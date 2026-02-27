Celeb News 27.02.2026

Brad Pitt: Ο Maddox αφήνει πίσω το επώνυμο του πατέρα του

brad_pitt
Ο Maddox Jolie αλλάζει επώνυμο και εμφανίζεται στους τίτλους της ταινίας Couture δίπλα στη μητέρα του Angelina Jolie
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Maddox, ο μεγαλύτερος γιος της Angelina Jolie και του Brad Pitt, ακολουθεί τα βήματα των αδερφών του και αποφάσισε να αλλάξει το επώνυμό του, υιοθετώντας το «Jolie». Ο 24χρονος εμφανίστηκε στους τίτλους τέλους της νέας ταινίας της μητέρας του, Couture, ως «Maddox Jolie», έχοντας εργαστεί παράλληλα και ως βοηθός σκηνοθέτη στο φιλμ. Η ταινία παρουσιάζει την Jolie ως Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα που δέχεται διάγνωση καρκίνου του μαστού και έκανε πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους στις 18 Φεβρουαρίου.

Η αλλαγή επωνύμου του Maddox δεν είναι η πρώτη στην οικογένεια. Η Shiloh Jolie, μόλις ενηλικιώθηκε, αποφάσισε να αφήσει πίσω το «Pitt» και να χρησιμοποιεί μόνο το «Jolie». Παρόμοια κίνηση είχαν κάνει και η Vivienne, η Zahara και άλλοι από τα παιδιά της Jolie, εκφράζοντας την επιθυμία τους να συνδεθούν περισσότερο με τη μητέρα τους και να χαράξουν τη δική τους πορεία, ανεξάρτητα από το παρελθόν με τον Brad Pitt.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η οικογένεια Jolie-Pitt αποτελείται συνολικά από 6 παιδιά: τον Maddox, τον Pax, τη Zahara, τη Shiloh, και τα δίδυμα Knox και Vivienne. Οι αλλαγές στα επίσημα στοιχεία των παιδιών έρχονται μετά από χρόνια δημοσιευμάτων για τις έντονες σχέσεις με τον Brad Pitt, μετά το διαζύγιο του ζευγαριού το 2016, που ολοκληρώθηκε οριστικά στα τέλη του 2024. Παρά την απόσταση, πηγές αναφέρουν ότι ο ηθοποιός γνωρίζει για τις αλλαγές και εξακολουθεί να αγαπά τα παιδιά του και να τους λείπει.


Ο Maddox, όπως και τα αδέρφια του, φαίνεται να χαράσσει τη δική του πορεία στη ζωή και στον χώρο του κινηματογράφου, ενώ η συνεργασία του με τη μητέρα του στο Couture σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή τόσο για την οικογένεια όσο και για την ίδια την καλλιτεχνική του πορεία.

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ANGELINA JOLIE Brad Pitt Maddox
