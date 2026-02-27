Μουσικά Νέα 27.02.2026

Η Rihanna ξενυχτά στο στούντιο και φουντώνουν τα σενάρια για νέο album

Η Rihanna αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο στούντιο ηχογράφησης, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τη Savage X Fenty και τη μητρότητα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Rihanna αποκάλυψε στους θαυμαστές της στιγμές από την καθημερινότητά της, δημοσιεύοντας βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η 38χρονη τραγουδίστρια, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει στούντιο album από το «ANTI» το 2016, άφησε σαφείς υπαινιγμούς ότι βρίσκεται ξανά στο στούντιο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους εκατομμύρια ακολούθους της. Το βίντεο ξεκινά λίγο μετά τις 21:00, όταν η Rihanna εμφανίζεται σε συνάντηση για το fashion brand της Savage X Fenty. Στο παρασκήνιο ακούγεται το «Le Freak» των CHIC, ενώ η ίδια συζητά σχέδια, εξετάζει δείγματα υφασμάτων και υπογράφει αντίτυπα παλαιότερων άλμπουμ της, όπως «Loud», «Music of the Sun» και «Good Girl Gone Bad».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Rihanna δηλώνει «Πρέπει ακόμη να πάω στο στούντιο μετά από αυτό και να φτιάξω στολή Mardi Gras για τον γιο μου αφού φύγω από το στούντιο. Η πιο μεγάλη μέρα που έχω ζήσει ποτέ», καθώς η σύσκεψη συνεχίστηκε έως σχεδόν τις 02:00 τα ξημερώματα.

rihanna (2)
https://www.instagram.com/wmag/

Λίγο αργότερα, περίπου στις 02:30, η Rihanna καταγράφεται να εργάζεται στο στούντιο ηχογράφησης. Ωστόσο, ο ήχος του βίντεο είναι σκόπιμα απενεργοποιημένος, ώστε να μη διαρρεύσει υλικό από τα νέα τραγούδια. Σε ένα στιγμιότυπο, αστειεύεται με τους ηχολήπτες λέγοντας «Πρέπει κάποια στιγμή να πιούμε έναν καφέ για να γνωριστούμε καλύτερα». Η αναφορά της στο στούντιο προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των θαυμαστών της, οι οποίοι ερμήνευσαν το μήνυμα ως ένδειξη ότι η Rihanna εργάζεται στο 9ο στούντιο άλμπουμ της. Στα σχόλια της ανάρτησης, χρήστες έγραφαν ότι «Τώρα το άλμπουμ έρχεται πραγματικά» και αναρωτιούνταν αν επίκειται νέα μουσική κυκλοφορία.

Η τελευταία της δισκογραφική δουλειά ήταν το «ANTI» το 2016, ενώ το πιο πρόσφατο τραγούδι της, «Friend of Mine», κυκλοφόρησε το 2025 για την ταινία «Τα στρουμφάκια». Παράλληλα, η Rihanna δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, ενώ πρόσφατα συμμετείχε και σε νέα καμπάνια για το άρωμα «J’adore» του οίκου Dior.

www.instagram.com/badgalriri/

Στο ίδιο βίντεο, η Rihanna αποκαλύπτει ότι δεν είχε κοιμηθεί όταν ξεκίνησε τις «μαμαδίστικες υποχρεώσεις» στις 07:00 το πρωί. Η ίδια και ο σύντροφός της A$AP Rocky έχουν αποκτήσει 3 παιδιά, τους γιους RZA 3 ετών και Riot 2 ετών, καθώς και την κόρη τους Rocki, η οποία γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο. Στο υλικό, η Rihanna εμφανίζεται να διακοσμεί μια ομπρέλα με πούλιες και πράσινα φτερά, αλλά και ένα τζιν παντελόνι, προετοιμάζοντας στολή Mardi Gras για τον Riot. Υπό τους ήχους του «I’m Every Woman» της Chaka Khan, μεταφέρει τον γιο της έξω από το σπίτι φορώντας το σύνολο που ολοκλήρωσε στις 08:30.

Το βίντεο φέρει τη λεζάντα «Διαφημιστικό διάλειμμα», χωρίς να διευκρινίζεται αν η Rihanna κατάφερε τελικά να ξεκουραστεί. Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, καθώς η Rihanna παρευρέθηκε πρόσφατα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης στηρίζοντας τον A$AP Rocky, ο οποίος παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο Χειμώνας 2026 του AWGE. Σε δηλώσεις της στη New York Post και τη δημοσιογράφο Alexa, η Rihanna ανέφερε «Είμαι πάντα περήφανη για τον άντρα μου. Ο άνθρωπός μου είναι δημιουργικός και ιδιοφυΐα». Μεταξύ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οικογενειακής ζωής και στούντιο ηχογράφησης, η Rihanna δείχνει να επιστρέφει δυναμικά και στη μουσική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πολυαναμενόμενης δισκογραφικής επιστροφής.

Δες κι αυτό…

 

 

 

 

album Instagram RIHANNA
