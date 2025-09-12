Living 12.09.2025

Back to school: Τι θα έλεγε η τσάντα σου αν μπορούσε αν μιλήσει

σχολείο τσάντα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρώτη μέρα στο σχολείο έχει κάτι από ενθουσιασμό, κάτι από άγχος και… πολλή υπερβολή, υρίως στο βάρος για αυτό κι αν μπορούσε να μιλήσει η τσάντα σου, αυτά είναι μερικά από τα πιο πιθανά (και απολύτως δικαιολογημένα) πράγματα που θα σου έλεγε.

Spoiler: θα ήταν λίγο drama queen.

Η αλήθεια για το πρώτο θρανίο και το μυστήριο του γιατί δεν είσαι εσύ εκεί

1. «Βοήθεια, με γέμισες με 7 τετράδια που δεν θα χρησιμοποιήσεις ποτέ»

Σοβαρά τώρα. Χρειάζεσαι 2 τετράδια το πολύ μέχρι να καταλάβεις τι θέλει κάθε καθηγητής. Τα υπόλοιπα είναι εκεί για να κάνουν το ταξίδι από το σπίτι στο σχολείο… χωρίς λόγο.

2. «Μήπως να κρατήσουμε μία κασετίνα αντί για ολόκληρο το Πλαίσιο;»

Τρία στυλό, πέντε μαρκαδόροι, μπλάνκο, διορθωτικό σε ταινία, τρία μολύβια, χάρακας, ξύστρα με τάπερ. Όλα ωραία, αλλά γράφεις με τα ίδια δύο πράγματα εδώ και χρόνια.

3. «Το παγούρι σου έχει διαρροή, το νιώθω ήδη»

Γιατί πάντα το παγούρι είναι αυτό που θα κάνει τη ζημιά; Και γιατί πρέπει να το τοποθετείς δίπλα στα βιβλία;

4. «Μπορούμε να μην κουβαλήσουμε ΟΛΑ τα βιβλία από την πρώτη μέρα;»

Δεν θα κάνετε μάθημα. Θα σας πουν απλώς «καλό ξεκίνημα» και θα φύγετε. Το βιβλίο της Φυσικής Α’ Λυκείου μπορεί να περιμένει.

5. «Το ταπεράκι σου μυρίζει ήδη τυρόπιτα. Στείλε βοήθεια.»

Το φαγητό είναι ιερό, αλλά μήπως να το βάλεις σε ξεχωριστή θήκη; Ή τουλάχιστον να μην είναι ζεστό όταν το βάζεις δίπλα στο κινητό;

6. «Μήπως να βγάλεις αυτό το σκονισμένο post-it από πέρυσι;»

Ναι, αυτό που λέει «Μην ξεχάσεις το διαγώνισμα Ιστορίας». Πέρασε, ξέχασε το, και δώσε μου λίγο χώρο!

7. «Καφέ; Σοβαρά τώρα;»

Δεν είσαι ακόμα φοιτητής. Μη με κάνεις να μυρίζω σαν καφετέρια από τις 7:30 το πρωί.

8. «Α, και μια ερώτηση: πότε θα με καθαρίσεις τελευταία φορά ήταν τον Δεκέμβριο»

Λίγο αντισηπτικό δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Και ναι, αυτή η σοκολάτα που κόλλησε στον πάτο μου από πέρυσι ακόμα υπάρχει.

Η τσάντα σου δεν έχει φωνή αλλά αν είχε, μάλλον θα είχε και νεύρα. Φέτος, λοιπόν, ξεκίνα τη χρονιά με λίγο περισσότερο ρεαλισμό, λίγη λιγότερη υπερφόρτωση και πολλή διάθεση για καινούρια ξεκινήματα. Εσύ κουβαλάς τη χρονιά. Όχι η τσάντα σου!

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Το σνακ για το σχολείο που χωράει στην τσέπη: Ιδέες για γρήγορα και υγιεινά κολατσιό

