε το κρεβάτι ή τον καναπέ που σε «καλούν» να χαλαρώσεις και φτιάξε ένα περιβάλλον που σε βοηθά να συγκεντρώνεσαι.

3. Χρησιμοποίησε τεχνικές διαβάσματος

Το Pomodoro (25 λεπτά διάβασμα, 5 λεπτά διάλειμμα) είναι το πιο διάσημο κόλπο για να κρατάς την προσοχή σου σε υψηλά επίπεδα. Δοκίμασε το, θα δεις τη διαφορά!

4. Απόφυγε την πολλή πληροφόρηση ταυτόχρονα

Μην προσπαθείς να «μπουκώσεις» το μυαλό σου με πολλές πληροφορίες μαζί. Καλύτερα να χωρίσεις το υλικό σε κομμάτια και να τα κατανοείς βαθύτερα.

5. Φρόντισε τον εαυτό σου

Ύπνος, νερό και λίγο κίνημα κάνουν θαύματα για το μυαλό σου. Μην τα παραμελείς!

Extra tip: Κάνε συχνά μικρά τεστ στον εαυτό σου για να ελέγχεις τι κατάλαβες κι έτσι θα νιώθεις πιο σίγουρος/η και θα μειώσεις το άγχος πριν τις εξετάσεις.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Back to school tech: Apps που πραγματικά βοηθάνε τους μαθητές

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.