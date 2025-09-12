Living 12.09.2025

Πίσω στα θρανία: Το trick με το κινητό για να συγκεντρώνεσαι χωρίς περισπασμούς

Δεν χρειάζεται να το κλείσεις, απλώς άλλαξε πώς το χρησιμοποιείς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ας είμαστε ειλικρινείς κι ας παραδεχτούμε πως το κινητό σου δεν σε αφήνει να διαβάσεις για το σχολείο. Ένα notification εδώ, ένα μήνυμα εκεί, και πριν το καταλάβεις… έχεις χαθεί στο TikTok, στο Instagram ή στο YouTube.

Αλλά μην ανησυχείς, καθώς υπάρχει ένα απλό trick που μπορεί να σου σώσει το διάβασμα (και την ψυχική σου ηρεμία).

Pinterest.com

Το trick λέγεται: «Χρήση Χρονικού Ορίου + Fake Focus App»

Ακολούθησέ το βήμα-βήμα 

1. Βάλε χρονικό όριο στις εφαρμογές που σε αποσπούν

  • Πήγαινε στις ρυθμίσεις του κινητού σου → «Χρόνος οθόνης» ή «Digital Wellbeing»
  • Επίλεξε apps όπως TikTok, Instagram, YouTube
  • Όρισε όριο 5-10 λεπτά την ημέρα
    Μετά από αυτό, η εφαρμογή κλειδώνει αυτόματα.
Pinterest.com

2. Κατέβασε μια εφαρμογή «fake» συγκέντρωσης

  • Υπάρχουν apps που σε «προκαλούν» να μείνεις συγκεντρωμένος και σου λένε πότε να σταματήσεις.
  • Forest – κάθε φορά που συγκεντρώνεσαι, «φυτεύεις» ένα δέντρο
  • Study Bunny – διαβάζεις παρέα με ένα εικονικό κουνελάκι που σε ενθαρρύνει
  • Focus To-Do – βασίζεται στη μέθοδο Pomodoro (25′ συγκέντρωση + 5′ διάλειμμα)
Pinterest.com

3. Άλλαξε θέση στο κινητό σου αλλά μην το κλείσεις

  • Μην το βάζεις δίπλα σου
  • Βάλε το σε λειτουργία πτήσης και άφησέ το σε άλλο δωμάτιο
  • Αν πρέπει να το έχεις δίπλα σου (για χρονόμετρο ή μουσική), βάλε το ανάποδα και στο «Μην Ενοχλείτε»
Pinterest.com

4. Χρησιμοποίησε το κινητό ΣΩΣΤΑ στο διάβασμα

Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για:

  • χρονόμετρο Pomodoro
  • white noise / χαλαρωτική μουσική
  • γρήγορες σημειώσεις με φωνητική καταγραφή
  • εφαρμογές για flashcards (π.χ. Anki)
Pinterest.com

Το θέμα δεν είναι να πετάξεις το κινητό σου. Είναι να το «στρέψεις» υπέρ σου. Χρησιμοποίησέ το ως εργαλείο συγκέντρωσης και όχι ως απόσπαση. Δοκίμασέ το σήμερα και δες διαφορά ακόμα και στο πρώτο 20λεπτο διαβάσματος. Μερικές μικρές αλλαγές κάνουν τεράστια διαφορά στην απόδοσή σου.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

