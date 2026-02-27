Screen News 27.02.2026

Πώς ένας άγνωστος βοήθησε την Jessi Buckley να σπουδάσει υποκριτική

jessie_buckley
Η Jessie Buckley αποκάλυψε πρόσφατα πώς ένας άγνωστος άνδρας χρηματοδότησε τα δίδακτρά της στην υποκριτική
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον λαμπερό κόσμο του κινηματογράφου, όπου το ταλέντο συχνά συναντά την τύχη, κάποιες ιστορίες ξεχωρίζουν για την ανθρωπιά και την απρόσμενη γενναιοδωρία που κρύβουν. Μια τέτοια ιστορία είναι αυτή της αναγνωρισμένης ηθοποιού Jessie Buckley, η οποία αποκάλυψε πρόσφατα μια συγκινητική στιγμή από το παρελθόν της, όταν ένας άγνωστος άνδρας χρηματοδότησε την εκπαίδευσή της στην υποκριτική

Η Jessie Buckley, ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της υποκριτικής σκηνής, μοιράστηκε μια ιδιαίτερη ιστορία κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «Awards Chatter» του περιοδικού The Hollywood Reporter. Η συζήτηση, που επικεντρώθηκε στον ρόλο της στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Hamnet», αλλά και στην πορεία της ως ηθοποιός στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έφερε στο φως μια εντελώς απρόβλεπτη πτυχή της ζωής της. Η ίδια αποκάλυψε ότι οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν γενναιόδωρο, άγνωστο άνδρα, ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την εκπαίδευσή της ως ηθοποιός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: BAFTA 2026: Jessie Buckley αφιέρωσε την ομιλία της στις «ανυπάκουες» γυναίκες

Αυτή η πράξη ανιδιοτελούς στήριξης ήταν καθοριστική για την πορεία της, καθώς της επέτρεψε να ακολουθήσει το όνειρό της χωρίς χωρίς να πασχίζει για την αποπληρωμή των διδάκτρων. Η ιστορία της αναδεικνύει όχι μόνο την προσωπική της αποφασιστικότητα και το ταλέντο της, αλλά και την απίστευτη δύναμη της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Σε έναν χώρο όπου ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και οι ευκαιρίες περιορισμένες, μια τέτοια βοήθεια μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια λαμπρή καριέρα, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να ανθίσει όταν βρίσκει απρόσμενους υποστηρικτές.

Από την Ιρλανδία στο Χόλιγουντ: Η Πορεία της Jessie Buckley

Η Jessie Buckley έχει ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, μεταπηδώντας με επιτυχία από τη θεατρική σκηνή της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στον διεθνή κινηματογράφο. Η εμπειρία της στις δύο αυτές χώρες διαμόρφωσε την υποκριτική της ταυτότητα, προσδίδοντάς της μια μοναδική ευαισθησία και βάθος στους ρόλους της. Η αναγνώριση του ταλέντου της ήρθε μέσα από σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές, με τον ρόλο της στην ταινία «Hamnet» να αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα και επιτυχημένα βήματά της, φέρνοντάς της υποψηφιότητες και αναγνώριση από την κριτική κοινότητα.

Ο δρόμος προς την επιτυχία για έναν ηθοποιό είναι συχνά γεμάτος προκλήσεις, αλλά και στιγμές δόξας, όπως αυτές που ζουν οι καλλιτέχνες στα μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία. Η λάμψη των βραβείων, όπως οι Χρυσές Σφαίρες, αποτελεί την κορυφή της αναγνώρισης για πολλούς επαγγελματίες του χώρου, επιβραβεύοντας χρόνια σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης.

Η ιστορία της Buckley είναι μια απόδειξη ότι η υποκριτική είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί όχι μόνο ταλέντο, αλλά και την ικανότητα να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες, ακόμα και τις πιο απρόσμενες.

Διάβασε επίσης: Η Glenn Close και η Claudia Jessie στο θρίλερ Up to No Good

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hamnet Jessie Buckley ηθοποιός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Your Face Sounds Familiar: Στον αέρα το trailer για την επιστροφή του show στον ΑΝΤ1

Your Face Sounds Familiar: Στον αέρα το trailer για την επιστροφή του show στον ΑΝΤ1

27.02.2026
Επόμενο
Brad Pitt: Ο Maddox αφήνει πίσω το επώνυμο του πατέρα του

Brad Pitt: Ο Maddox αφήνει πίσω το επώνυμο του πατέρα του

27.02.2026

Δες επίσης

Πέθανε στα 62 του ο ηθοποιός του The Wire Bobby J. Brown
Cinema

Πέθανε στα 62 του ο ηθοποιός του The Wire Bobby J. Brown

27.02.2026
Βραβεία César 2026: Έλαμψαν Carine Tardieu, One Battle After Another και Arco
Cinema

Βραβεία César 2026: Έλαμψαν Carine Tardieu, One Battle After Another και Arco

27.02.2026
Beyond Borders 2026: Το Καστελλόριζο φέρνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ του κόσμου στην Αθήνα!
Cinema

Beyond Borders 2026: Το Καστελλόριζο φέρνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ του κόσμου στην Αθήνα!

26.02.2026
Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την ταινία του Brad Pitt «The Riders» που γυρίζετε στην Ελλάδα
Cinema

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την ταινία του Brad Pitt «The Riders» που γυρίζετε στην Ελλάδα

26.02.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Το Μεγαλείο του Paolo Sorrentino και επικό Elvis Presley in Concert
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Το Μεγαλείο του Paolo Sorrentino και επικό Elvis Presley in Concert

26.02.2026
Όσα θα δούμε στον 3ο κύκλο της Wednesday στο Netflix – Αποκαλύψεις, μυστικά και νέα πρόσωπα
Cinema

Όσα θα δούμε στον 3ο κύκλο της Wednesday στο Netflix – Αποκαλύψεις, μυστικά και νέα πρόσωπα

26.02.2026
I Am Gordon Ramsay: Η σειρά που δείχνει την άλλη πλευρά του πιο διάσημου σεφ στον κόσμο
Cinema

I Am Gordon Ramsay: Η σειρά που δείχνει την άλλη πλευρά του πιο διάσημου σεφ στον κόσμο

26.02.2026
Οι Daniel Craig και Cillian Murphy στην Κέρκυρα για τα γυρίσματα νέας χολιγουντιανής ταινίας
Cinema

Οι Daniel Craig και Cillian Murphy στην Κέρκυρα για τα γυρίσματα νέας χολιγουντιανής ταινίας

25.02.2026
Μολυβένια Παιδιά: Σαρώνει στο Netflix η νέα σειρά που βασίζεται σε αληθινή ιστορία
Cinema

Μολυβένια Παιδιά: Σαρώνει στο Netflix η νέα σειρά που βασίζεται σε αληθινή ιστορία

25.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού